México

Rayito Colombiano cancela presentaciones tras hospitalización de su líder: este es su estado de salud

El grupo agradece las muestras de cariño de los fans para el cantante y su pronta recuperación

Guardar
Raymundo Espinoza Amezcua Rayito Colombiano
Raymundo Espinoza Amezcua Rayito Colombiano (Instagram)

El mundo de la música tropical en México encendió las alertas luego de que la agrupación Rayito Colombiano informara que su líder, Raymundo Espinoza Amezcua, conocido artísticamente como “Rayito Colombiano”, fue hospitalizado de emergencia y sometido a una intervención quirúrgica.

A través de un comunicado oficial difundido en redes sociales, la agrupación detalló que el cantante tuvo que ser atendido de manera urgente, lo que obligó a suspender varias de sus presentaciones programadas para los próximos días.

Aunque no se especificaron las causas del ingreso hospitalario, el mensaje destaca que actualmente el artista se encuentra estable y en proceso de recuperación.

El texto, firmado por la oficina del grupo, señala que la prioridad en este momento es la salud del intérprete, por lo que se solicitó comprensión tanto a sus seguidores como a empresarios y medios de comunicación. Asimismo, se pidió respeto a la privacidad del músico durante este proceso médico.

Concierto cancelados

Comunicado de Raymundo Espinoza Amezcua,
Comunicado de Raymundo Espinoza Amezcua, Rayito Colombiano sobre su salud

Entre las fechas canceladas se encuentran presentaciones en distintas localidades de Puebla, Veracruz y CDMX, lo que ha generado reacciones inmediatas por parte de sus seguidores, quienes han expresado mensajes de apoyo y pronta recuperación en redes sociales.

La agrupación, conocida por éxitos dentro del género de la cumbia sonidera, cuenta con una base sólida de fans que ha seguido su trayectoria por décadas.

El comunicado también subraya el agradecimiento por las muestras de cariño recibidas, destacando que han sido un aliciente importante para el artista y su entorno cercano en este momento complicado. Este tipo de respaldo, indicaron, refleja el impacto que Rayito Colombiano ha tenido en la escena musical popular.

Raymundo Espinoza es una figura clave dentro de la cumbia mexicana, consolidando a Rayito Colombiano como uno de los grupos más representativos del género. Su estilo ha logrado trascender generaciones, posicionándose en bailes, ferias y eventos masivos a lo largo del país.

La cancelación de presentaciones representa no solo un golpe logístico para la agrupación, sino también una pausa obligada en su agenda artística. Sin embargo, el equipo dejó claro que esta decisión responde a la necesidad de garantizar una recuperación adecuada del cantante, priorizando su bienestar por encima de cualquier compromiso profesional.

De acuerdo con el anuncio, las fechas afectadas corresponden a eventos programados durante marzo, los cuales están en modo cancelado, aunque no se sabe si sea de manera permanente o sean reprogramados dependiendo de la evolución del estado de salud del artista. Hasta el momento, no se ha informado cuándo podrían retomarse las actividades.

Mientras tanto, fanáticos continúan enviando mensajes de apoyo, destacando la importancia de su música en la vida cotidiana de miles de personas. La comunidad sonidera, en particular, ha mostrado solidaridad con el intérprete, reconociendo su legado y aportación al género.

Las próximas horas serán clave para conocer más detalles sobre su estado de salud y los pasos a seguir en su recuperación. Por ahora, la agrupación ha reiterado que cualquier información oficial será compartida a través de sus canales.

Temas Relacionados

Rayito ColombianoSaludConciertosCancelaciónmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 21 de marzo: cerrada la circulación en Calz. San Antonio Abad a la altura de Gutiérrez Nájera

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX

Cineteca Nacional garantiza continuidad laboral para toda su plantilla durante 2026: asegura que no habrá salarios por debajo del mínimo

La institución informó que desde el viernes 13 de febrero, se cubrieron en su totalidad los pagos pendientes al personal de las tres sedes

Cineteca Nacional garantiza continuidad laboral

Éstas son las razones por las que grupos criminales de 11 países operan en México, según experto

De acuerdo con una investigación realizada por el académico Víctor Sánchez, en México operan grupos delictivos de Colombia, Rusia, Italia, Rumania, Canadá y China, entre otros

Éstas son las razones por

Prevén corte de agua durante un día en CDMX: esta será la zona afectada

Autoridades de la Ciudad de México hicieron un llamado a la población a tomar precauciones ante este corte previsto

Prevén corte de agua durante

Centro de Derechos Humanos en Chiapas denuncia allanamiento y ‘robo selectivo de información’, piden reforzar protección

El CDH Fray Matías acusó que el robo se enfocó en computadoras, teléfonos y documentos ligados a su labor defensora

Centro de Derechos Humanos en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Éstas son las razones por

Éstas son las razones por las que grupos criminales de 11 países operan en México, según experto

Departamento de Justicia de EEUU pide desestimar apelación de García Luna para disminuir su condena

Remolque con autos clásicos que regresaban de exhibición en Cancún es robado por hombres armados en Puebla, ya se recuperó

Mónica Zambada, hija de “El Mayo” Zambada, sigue en la lista negra del Departamento del Tesoro de EEUU por lavado de dinero

Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de marzo

ENTRETENIMIENTO

Las fotos de la exclusiva

Las fotos de la exclusiva fiesta de cumpleaños de Aislinn Derbez: mira quiénes asistieron

“Lo que sufrió con esa chamaquita”: Yolanda Andrade lamenta que Julián Figueroa haya estado con Imelda Tuñón

Yolanda Andrade cuestiona la ayuda de Saskia Niño de Rivera a ‘El Beto’: “¿Por qué no le da el dinero de los views?”

ARIRANG de BTS rompe récords históricos en Spotify tras su estreno y Armys mexicanas reaccionan: “Miren lo que logramos”

Acusan a Christina Aguilera de dedicarle más tiempo a sus vacaciones en CDMX que a su concierto

DEPORTES

Guillermo Ochoa celebra su convocatoria

Guillermo Ochoa celebra su convocatoria a la Selección Mexicana para los partidos ante Portugal y Bélgica

Real Madrid vs Atlético de Madrid EN VIVO: dónde y cuándo ver el Derbi de LaLiga 2026

Octagón busca despedirse de la lucha libre en la Arena México, como lo hizo El Satánico: “Cualquier luchador sueña con hacerlo”

Isaac Alarcón se ilusiona con el debut olímpico del flag football en Los Ángeles 2028

Raúl Jiménez rompe en llanto tras dedicarle un gol a su padre fallecido