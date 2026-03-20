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Para qué sirve agregar un poco de vinagre a las plantas antes de regarlas

Una mezcla casera puede mejorar la vitalidad de tus especies favoritas si conoces las recomendaciones correctas y evitas los descuidos al aplicarla

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Regar las plantas durante las
Regar las plantas durante las horas más cálidas del día en invierno ayuda a evitar el exceso de humedad y mantiene las raíces saludables. Foto: Difusión

El vinagre, un producto común en la cocina, ha encontrado un lugar en el cuidado de las plantas por sus diversas aplicaciones en el jardín.

Al incorporarlo de manera controlada al agua de riego, puede favorecer el crecimiento de especies que prefieren suelos ácidos y contribuir al control de hongos y bacterias.

Su uso adecuado ofrece una alternativa sencilla y accesible para mejorar la salud de ciertas plantas y mantener un entorno más equilibrado en el hogar o el jardín.

La aplicación controlada de vinagre
La aplicación controlada de vinagre contribuye al control de hongos y bacterias en el sustrato de las plantas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de agregar de vinagre a las plantas antes de regarlas

Como mencionamos antes, agregar vinagre al agua de riego puede tener ciertos efectos sobre las plantas, aunque su uso debe realizarse con precaución. Los principales beneficios que se han reportado incluyen:

  • Acidificación del suelo: El vinagre, al ser ácido, puede bajar el pH del suelo. Esto favorece a plantas que prefieren suelos ácidos, como azaleas, gardenias, hortensias o rododendros.
  • Control de hongos y bacterias: El vinagre posee propiedades antimicrobianas. Diluido en agua, puede ayudar a prevenir la proliferación de algunos hongos y bacterias en el sustrato.
  • Eliminación de malas hierbas: Aplicado directamente sobre las hojas de malezas, el vinagre puede actuar como herbicida natural, aunque no discrimina y puede dañar cualquier planta con la que entre en contacto.
El vinagre solo debe utilizarse
El vinagre solo debe utilizarse en plantas que prefieren suelos ácidos, como camelias, azaleas y rododendros. Freepik

Cómo agregar vinagre a las plantas para obtener sus beneficios sin dañarlas

Para aprovechar los beneficios del vinagre en las plantas sin causarles daño, es fundamental seguir algunas recomendaciones en la preparación y aplicación ya que un uso no adecuado puede tener efectos negativos más que ayudar a tus plantas.

Las siguientes son las recomendaciones que debes seguir:

  • Dilución adecuada: Mezclar una cucharada de vinagre blanco en un litro de agua. Esta concentración es lo suficientemente suave para evitar efectos nocivos en la mayoría de las plantas acidófilas.
  • Frecuencia de uso: Aplicar la solución solo una vez al mes. Usos más frecuentes pueden acidificar en exceso el suelo y afectar la salud de las plantas.
  • Plantas indicadas: Utilizar únicamente en plantas que prefieren suelos ácidos, como azaleas, gardenias, camelias, hortensias o rododendros.
  • Evitar el contacto directo con hojas y tallos: Aplicar la solución directamente sobre el sustrato, evitando mojar las partes verdes de la planta para prevenir quemaduras o daños.
  • No aplicar en plantas sensibles: Evitar su uso en especies que requieren suelos neutros o alcalinos, ya que el vinagre puede comprometer su desarrollo.
La frecuencia recomendada para aplicar
La frecuencia recomendada para aplicar vinagre a las plantas es de solo una vez al mes para prevenir daños en el suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de incorporar vinagre de manera regular, es recomendable probar la solución en una pequeña parte del sustrato y observar la respuesta de la planta durante algunos días.

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