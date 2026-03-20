México y Colombia acuerdan fortalecer agenda migratoria en foro CELAC-África

Juan Ramón de la Fuente y Rosa Villavicencio. (@SRE_mx)

En el marco del Foro de Alto Nivel CELAC-África celebrado en Bogotá, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente sostuvo encuentros bilaterales con sus homólogos de Colombia, Cuba, Ghana y Haití, con el propósito de fortalecer los lazos entre México y dichos países en beneficio de sus pueblos.

Durante la reunión, la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, agradeció la presencia mexicana en el evento y destacó los resultados alcanzados en materia de seguridad, siempre bajo el principio de respeto a la soberanía de ambas naciones. Ambos funcionarios acordaron mantener y reforzar la agenda bilateral, con énfasis en temas migratorios, para dar continuidad a los compromisos conjuntos.

En su encuentro con el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, De la Fuente reiteró el compromiso de México de mantener la ayuda humanitaria a la isla caribeña y seguir con la relación basándose en las directrices de la presidenta Claudia Sheinbaum. El diálogo reafirmó la colaboración entre los dos países en favor del bienestar y el desarrollo.

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente y el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez. (@SRE_mx)

Asimismo, el secretario de Relaciones Exteriores dialogó con la canciller del nuevo gobierno de transición de Haití, Raina Forbin. Durante la conversación, el servidor público reafirmó la cooperación para el desarrollo en el ámbito bilateral y manifestó el respaldo del país en los foros multilaterales, con el objetivo de contribuir a la consolidación del proceso democrático dentro de esa región.

Finalmente, De la Fuente se reunió con el canciller de Ghana, Samuel Okudzeto, a quien agradeció la próxima apertura de la Embajada de Ghana en México. Ambas partes coincidieron en que este hecho representa un paso importante para el fortalecimiento de la relación birregional y la colaboración futura.

Envían otro barco de ayuda humanitaria a Cuba, anuncia Sheinbaum

Durante la mañanera del pueblo de este 20 de marzo en Cancún, Quintana Roo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció que el día de hoy enviará otro buque con ayuda humanitaria para Cuba,

“Nosotros hemos impulsado la ayuda humanitaria. De hecho, hoy sale otro barco a la isla de Cuba por parte del Gobierno de México, que brinda tanto apoyo en especie como en la solidaridad pueblo mexicano”, declaró la mandataria mexicana.

El traslado de los bienes hacia la isla caribeña será desde el Puerto de Veracruz liderado por la Secretaría de la Marina.

La jefa de Estado agregó que continuará el apoyo a Cuba buscando la manera de proporcionarles combustible sin “afectar a México”, esto derivado de la amenaza anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.