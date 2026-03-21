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‘Milagro’ en la caída de José Ángel Bichir, su madre revela el papel de unos cables: “Lo sostuvieron los ángeles”

Patricia Pascal también habló sobre los tópicos que preocupan a su hijo

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José Ángel Bichir se habría
José Ángel Bichir se habría lanzado del tercer piso de un edificio (Instagram)

La familia de José Ángel Bichir atribuye a un hecho extraordinario la supervivencia del actor tras caer desde un tercer piso en la Ciudad de México.

Su madre, Patricia Pascal, detalló que, según su experiencia, “lo sostuvieron los ángeles” y que fueron unos cables los que amortiguaron el impacto.

El testimonio de la familia surge mientras el actor continúa su recuperación y las autoridades mantienen abiertas las investigaciones sobre el caso.

“Unos cables”: el relato de la madre de José Ángel Bichir

En entrevista con TV Notas, Patricia Pascal afirmó:

“Lo sostuvieron los ángeles. Yo nada más les digo que este es un milagro de Dios, porque donde cayó lo sostuvieron los ángeles para que unos cables cayera en ellos. Y entonces se llevó los cables y entonces ya fue un golpe menos”.

José Ángel Bichir se habría
José Ángel Bichir se habría lanzado desde su departamento, en un tercer piso (Instagram)

Pascal insistió en que el accidente pudo haber tenido consecuencias más graves y agradeció que “fue un milagro de Dios”.

La madre del actor también expresó su preocupación por el futuro profesional de su hijo.

“Esto él dice: ‘Oye, ¿yo ya no voy a trabajar? ¿Qué pasa? Hago casting, casting y ahora se queda por el número de seguidores y no por tu calidad de actor’”, comentó en el mismo diálogo con TV Notas, aludiendo a las dificultades laborales que enfrenta José Ángel Bichir.

Pascal dirigió un mensaje a los seguidores del actor y a los medios de comunicación:

“Este es el comunicado que sí quiero dar con todo el cariño y el respeto que todos ustedes merecen, porque su trabajo vale y no lo voy a hacer de: Es que son ustedes los malos. Ni las revistas son las malas, ni ustedes son los malos”.

José Ángel Bichir. Foto: (Captura
José Ángel Bichir. Foto: (Captura de pantalla IG)

El accidente y la recuperación

Hace unos días José Ángel Bichir fue dado de alta del hospital tras permanecer internado por las lesiones sufridas en la caída.

El actor ofreció sus primeras declaraciones públicas a la prensa a la salida del centro médico, donde agradeció la presencia de los reporteros y reconoció:

“A toda la prensa y a todos los medios, por este suceso tan desagradable y tan molesto para mí y para mi familia, les agradezco mucho estar presentes”, según recogió Ventaneando.

El intérprete admitió encontrarse en proceso de asimilación del accidente y dijo que analiza la opción de recibir acompañamiento psicológico.

Por el momento, evitó profundizar en los detalles de cómo ocurrió la caída, mientras la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que el actor fue localizado inconsciente en la parte baja de un edificio en la colonia Narvarte Poniente, en la intersección de la calle Uxmal y la avenida Xola.

Paramédicos diagnosticaron fractura de cara y abdomen agudo, por lo que el actor fue trasladado de urgencia al Hospital Rubén Leñero.

El actor José Ángel Bichir
El actor José Ángel Bichir fue captado por la prensa al salir del hospital, luciendo una expresión reflexiva tras su recuperación. (José Ángel Bichir / Instagram)

De acuerdo con los reportes, José Ángel Bichir reside en el tercer piso del inmueble desde donde, presuntamente, ocurrió el accidente. El caso fue notificado al Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones.

José Ángel Bichir nació en 1988 y pertenece a una reconocida dinastía actoral mexicana. Es hijo de Odiseo Bichir y sobrino de Demián Bichir y Bruno Bichir.

Su carrera incluye participaciones en cine y televisión como Matando Cabos, Cuatro Lunas y la serie José José ‘El Príncipe de la Canción’. Por ahora, el actor se recupera fuera del hospital y su entorno más cercano ha pedido respeto y prudencia ante la situación.

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