México

Una mujer cayó desde el piso 10 de un edificio en Paseo de la Reforma CDMX: falleció en el lugar

Elementos de la SSC resguardaron el lugar para que médicos forenses hicieran el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones del incidente

Guardar
Una mujer cayó de un
Una mujer cayó de un edificio en Paseo de la Reforma, murió en el lugar (Captura redes sociales)

Cerca de las 13:00 horas de este jueves 19 de marzo se registró una fuerte movilización policíaca luego de reportaron que una mujer cayó de un edificio, el incidente ocurrió en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México entre las calles Belgrano y Amberes, cerca de zona rosa.

Personal de la Torre Reforma Latino número 300 reportó que una mujer cayó desde una altura de al menos 10 pisos de altura y quedó tendida en el pavimento, particularmente en la ciclovía de Paseo de la Reforma, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos.

Elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) llegaron al lugar y constataron que la mujer ya no contaba con signos vitales, por lo que falleció en el lugar. Más tarde, policías de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) resguardaron el lugar para el retiro del cuerpo.

Mujer se habría arrojado de un edificio en Paseo de la Reforma

Personal de la SSC resguardó
Personal de la SSC resguardó la zona (X/ @RaulGtzNR)

A través de una tarjeta informativa, la SSC explicó que los primeros reportes del incidente indican que la mujer se habría arrojado desde el balcón del piso 11 de un edificio ubicado en avenida Paseo de la Reforma en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Las autoridades confirmaron que el impacto de la caída provocó su fallecimiento en el lugar, por lo que solicitaron la participación de agentes del Ministerio Público para la realización de los peritajes correspondientes.

“La #SSC informa: Personal de la #SSC tomó conocimiento de una mujer que, al parecer, se lanzó desde un balcón de un edificio localizado en la avenida #PaseoDeLaReforma y casi esquina con la calle #Belgrado, en la colonia #Juárez, de la alcaldía @AlcCuauhtemocMx, la cual perdió la vida; por lo anterior la zona fue acordonada y se dio parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes”, se lee en el comunicado.

La víctima fue identificada como Paula Emilia Lafón, portaba un gafete de trabajadora del lugar al momento de caer del balcón. Tendría alrededor de 35 años de edad; hasta el momento se desconoce qué provocó que la mujer se arrojara desde el balcón o si se trató de algún tipo de accidente.

Rescatan a empleado suspendido a 31 pisos de altura en hotel de Reforma

Un grupo de 10 bomberos del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México realizó una maniobra vertical para rescatar, en solo 20 minutos, a un trabajador atrapado en una góndola a 31 pisos de altura en el Hotel St. Regis de Reforma, informó el Jefe de Bomberos Vulcano Cova.

El edificio, identificado como Torre Libertad, cuenta con 32 pisos y alcanza los 150 metros de altura, según datos oficiales. Para resistir sismos de alta magnitud, la estructura se apoya en 200 pilotes de concreto y acero instalados hasta 60 metros de profundidad.

Autoridades detallaron que Protección Civil y servicios médicos participaron en el operativo, tras detectarse una probable falla en un andamio que impidió al empleado regresar a un área segura. El incidente, según lo observado por testigos y empleados, mantuvo la atención de quienes transitaban por Paseo de la Reforma, debido al riesgo de caída.

Temas Relacionados

Paseo de la ReformaCDMXaccidentemexico-noticias

Más Noticias

Hoy No Circula del 20 de marzo: qué autos descansan en el Valle de México y de Toluca

Conozca si su vehículo puede circular en la Ciudad de México y su zona conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco,según las restricciones vigentes del programa de restricción vehicular

Hoy No Circula del 20

Quién es Mónica Zambada Niebla, hija de “El Mayo” detenida y liberada en Sinaloa

Autoridades mexicanas aseguraron que la mujer no tenía “relación con actividades delictivas”

Quién es Mónica Zambada Niebla,

“Por supuesto que regresaría a México”: Jaime Camil revela que sí volvería a vivir en el país

El actor habló la importancia del trabajo y cómo evalúa las oportunidades en Latinoamérica y Estados Unidos

“Por supuesto que regresaría a

¿Qué es la Torre Centinela y por qué podría definir las elecciones de 2027 en Chihuahua?

El proyecto de seguridad basado en inteligencia tecnológica en Chihuahua, se perfila como un elemento clave que podría influir en la narrativa política en 2027

¿Qué es la Torre Centinela

“No soy un hombre corrupto”, dice Pío López Obrador tras ser absuelto por el Tribunal Electoral

El TEPFJ aseguró que las grabaciones no tienen carga probatoria por lo que rechazó reabrir el caso que involucraba al hermano del ex presidente Andrés Manuel López Obrador

“No soy un hombre corrupto”,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es Mónica Zambada, hija

Quién es Mónica Zambada, hija de “El Mayo” detenida y liberada en Sinaloa

Caro Quintero busca acuerdo de culpabilidad con Fiscalía de EEUU, revela su defensa

¡Que siempre sí! Marina y Harfuch admiten detención y liberación de la hija de El Mayo Zambada en Sinaloa: abaten a 11 criminales

Avanza proceso contra Caro Quintero: el juicio arrancará en 2027 y se descarta la pena de muerte

¿No es El Mencho? Quién es el verdadero padre de Juan Carlos Valencia González, nuevo líder del CJNG

ENTRETENIMIENTO

“Por supuesto que regresaría a

“Por supuesto que regresaría a México”: Jaime Camil revela que sí volvería a vivir en el país

Super Junior llega a los cines de CDMX: esta es la fecha y horario para disfrutar el Super Show 10

GranDiosas Invicto llegará con gran concierto en la CDMX con estrellas del pop

¿Quién es la madre de Santiago? El hijo de Jorge Salinas que heredó su galanura y roba miradas

Paty Manterola dedica nueva canción a su esposo y revela el secreto de su matrimonio sólido

DEPORTES

EN VIVO México vs Panamá:

EN VIVO México vs Panamá: la Selección Sub-17 obtiene su segunda victoria en el torneo

Martín Anselmi compara a los futbolistas mexicanos y argentinos: “Hay que trabajar mucho en la formación”

¿Mal ambiente en Cadillac? Expiloto arremete contra Checo Pérez y lo acusa de “maniobras malas” contra Bottas

Octagón presume fallos a su favor por su personaje en disputa con AAA: “Esa máscara sí me corresponde”

Pumas vs América: precios de los boletos para ver el partido en el Olímpico Universitario