México

Regularización de vivienda en Edomex: concluye trámites para obtener el título de propiedad

La regularización de vivienda permite garantizar certeza jurídica y acceso a beneficios sociales

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Título de propiedad en el
Título de propiedad en el Edomex se puede realizar trámite en sedes regionales (IMEVIS)

El gobierno del Estado de México (Edomex), a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), hizo un llamado a las familias mexiquenses que tienen trámites inconclusos para obtener su título de propiedad, a que acudan al Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis) y retomen su proceso.

El objetivo es que las y los ciudadanos actualicen la documentación requerida y puedan avanzar en la regularización de sus predios, lo que les permitirá contar con certeza jurídica sobre su patrimonio.

Alejandro Tenorio Esquivel, director general del Imevis, destacó que regularizar la Tenencia de la tierra es un paso clave para brindar seguridad a las familias, ya que contar con un título de propiedad no solo protege legalmente la vivienda, sino que también abre la puerta a diversos beneficios sociales y económicos.

“El llamado es a que las personas se acerquen con confianza al Instituto, donde recibirán asesoría gratuita para dar seguimiento a su trámite y resolver cualquier duda”, subrayó el funcionario.

Trámite personal

Titulo de propiedad IMEVIS Edomex
Titulo de propiedad IMEVIS Edomex

Uno de los puntos más relevantes del proceso es que se trata de un trámite personal, es decir, no requiere intermediarios. Las autoridades enfatizaron que todos los pagos se realizan exclusivamente mediante líneas de captura oficiales, lo que evita fraudes o cobros indebidos.

La regularización de la propiedad representa múltiples ventajas para las familias mexiquenses. Entre ellas se encuentran la seguridad jurídica sobre su vivienda, la posibilidad de heredar el patrimonio a futuras generaciones, el incremento del valor del inmueble, así como el acceso a programas gubernamentales, créditos hipotecarios y servicios básicos como agua, drenaje y electricidad.

Trámite por primer vez

Trámite de regularización de viviendas
Trámite de regularización de viviendas para obtener Título de propiedad

Para quienes buscan iniciar el trámite por primera vez, el Imevis recomienda acudir con una serie de requisitos básicos que permitirán evaluar la viabilidad del proceso.

Entre los documentos solicitados se encuentran:

  1. Identificación oficial vigente
  2. Croquis del predio
  3. Comprobante de pago actualizado del impuesto predial
  4. Algún documento que acredite la propiedad, como un contrato de compra-venta.

Las autoridades señalaron que contar con estos documentos facilitará la integración del expediente y permitirá agilizar la atención por parte del personal especializado.

El Imevis cuenta con asesoría gratuita en sus 12 delegaciones regionales, donde personal capacitado brinda orientación directa a la ciudadanía. El horario de atención es de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas.

Además, las personas interesadas pueden consultar la ubicación de las oficinas o recibir información adicional a través del sitio web oficial del Instituto o mediante la línea telefónica 800 7 IMEVIS (463847), donde también se ofrece orientación sobre los pasos a seguir.

Con estas acciones, las autoridades buscan reducir el rezago en la regularización de predios y brindar certeza a miles de familias que aún no cuentan con documentos oficiales que acrediten la propiedad de sus viviendas.

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