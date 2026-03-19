Pagos de las Becas del Bienestar 2026: estos son todos los beneficiarios que recibirán pago doble en abril

Los beneficiarios de las Becas del Bienestar recibirán su próximo pago en el mes de abril. Foto: Jovani Pérez

Los beneficiarios de las Becas del Bienestar recibirán su próximo pago en el mes de abril. Cabe señalar que este depósito corresponderá al del bimestre marzo-abril y será el segundo que se entregue en lo que va del año.

Los programas que entregarán los recursos serán la Beca Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro. Sin embargo, a diferencia de depósitos anteriores, habrá algunos becarios que podrán acceder a un pago doble.

El objetivo de las tres iniciativas es contribuir con un apoyo monetario de manera bimestral durante los 10 meses que dura el ciclo escolar (no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional) para que los alumnos puedan continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

Las familias con estudiantes de primaria en escuelas públicas aún pueden solicitar el apoyo que otorga 2 mil 500 pesos por alumno

¿Qué beneficiarios de las Becas del Bienestar recibirán pago doble en abril?

Los beneficiarios que recibirán el pago doble en el mes de abril serán aquellos que estén inscritos en la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Julio León, Coordinador Nacional deBecas para el Bienestar, precisó la razón por la que los estudiantes de nivel medio superior y superior recibirán un depósito doble. En “La Mañanera del Pueblo” del lunes 16 de marzo, el funcionario explicó que estos beneficiarios no obtuvieron el pago correspondiente a febrero, por lo cual se les entregará ese monto en el próximo periodo de pagos.

Pagos doble

Beca Benito Juárez | recibirán monto de 3,800 pesos.

Jóvenes Escribiendo el Futuro | recibirán monto de 11,600 pesos.

Existen distintas formas de saber si recibiste el pago de abril de las Becas Bienestar. Una alternativa es utilizar el Buscador de Estatus;

¿Cómo saber si ya me llegó el pago?

Existen distintas formas de saber si recibiste el pago de abril de las Becas Bienestar. Una alternativa es utilizar el Buscador de Estatus; otra posibilidad es revisar desde la aplicación del Banco Bienestar o acudir de manera presencial a los cajeros automáticos del banco.

Buscador de Estatus: ingresar a la página del buscador buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ con CURP a la mano. Por teléfono: Marcando al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta. App: Descarga la app del Banco Bienestar y consulta el saldo.

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son las redes sociales verificadas de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.

Impacto social de las Becas del Bienestar

El pronóstico para 2026 ubica a las Becas para el Bienestar como pilar fundamental de la asistencia educativa en México, con la meta de asegurar la inclusión de toda la infancia y juventud en el sistema escolar.

Al término de 2025, el número total de beneficiarios de las tres becas llegó a 13 millones, respaldados por una inversión que superó los 128.000 millones de pesos. De esa cantidad, más de 8 millones recibieron la Beca Rita Cetina, 4 millones la Benito Juárez y más de 409.000 estudiantes contaron con el apoyo de Jóvenes Escribiendo el Futuro.