Rayito Colombiano cancela presentaciones tras hospitalización de su líder: este es su estado de salud

Raymundo Espinoza Amezcua Rayito Colombiano (Instagram)

El mundo de la música tropical en México encendió las alertas luego de que la agrupación Rayito Colombiano informara que su líder, Raymundo Espinoza Amezcua, conocido artísticamente como “Rayito Colombiano”, fue hospitalizado de emergencia y sometido a una intervención quirúrgica.

A través de un comunicado oficial difundido en redes sociales, la agrupación detalló que el cantante tuvo que ser atendido de manera urgente, lo que obligó a suspender varias de sus presentaciones programadas para los próximos días.

Aunque no se especificaron las causas del ingreso hospitalario, el mensaje destaca que actualmente el artista se encuentra estable y en proceso de recuperación.

El texto, firmado por la oficina del grupo, señala que la prioridad en este momento es la salud del intérprete, por lo que se solicitó comprensión tanto a sus seguidores como a empresarios y medios de comunicación. Asimismo, se pidió respeto a la privacidad del músico durante este proceso médico.

Concierto cancelados

Comunicado de Raymundo Espinoza Amezcua, Rayito Colombiano sobre su salud

Entre las fechas canceladas se encuentran presentaciones en distintas localidades de Puebla, Veracruz y CDMX, lo que ha generado reacciones inmediatas por parte de sus seguidores, quienes han expresado mensajes de apoyo y pronta recuperación en redes sociales.

La agrupación, conocida por éxitos dentro del género de la cumbia sonidera, cuenta con una base sólida de fans que ha seguido su trayectoria por décadas.

El comunicado también subraya el agradecimiento por las muestras de cariño recibidas, destacando que han sido un aliciente importante para el artista y su entorno cercano en este momento complicado. Este tipo de respaldo, indicaron, refleja el impacto que Rayito Colombiano ha tenido en la escena musical popular.

Raymundo Espinoza es una figura clave dentro de la cumbia mexicana, consolidando a Rayito Colombiano como uno de los grupos más representativos del género. Su estilo ha logrado trascender generaciones, posicionándose en bailes, ferias y eventos masivos a lo largo del país.

La cancelación de presentaciones representa no solo un golpe logístico para la agrupación, sino también una pausa obligada en su agenda artística. Sin embargo, el equipo dejó claro que esta decisión responde a la necesidad de garantizar una recuperación adecuada del cantante, priorizando su bienestar por encima de cualquier compromiso profesional.

De acuerdo con el anuncio, las fechas afectadas corresponden a eventos programados durante marzo, los cuales están en modo cancelado, aunque no se sabe si sea de manera permanente o sean reprogramados dependiendo de la evolución del estado de salud del artista. Hasta el momento, no se ha informado cuándo podrían retomarse las actividades.

Mientras tanto, fanáticos continúan enviando mensajes de apoyo, destacando la importancia de su música en la vida cotidiana de miles de personas. La comunidad sonidera, en particular, ha mostrado solidaridad con el intérprete, reconociendo su legado y aportación al género.

Las próximas horas serán clave para conocer más detalles sobre su estado de salud y los pasos a seguir en su recuperación. Por ahora, la agrupación ha reiterado que cualquier información oficial será compartida a través de sus canales.