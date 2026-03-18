Incrementan a 1,361 los mexicanos evacuados en Medio Oriente: no se reportan incidentes

Ataques en Medio Oriente. REUTERS/Mohamed Azakir/Foto de archivo

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó a través de su cuenta oficial de X, que las embajadas de México en el Medio Oriente han coordinado la evacuación de mil 361 residentes y turistas mexicanos.

Esta labor incluyó a personas ubicadas en los Emiratos Árabes Unidos, Israel, Líbano, Jordania, Qatar, Irán y Bahréin. Hasta el momento, no se han reportado daños a la integridad física de los connacionales que participaron en estos operativos.

Asimismo, la SRE indicó que el espacio aéreo en la mayoría de los países de la región permanece abierto solo de manera intermitente, lo que complica la movilidad de quienes buscan salir. Por ello, recomendó a las personas con reservaciones en vuelos que se comuniquen directamente con la aerolínea o agencia de viajes correspondiente para conocer el estatus de sus viajes.

La dependencia reiteró su recomendación de evitar los traslados al Medio Oriente mientras persista la situación de conflicto actual. Subrayó que esta medida busca proteger la seguridad de los mexicanos y reducir riesgos derivados de la inestabilidad en la zona.

Atención consular a mexicanos en el Medio Oriente

Por otro lado, las embajadas de México en la región continúan atentas a las solicitudes de protección y atención consular. El personal consular está disponible para asistir a cualquier mexicano que lo requiera y brindar apoyo en procedimientos de evacuación o situaciones de emergencia.

Se mantiene la vigilancia constante sobre el desarrollo del conflicto, la institución aseguró que seguirá tomando medidas para salvaguardar a la comunidad en el extranjero, priorizando la integridad y el bienestar de sus ciudadanos.

SRE a través de sus redes sociales. (captura de pantalla)

Canales de comunicación para mexicanos en el Medio Oriente

La Cancillería de México recordó a las y los connacionales los teléfonos de emergencia de sus embajadas en Medio Oriente y países cercanos, con el fin de brindar asistencia y protección consular en caso de requerirse.

Embajada en Irán (opera temporalmente en Azerbaiyán)

+98 912 122 4463 (número iraní)

00 994 50 647 4304 (número azerbaiyano)

Embajada en Azerbaiyán

00 994 50 228 8636

Embajada en Israel

054-316-6717

Embajada en Jordania

0778 00 0494

Embajada en Qatar

3363 4450

Embajada en Arabia Saudita

+966557539374

Embajada en Kuwait

+965 9401 6333

Embajada en Emiratos Árabes Unidos (EAU)

504 54 0273

Embajada en Líbano

03 044 598

Oficina de Representación en Palestina

+972 54 447 0095