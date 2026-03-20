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Jesús Navarro de Reik acalara por qué canceló concierto de último minuto y apareció con electrodos en la cabeza

El cantante mexicano compartió su experiencia luego de su repentina hospitalización en Estados Unidos y agradeció el apoyo mostrado por sus compañeros y fans

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Las imágenes de Jesús Navarro
Las imágenes de Jesús Navarro en el hospital con electrodos avivan la preocupación sobre su estado de salud y su futuro en Reik

La cancelación imprevista de los conciertos de Reik en Washington, DC el 7 y 8 de marzo generó amplia preocupación entre miles de seguidores tras la aparición de imágenes de Jesús Navarro hospitalizado con electrodos en la cabeza.

Inicialmente, se informó que la causa era un problema en las cuerdas vocales, pero posteriormente fue el propio cantante quien aclaró que se trató de una crisis de ansiedad y no de un trastorno físico en la voz.

Jesús Navarro canceló las presentaciones de Reik cuando una crisis de ansiedad lo obligó a ser hospitalizado de urgencia. Las imágenes difundidas, donde aparece con equipos médicos y los ojos vendados, aumentaron el desconcierto y alimentaron las dudas sobre la verdadera naturaleza de su estado, especialmente porque el comunicado oficial sostenía que se trataba de molestias en las cuerdas vocales.

La frase de Jesús Navarro
La frase de Jesús Navarro sobre su debilidad física desmiente que la suspensión fuera por una simple disfonía, como indicó inicialmente la banda (IG)

El desconcierto creció a raíz de la contradicción entre la versión inicial y los estudios neurológicos realizados a Navarro, documentados en fotografías que circularon en redes sociales. La frase del propio cantante, “todo se ve más grave de lo que es”, buscó tranquilizar, pero el ambiente de incertidumbre se mantuvo entre el público.

“Si hubiera estado en mis posibilidades hacer este show, aunque fuera gateando, lo hubiera hecho”, escribió el artista en sus redes sociales. Navarro, originario de Mexicali y con más de dos décadas de trayectoria, admitió sentirse tan debilitado que ni siquiera podía sostenerse en pie, descartando así la explicación de una simple disfonía.

Chui Navarro y los trucos que le jugó su cerebro

Durante su regreso a los escenarios en Nueva York, Jesús Navarro habló abiertamente sobre el motivo real de su hospitalización y dejó atrás las versiones iniciales. “Pensábamos que era la garganta, pero resulta que era mi cerebro jugándome trucos. Estoy mucho mejor”, afirmó, confirmando que enfrentó una crisis de ansiedad.

Jesús Navarro explicó que, pese
Jesús Navarro explicó que, pese a la información inicial sobre molestias en las cuerdas vocales, fue una crisis de ansiedad lo que lo alejó de los escenarios (IG)

El cantante admitió el impacto emocional tras lo ocurrido: “Me sentí como que les quedé mal a un chorro de gente”, expresó, y agradeció el apoyo de sus seguidores y amigos. Detalló que necesitó una semana de atención médica: “En una semana de verme con doctores y que me atendieran, y que me dieran los medicamentos necesarios, pude estar aquí enfrente de ustedes”.

Este episodio ha evidenciado las dificultades que puede vivir un artista fuera del escenario y la presión de no defraudar al público.

El vocal de Reik concientiza sobre salud mental

Tras su recuperación, Jesús Navarro decidió dedicar unas palabras a personas que atraviesan situaciones similares, subrayando la importancia de atender la salud mental. Hizo hincapié en la necesidad de buscar ayuda profesional y visibilizar este tipo de malestar más allá del ámbito artístico.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo hacia Navarro y de reconocimiento por su honestidad. Su reincorporación paulatina a las presentaciones de Reik ha fortalecido el debate sobre el bienestar emocional y la relevancia de cuidar la salud mental en la música y fuera de ella.

El cantante de Reik, originario
El cantante de Reik, originario de Mexicali, confesó haber estado tan debilitado que ni siquiera podía sostenerse en pie durante el episodio

Como remate, Navarro incide en que reconocer los síntomas y acudir a tiempo a especialistas puede marcar una diferencia en la vida de cualquier persona, dentro o fuera del escenario.

“Si tú vives con ansiedad o sientes una preocupación desde que te levantas, no es normal eso. Y échate la mano, así como me la eché yo”, dijo.

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