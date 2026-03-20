Florinda Meza defiende a Ángela Aguilar y acusa a Christian Nodal de la polémica: “Sonsacando a una jovencita”

La actriz opinó sobre la disputa legal entre Christian Nodal y Cazzu, y afirmó que el cantante “ni estaba casado” con la artista argentina. (Instagram)

Una vez más, Florinda Meza se encuentra en el centro de la conversación pública tras emitir declaraciones sobre la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, y referirse de manera directa a la controversia que involucra al cantante sonorense y a su expareja, Cazzu. La actriz, conocida por su papel en el universo de Chespirito, abordó el tema en un contexto donde la atención mediática y las redes sociales han intensificado el escrutinio sobre los protagonistas.

En sus comentarios recientes, Meza defendió a la hija de Pepe Aguilar de las críticas recibidas en redes sociales por su relación con Nodal. “Cuando me dijo Adela Micha ‘¿sabías que estás en el tercer lugar de las mujeres más odiadas?’, le digo ‘ay qué pena, no puede ser, si yo siempre he tenido el primer lugar en todo’. Pobre muchacha, realmente no tenía razón en ser juzgada así. Ella era una joven de 20 más o menos y el otro de 33, pues el que estuvo mal era el otro, sonsacando a una jovencita”, expresó la actriz durante una entrevista para medios de comunicación.

Meza consideró injusto el juicio público hacia Ángela Aguilar y cuestionó la diferencia de edad entre la cantante y Nodal. (Foto: Michael Tran / AFP)

Con estas palabras, Florinda Meza subrayó su postura al considerar que la responsabilidad del escándalo recae fundamentalmente en Christian Nodal, señalando al intérprete como el responsable de haber involucrado a una persona menor.

Las declaraciones de Meza incluyeron una referencia directa a Julieta Cazzuchelli, expareja de Nodal, a la que se refirió de una manera que internautas en redes sociales calificaron de “despectiva”: “Y luego la fulana que hizo mucho escándalo, la mujer que no sé cómo se llama, una fulanita, sultanita o menganita, hizo mucho escándalo, ni estaba casado con ella”. Este comentario generó nuevas reacciones en plataformas como TikTok, donde usuarios cuestionaron la manera en que Meza minimizó la relación previa del sonorense con la artista argentina.

Usuarios recordaron el pasado de Meza y los paralelismos con Ángela Aguilar, luego de que la actriz calificara de excesivo el escrutinio mediático sobre la joven. (IG: @florindamezach1 // @angela_aguilar_)

El episodio adquiere relevancia en el contexto actual por la exposición mediática de las figuras involucradas y el peso de las percepciones sociales en torno a las relaciones sentimentales de celebridades. Cabe recordar que en 2025 la polémica sobre la relación entre Florinda y Chespirito se reavivó también tras el lanzamiento de la serie biográfica sobre Roberto Gómez Bolaños, hecho que llevó a múltiples usuarios a comparar la historia de Meza con la de Ángela Aguilar y Christian Nodal. En ese debate, se recordó el vínculo entre la actriz y el comediante cuando él aún estaba casado con Graciela Fernández, así como coincidencias entre Ángela Aguilar y la propia Meza, relacionadas con la formación artística y conexiones con Juchipila, Zacatecas.

Internautas reaccionan a los comentarios de Florinda Meza

“Entre ellas se defienden”

“Cazzu no dijo nada”

“Es obvio que se van entender y apoyar”

“Florinda Silvestre Meza”

“Le preguntaron a la persona equivocada”

“Aquí no hay ninguna pobrecita”