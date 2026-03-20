México

Liberación de la hija del Mayo Zambada en Sinaloa generará una protesta de EEUU, asegura especialista

David Saucedo destacó que la presión del país vecino del norte podría derivar en la captura de la mujer

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Las autoridades de EEUU la
Las autoridades de EEUU la identificaron (Captura de pantalla/OFAC)

Si bien en un primer momento la Secretaría de Marina (Semar) aseguró a Infobae México que Mónica “N”, la hija de Ismael El Mayo Zambada, los registros audiovisuales y reportes de medios locales las autoridades federales tuvieron que confirmar que la mujer fue retenida y posteriormente liberada.

Además, el Gabinete de Seguridad detalló que durante el operativo en contra de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa fue capturado Omar Oswaldo T., alias El Patas.

Sin embargo, según la versión de las autoridades, la mujer (hija de un líder criminal) que estaba en el sitio no cuenta con mandamientos legales en su contra y no está ligada con actividades criminales.

La reacción de EEUU a la liberación de la hija del Mayo, según David Saucedo

Ante esta situación, esta casa editorial contactó con el analista y experto en seguridad, David Saucedo, quien destacó que la mujer que fue liberada por las autoridades sí es investigada en territorio estadounidense.

Foto: Jesús Aviles / Infobae
Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Lo anterior fue confirmado por Infobae México, quien rastreó los archivos del Departamento del Tesoro de EEUU y halló las acusaciones que datan desde 2007.

Ahora bien, Saucedo considera que la administración de Donald Trump va realizar una protesta por la liberación de la hija de Zambada García. Añade que esta inconformidad podría suceder a través de actos públicos o incluso de forma discreta.

“Va a tener que haber un revire por parte del gobierno de México por haber liberado a alguien que la Oficina de Control de Activos de los Estados Unidos tiene plenamente identificada”, compartió.

Vislumbra una posible recaptura

El consultor en temas de seguridad considera que México tendrá que explicar y eventualmente compensar, lo ocurrido. Lo anterior podría derivar en otro operativo para lograr la captura de la hija del Mayo.

Las autoridades mexicanas informaron que
Las autoridades mexicanas informaron que la hija de El Mayo Zambada fue detenida y posteriormente liberada por no tener mandamientos legales en su contra. Crédito: Crédito: Jesús Aviles - Infobae México

“Una de esas compensaciones será necesariamente la recaptura de la hija del Mayo Zambada”, considera David Saucedo.

Además, es importante destacar el papel de la base social del Cártel de Sinaloa para frenar las operaciones de los agentes de seguridad, pues presuntamente presión de pobladores abona para que la mujer sea finalmente liberada.

“Las reglas del combate al narco están cambiando y los narcos se están adaptando. Y cada vez adaptan y abrazan las tácticas de narcoterrorismo”, sentencia Saucedo.

Antes del operativo reciente, el 28 de enero pasado fue detenido Israel Vizcarra Beltrán, alias Palillo y Alexis Arnoldo Vizcarra Beltrán, hermanos señalados como operadores de segundo y tercer nivel de Los Mayos.

Palillo fue identificado como jefe de plaza en la zona de El Dorado y presunto líder de una celular dedicada a la elaboración de drogas con presencia en Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Hidalgo, Puebla y Estado de México.

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