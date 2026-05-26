México

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 26 de mayo

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Guardar
Google icon
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)
El puerto de Veracruz es uno de los principales destinos turísticos del estado debido a su riqueza histórica y gastronómica. (Cuartoscuro)

Consultar el pronóstico meteorológico facilita prever posibles eventos adversos y organizar con mayor seguridad actividades al aire libre, viajes y actos importantes.

En Veracruz, la anticipación a las condiciones del clima resulta indispensable para sectores como el transporte marítimo y aéreo, que dependen de ella para operar con eficacia y minimizar accidentes o retrasos ocasionados por fenómenos severos.

PUBLICIDAD

Para este martes se pronóstica una temperatura máxima de 24° a lo largo de la tarde con vientos de aproximadamente 28 km/h , por su parte, la nubosidad será de 71% con probabilidad de lluvia del 30% antes del anochecer.

El clima promedio en Veracruz

La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)
La ciudad de Veracruz, también conocida como "el puerto" se considera una ciudad histórica de la República Mexicana. (Cuartoscuro)

El clima en la ciudad de Veracruz, ubicada en la costa del Golfo de México, es cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Su temperatura promedio anual se encuentra alrededor de los 25 °C, con veranos muy calurosos que a menudo superan los 30 °C, especialmente entre mayo y agosto. La humedad alta es una característica constante debido a la cercanía al mar, lo que potencia la sensación térmica y genera un ambiente tropical típico.

PUBLICIDAD

La temporada de lluvias se presenta principalmente entre junio y octubre, cuando las precipitaciones pueden ser intensas y frecuentes. Durante estos meses, es común la presencia de tormentas eléctricas y en algunos años, se pueden registrar eventos meteorológicos asociados a ciclones tropicales o huracanes, lo que requiere medidas preventivas. Es también en esta temporada cuando se registra la mayor humedad relativa, superando en ocasiones el 80 %.

En contraste, los meses de noviembre a febrero suelen ser más frescos debido a los frentes fríos conocidos como "nortes". Estos sistemas climáticos generan vientos fuertes, descenso en la temperatura y marejadas en la costa. Sin embargo, las temperaturas rara vez bajan de los 15 °C.

La temporada de huracanes del Atlántico

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temporada de huracanes del Atlántico, que afecta parcialmente el Golfo de México y el puerto de Veracruz se extiende principalmente de junio a noviembre y se caracteriza por fuertes lluvias, vientos intensos y aumento en la altura del oleaje.

En promedio, Veracruz puede ser afectado directamente por uno o dos huracanes o tormentas tropicales por temporada, aunque tormentas menores o sistemas asociados (como ondas tropicales) pueden causar lluvias intensas con mayor frecuencia.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClima en el Puerto de VeracruzÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de mayo

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 26 de mayo

Totopos con esquites fuego: la botana crujiente y picosa que conquista cualquier reunión

Una mezcla irresistible de maíz, queso, salsa y limón convierte esta preparación en una opción perfecta para compartir y disfrutar en cualquier momento

Totopos con esquites fuego: la botana crujiente y picosa que conquista cualquier reunión

La fotomulta de más de 7 mil pesos en CDMX que aplica aunque tengas placas locales

Con esa fotomulta pendiente, la matrícula queda bloqueada en los verificentros y el vehículo no se puede verificar hasta saldar el adeudo

La fotomulta de más de 7 mil pesos en CDMX que aplica aunque tengas placas locales

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 26 de mayo? Estación Zócalo permanece cerrada

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 26 de mayo? Estación Zócalo permanece cerrada

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 26 de mayo

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 26 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG usaba estampas de ‘El Chicharito’ y Silvia Pinal para marcar droga hallada en la Condesa, CDMX

CJNG usaba estampas de ‘El Chicharito’ y Silvia Pinal para marcar droga hallada en la Condesa, CDMX

Atacan a balazos el negocio de la influencer Estef Monárrez en Culiacán, Sinaloa

Operativo en Tecomán, Colima, deja un estadounidense detenido y 2 agresores muertos

Dan más de 100 años de prisión a operador del Cártel del Golfo por secuestro

Aseguran más de un millón de dólares en cocaína que iban a pasar de México a EEUU

ENTRETENIMIENTO

Alex Fernández aclara su postura sobre el álbum tributo a su abuelo y la polémica con Ángela Aguilar

Alex Fernández aclara su postura sobre el álbum tributo a su abuelo y la polémica con Ángela Aguilar

Maribel Guardia toma decisión drástica sobre la herencia de su nieto José Julián

Leonardo Aguilar reconoce que el apellido es un reto y su carrera sigue en formación

Atacan a balazos el negocio de la influencer Estef Monárrez en Culiacán, Sinaloa

Marysol Sosa prepara homenaje a José José y aclara relación con su hermano y su madre

DEPORTES

México recibirá a Irán para el Mundial 2026: su campamento base será en Tijuana

México recibirá a Irán para el Mundial 2026: su campamento base será en Tijuana

Efraín Juárez fuera de Pumas: qué se sabe de la supuesta salida del técnico mexicano y las ofertas que tendría en Europa

Mexibús tendrá ampliación en Edomex: qué colonias estarán en la nueva ruta

Así fue la disculpa que Uriel Antuna dedicó a la afición de Pumas tras perder la final: “No pienso rendirme, ni irme”

Es oficial, estas son las siete selecciones que tendrán su campamento en México para el Mundial 2026