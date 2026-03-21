Premios Platino Xcaret 2026: Yalitza Aparicio y ’Chespirito: sin querer queriendo’ lideran presencia mexicana

Premios Platino 2024: las películas peruanas nominadas.

La XIII edición de los Premios Platino Xcaret, el mayor reconocimiento al audiovisual iberoamericano en español y portugués, tendrá lugar el 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya.

En esta edición, la presencia mexicana destaca en varias categorías clave.

Finalistas mexicanos: categorías y títulos destacados

En la selección de 30 películas y 19 series participan producciones de 14 países.

México figura entre los países con mayor representatividad, especialmente en el ámbito de las miniseries y teleseries.

Películas y animación

Aún es de noche en Caracas (coproducción México-Venezuela) compite por Mejor Película Iberoamericana de Ficción.

No nos moverán es finalista en la categoría de Mejor Ópera Prima.

Soy Frankelda compite por Mejor Película de Animación.

Series, miniseries y documentales

Chespirito: sin querer queriendo y Las muertas están nominadas a Mejor Miniserie o Teleserie de Ficción o Documental.

Cometierra y Nadie nos vio partir aportan presencia en categorías técnicas como Mejores Efectos Especiales y Mejor Diseño de Vestuario.

La serie de HBO Max ha sido un éxito en audiencia y un impacto demoledor a la imagen pública de Florinda Meza, viuda de Chespirito. (Infobae México / Jovani Pérez)

Interpretaciones y categorías técnicas

Paulina Gaitán (Las muertas) está nominada a Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie.

Leticia Huijara (Las muertas) y Yalitza Aparicio (Cometierra) figuran en la categoría de Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie.

Juan Lecanda (Chespirito: sin querer queriendo) compite por Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie.

Ricardo Arvizu (Cada minuto cuenta S2) y Daniel de la Madrid, Alejandro Valente (Cometierra) están nominados a Mejores Efectos Especiales en Miniserie o Teleserie.

Alejandra Velarde (Mentiras: La serie) figura en Mejor Maquillaje y Peluquería en Miniserie o Teleserie.

Annai Ramos (Nadie nos vio partir) aparece en Mejor Diseño de Vestuario en Miniserie o Teleserie.

Valeria Valenzuela y María José Cuevas (Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero) compiten en Mejor Dirección de Montaje en Miniserie o Teleserie.

Salvador Parra (Las muertas) está nominado a Mejor Dirección de Arte en Miniserie o Teleserie.

Alejandro de Icaza (Mentiras: La serie) y Ricardo Arvizu (Cada minuto cuenta S2) son finalistas en categorías técnicas.

La actriz mexicana Yalitza Aparicio habla hoy durante una entrevista con EFE en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

Cuándo, dónde y cómo seguir los Premios Platino Xcaret 2026

La gala principal se celebrará el 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco, Parque Xcaret, Riviera Maya. Los ganadores de 21 categorías técnicas se anunciarán previamente, el 16 de abril, y todos los galardonados serán reconocidos en Quintana Roo.

La transmisión estará disponible en televisiones de toda América y a través de la plataforma SmartPlatino TV. Según la organización, también se transmitirán en Telemundo.