México

Cineteca Nacional garantiza continuidad laboral para toda su plantilla durante 2026: asegura que no habrá salarios por debajo del mínimo

La institución informó que desde el viernes 13 de febrero, se cubrieron en su totalidad los pagos pendientes al personal de las tres sedes

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Cineteca Nacional asegura la contratación
Cineteca Nacional asegura la contratación de su plantilla laboral para el periodo comprendido de abril a diciembre 2026.(X @bethcastilloo)

La Cineteca Nacional emitió a través de su cuenta oficial de X, una actualización sobre el estado de diversos procesos administrativos y laborales del establecimiento, ante la información difundida recientemente acerca de las manifestaciones del personal.

Dio a conocer que desde el viernes 13 de febrero, se cubrieron en su totalidad los pagos pendientes a las trabajadoras y trabajadores de las tres sedes, por lo que actualmente no existe adeudo alguno con los empleados.

En relación con la plantilla laboral, se aclaró que está prevista la contratación de la totalidad del personal para el periodo de abril a diciembre de 2026, sin distinción y conforme a los procesos institucionales correspondientes.

Respecto a las condiciones salariales, la institución enfatizó que ningún sueldo estará por debajo del salario mínimo. Además, se han aplicado ajustes para lograr una nivelación más justa y equitativa, en función de las responsabilidades y funciones de cada puesto.

Reiteró su responsabilidad con la comunidad laboral y el público, manteniendo como ejes el diálogo permanente, la transparencia en los procesos y la atención de las inquietudes expresadas por el personal.

Cineteca Nacional a través de
Cineteca Nacional a través de sus redes sociales. (captura de pantalla)

Inicio del conflicto entre la Cineteca y sus trabajadores

Las actividades de la Cineteca Nacional y otras dependencias de la Secretaría de Cultura continúan atravesando por una supuesta crisis por pagos atrasados, que llevó a los trabajadores a exigir un paro de labores.

Según el personal, el 70 por ciento de los empleados, alrededor de 240 personas, carece de seguridad social y prestaciones, y recibió salarios incompletos durante enero. La situación afecta a las tres sedes de la Cineteca Nacional en la Ciudad de México: Xoco, Chapultepec y de las Artes.

La incertidumbre sobre los derechos laborales se agravó por la falta de garantía en la renovación de contratos para febrero y meses posteriores. Además, denunciaron que el incremento de la carga de trabajo tras la apertura de nuevos recintos, sin contrataciones adicionales ni ajustes salariales.

El salario mensual ronda los 9 mil 600 pesos y no existen apoyos para traslados entre complejos. Según la versión oficial, la Secretaría de Hacienda no autorizó el pago completo de sueldos.

La dirección de la Cineteca Nacional reconoció la problemática y aseguró que han gestionado la resolución de los adeudos y la información a los empleados, aunque solo una parte del personal recibió el pago total de enero.

El pliego petitorio de los trabajadores incluye: contratos de uno a tres años, aviso con 90 días de anticipación sobre renovaciones, contratación de más personal, aumento salarial, jornadas de 40 horas semanales con dos días de descanso y transparencia en sueldos y presupuesto.

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