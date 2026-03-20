Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué beneficiarias cobran su pago hoy viernes 20 de marzo

La Pensión Mujeres Bienestar forma parte de las políticas sociales promovidas por el gobierno de México, presidido por Claudia Sheinbaum, con el objetivo de ofrecer apoyo continuo a los adultos mayores en el país.

Este programa se dirige a mujeres de entre 60 y 64 años en todo el territorio nacional y, en 2026, otorga un apoyo económico de 3,100 pesos cada dos meses, el cual se deposita directamente en la tarjeta del Bienestar de cada participante.

¿Qué beneficiarias cobran la Pensión Mujeres Bienestar hoy viernes 20 de marzo?

Según el calendario, este viernes 20 de marzo reciben el pago de la Pensión Mujeres Bienestar las beneficiarias cuyo primer apellido inicia con la letra R. Cabe recordar que los depósitos del segundo bimestre del año (marzo-abril) comenzaron a distribuirse desde el pasado 2 de este mes.

Para resolver cualquier duda o aclaración, las autoridades sugieren consultar únicamente los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar y a Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia.

¿Cómo van los pagos del programa?

Ya cobraron quienes tienen apellidos que empiezan con A (lunes 2 de marzo), B (martes 3 de marzo), C (miércoles 4 y jueves 5 de marzo), D, E y F (viernes 6 de marzo), G (lunes 9 y martes 10 de marzo), H, I, J y K (miércoles 11 de marzo), L (jueves 12 de marzo), M (viernes 13 y martes 17 de marzo), N, Ñ y O (miércoles 18 de marzo), así como P y Q (jueves 19 de marzo).

Aún faltan por recibir el pago las personas con apellidos que comienzan con R (lunes 23 de marzo), S (martes 24 de marzo), T, U y V (miércoles 25 de marzo) y finalmente, aquellas con W, X, Y y Z (jueves 26 de marzo).

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informó sobre el pago de este mes de marzo, que abarca los meses de marzo y abril.

Así puedes saber si ya llegó el dinero de la pensión

Las beneficiarias que optan por consultar su saldo de forma presencial tienen la opción de dirigirse a los cajeros automáticos en las sucursales del Banco del Bienestar. Allí, después de insertar la tarjeta, pueden verificar el saldo siguiendo las indicaciones del sistema.

Por otro lado, la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, disponible tanto para dispositivos Android como iOS a través de Google Play Store y App Store, permite revisar saldos y movimientos de manera inmediata. Esta plataforma digital protege los datos personales y simplifica el acceso a la información.

Finalmente, el calendario oficial facilita a los beneficiarios conocer con precisión el día en que recibirán el monto correspondiente a sus pensiones, lo que les permite planificar mejor sus gastos y resolver dudas sobre la fecha de disponibilidad de fondos.

El impacto que ha tenido la Pensión Mujeres Bienestar

El crecimiento de la cobertura de la Pensión Mujeres Bienestar marca un hito en la protección social. Datos oficiales indican que, al cierre de 2025, 3 millones de mujeres son beneficiarias de este programa, lo que representa una expansión que no tiene antecedentes en la historia reciente de las políticas de inclusión en México.

Uno de los aspectos más destacados en la evolución del programa es la garantía de acceso automático. Desde 2025,todas las mujeres que cumplen 65 años pasan a ser derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.