Dieta, pesas o cardio: ¿cuál es la mejor opción para bajar de peso rápido?

(Imagen ilustrativa Infobae)

La búsqueda de métodos efectivos para perder peso en poco tiempo genera debates y dudas entre quienes desean modificar su composición corporal.

La pregunta sobre si conviene enfocarse en la dieta, el entrenamiento con pesas o el ejercicio cardiovascular para lograr una reducción acelerada de peso divide opiniones y motiva a revisar la evidencia disponible sobre cada alternativa.

El rol de la alimentación en la pérdida de peso

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La dieta representa el factor principal en cualquier plan de adelgazamiento. Ajustes en la ingesta energética, enfocados en un déficit calórico, permiten que el organismo utilice reservas de grasa para obtener energía.

Reducir la cantidad de calorías consumidas por debajo del gasto diario produce descensos sostenidos en el peso corporal.

Los enfoques más utilizados incluyen la restricción moderada de calorías a través de la reducción de porciones, la eliminación de alimentos ultraprocesados y la priorización de proteínas magras, vegetales y frutas frescas.

Un déficit calórico bien controlado, acompañado por una dieta balanceada, puede generar una pérdida de entre 0,5 y 1 kilogramo por semana. Este ritmo es considerado seguro y sostenible para la mayoría de los adultos sanos.

Es frecuente que los primeros días de una dieta se observe una baja rápida en la balanza debido a la pérdida de agua asociada al glucógeno muscular, más que a una reducción de grasa corporal. El control de la dieta facilita la adherencia al plan y reduce el riesgo de recuperar el peso perdido.

Cardio: impacto sobre el gasto energético

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El ejercicio cardiovascular, como correr, nadar o andar en bicicleta, incrementa el gasto calórico durante la actividad y las horas posteriores. Las sesiones de cardio de intensidad moderada a alta pueden consumir entre 300 y 600 calorías por hora, dependiendo del peso y la intensidad del ejercicio.

Esta modalidad favorece la utilización de grasas como fuente de energía y contribuye a la salud cardiovascular.

El cardio suele recomendarse para quienes buscan un descenso de peso rápido, ya que el gasto calórico es inmediato y cuantificable. La combinación de cardio con dieta potencia los resultados, ya que el déficit energético se amplifica.

Las investigaciones muestran que el cardio regular facilita la reducción de grasa visceral, que se asocia a un menor riesgo de enfermedades metabólicas.

No obstante, el exceso de cardio sin un plan nutricional adecuado puede llevar a la pérdida de masa muscular, lo que afecta negativamente el metabolismo basal y la apariencia corporal.

Pesas: clave para preservar músculo y acelerar el metabolismo

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El entrenamiento de fuerza con pesas o cargas externas promueve la conservación y el desarrollo de masa muscular durante los procesos de pérdida de peso.

El aumento de músculo eleva el gasto metabólico en reposo, ya que el tejido muscular consume más energía que el tejido graso incluso cuando no se realiza actividad física.

Integrar rutinas de pesas de dos a cuatro veces por semana ayuda a minimizar la pérdida de músculo, un efecto colateral frecuente cuando se baja de peso solo con dieta o cardio. Además, el trabajo de fuerza mejora la composición corporal, ya que favorece una mayor proporción de masa magra respecto a grasa.

La combinación de pesas con déficit calórico y sesiones de cardio moderado produce resultados más completos y sostenibles a largo plazo.

Las rutinas con pesas también contribuyen a fortalecer huesos, articulaciones y prevenir lesiones, aspectos relevantes para la salud general.

¿Qué método es el más efectivo?

Los expertos coinciden en que la estrategia más eficiente para perder peso rápido y de forma saludable combina un plan alimenticio hipocalórico, el ejercicio cardiovascular y el entrenamiento de fuerza.

La prioridad debe ser siempre la seguridad y la sostenibilidad, evitando métodos extremos que puedan comprometer la salud física o mental. Consultar con un profesional de la salud antes de modificar el régimen de alimentación o iniciar una rutina de ejercicios intensos es recomendable para adaptar el plan a las necesidades individuales.