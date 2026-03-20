México

Captan a Pedro Pascal nuevamente en México: se encuentra en esta ciudad filmando algo especial

Tras su paso por la ceremonia de los Oscar, el actor vuelve al país para seguir con su carrera

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Pedro Pascal está en Sonora.
Pedro Pascal está en Sonora. REUTERS/Aude Guerrucci

Pedro Pascal llegó a Sonora para integrarse al rodaje de ‘De noche’, la nueva película dirigida por Todd Haynes y producida por MK2 Films.

La filmación se desarrolla en la ciudad minera de Cananea, donde la presencia del actor chileno fue confirmada este mediante fotografías difundidas en redes sociales.

El actor se encuentra al norte del país filmando una película. (Crédito: x/scarlethiveth)

La productora MK2 Films respalda este proyecto tras su participación en Valor sentimental de Joachim Trier y El agente secreto de Kleber Mendonça Filho, ambas nominadas al Óscar.

¿De qué trata la película que Pedro Pascal está filmando en México?

REUTERS/Carlos Barria
REUTERS/Carlos Barria

En De noche, Pedro Pascal interpreta a un policía que vive una “apasionada e inesperada historia de amor” con un profesor, interpretado por Danny Ramírez, en la Los Ángeles de los años 30, un periodo marcado por la corrupción y la proximidad de la Segunda Guerra Mundial.

Los personajes principales deben huir a México al convertirse en objetivo de la maquinaria política local.

El papel protagónico fue inicialmente asignado a Joaquin Phoenix, pero tras su renuncia, Pascal asumió el rol. El equipo de filmación ha realizado grabaciones en la Casa Greene y otros puntos icónicos de Cananea.

Pedro Pascal y su supuesto novio estaban en CDMX

La visita de Pascal y
La visita de Pascal y Olarra a la CDMX se suma a apariciones conjuntas en ciudades como Nueva York y Los Ángeles, intensificando rumores sobre su relación

La reciente visita de Pedro Pascal y Rafael Olarra al Museo Nacional de Antropología en Ciudad de México provocó la reacción inmediata de cientos de seguidores en redes sociales el 20 de marzo de 2026, con imágenes de la pareja recorriendo el recinto que generaron numerosos comentarios.

El recorrido de Pascal y Olarra por uno de los museos más relevantes de América Latina se produjo en medio de rumores de una relación sentimental entre el actor chileno y el artista visual argentino, especulaciones presentes en plataformas digitales. Las fotografías tomadas por asistentes mostraron a ambos paseando como visitantes habituales, reforzando el interés del público por su vínculo personal.

A lo largo de las últimas semanas, la presencia conjunta de los dos artistas en distintas ciudades, como Nueva York y Los Ángeles, también fue captada por los medios. Ni Pedro Pascal ni Rafael Olarra han emitido comentarios oficiales sobre la naturaleza de su relación, pero el continuo seguimiento de sus apariciones públicas ha mantenido el tema vigente entre sus seguidores.

El intérprete de “The Mandalorian” ha destacado en entrevistas su afinidad con la cultura local, describiendo a la Ciudad de México como “mi ciudad favorita, perdón a todas las ciudades del mundo

Además, Pascal ha resaltado el aprecio que siente por la gastronomía, la vida cultural y la cercanía de la gente en la capital mexicana, reafirmando el lazo que mantiene con amistades locales y su deseo de prolongar cada visita siempre que sus compromisos profesionales lo hacen posible.

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