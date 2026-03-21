México

Premios Platino Xcaret 2026: Yalitza Aparicio y ’Chespirito: sin querer queriendo’ lideran presencia mexicana

Te decimos todos los connacionales que podrían ganar un galardón este año

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Premios Platino 2024: las películas
Premios Platino 2024: las películas peruanas nominadas.

La XIII edición de los Premios Platino Xcaret, el mayor reconocimiento al audiovisual iberoamericano en español y portugués, tendrá lugar el 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya.

En esta edición, la presencia mexicana destaca en varias categorías clave.

Finalistas mexicanos: categorías y títulos destacados

En la selección de 30 películas y 19 series participan producciones de 14 países.

México figura entre los países con mayor representatividad, especialmente en el ámbito de las miniseries y teleseries.

Películas y animación

  • Aún es de noche en Caracas (coproducción México-Venezuela) compite por Mejor Película Iberoamericana de Ficción.
  • No nos moverán es finalista en la categoría de Mejor Ópera Prima.
  • Soy Frankelda compite por Mejor Película de Animación.

Series, miniseries y documentales

  • Chespirito: sin querer queriendo y Las muertas están nominadas a Mejor Miniserie o Teleserie de Ficción o Documental.
  • Cometierra y Nadie nos vio partir aportan presencia en categorías técnicas como Mejores Efectos Especiales y Mejor Diseño de Vestuario.
La serie de HBO Max
La serie de HBO Max ha sido un éxito en audiencia y un impacto demoledor a la imagen pública de Florinda Meza, viuda de Chespirito. (Infobae México / Jovani Pérez)

Interpretaciones y categorías técnicas

  • Paulina Gaitán (Las muertas) está nominada a Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie.
  • Leticia Huijara (Las muertas) y Yalitza Aparicio (Cometierra) figuran en la categoría de Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie.
  • Juan Lecanda (Chespirito: sin querer queriendo) compite por Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie.
  • Ricardo Arvizu (Cada minuto cuenta S2) y Daniel de la Madrid, Alejandro Valente (Cometierra) están nominados a Mejores Efectos Especiales en Miniserie o Teleserie.
  • Alejandra Velarde (Mentiras: La serie) figura en Mejor Maquillaje y Peluquería en Miniserie o Teleserie.
  • Annai Ramos (Nadie nos vio partir) aparece en Mejor Diseño de Vestuario en Miniserie o Teleserie.
  • Valeria Valenzuela y María José Cuevas (Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero) compiten en Mejor Dirección de Montaje en Miniserie o Teleserie.
  • Salvador Parra (Las muertas) está nominado a Mejor Dirección de Arte en Miniserie o Teleserie.
  • Alejandro de Icaza (Mentiras: La serie) y Ricardo Arvizu (Cada minuto cuenta S2) son finalistas en categorías técnicas.
La actriz mexicana Yalitza Aparicio
La actriz mexicana Yalitza Aparicio habla hoy durante una entrevista con EFE en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/Orlando Barría

Cuándo, dónde y cómo seguir los Premios Platino Xcaret 2026

La gala principal se celebrará el 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco, Parque Xcaret, Riviera Maya. Los ganadores de 21 categorías técnicas se anunciarán previamente, el 16 de abril, y todos los galardonados serán reconocidos en Quintana Roo.

La transmisión estará disponible en televisiones de toda América y a través de la plataforma SmartPlatino TV. Según la organización, también se transmitirán en Telemundo.

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