Una mujer cayó desde el piso 10 de un edificio en Paseo de la Reforma CDMX: falleció en el lugar

Una mujer cayó de un edificio en Paseo de la Reforma, murió en el lugar (Captura redes sociales)

Cerca de las 13:00 horas de este jueves 19 de marzo se registró una fuerte movilización policíaca luego de reportaron que una mujer cayó de un edificio, el incidente ocurrió en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México entre las calles Belgrano y Amberes, cerca de zona rosa.

Personal de la Torre Reforma Latino número 300 reportó que una mujer cayó desde una altura de al menos 10 pisos de altura y quedó tendida en el pavimento, particularmente en la ciclovía de Paseo de la Reforma, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos.

Elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) llegaron al lugar y constataron que la mujer ya no contaba con signos vitales, por lo que falleció en el lugar. Más tarde, policías de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) resguardaron el lugar para el retiro del cuerpo.

Mujer se habría arrojado de un edificio en Paseo de la Reforma

Personal de la SSC resguardó la zona (X/ @RaulGtzNR)

A través de una tarjeta informativa, la SSC explicó que los primeros reportes del incidente indican que la mujer se habría arrojado desde el balcón del piso 11 de un edificio ubicado en avenida Paseo de la Reforma en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Las autoridades confirmaron que el impacto de la caída provocó su fallecimiento en el lugar, por lo que solicitaron la participación de agentes del Ministerio Público para la realización de los peritajes correspondientes.

“La #SSC informa: Personal de la #SSC tomó conocimiento de una mujer que, al parecer, se lanzó desde un balcón de un edificio localizado en la avenida #PaseoDeLaReforma y casi esquina con la calle #Belgrado, en la colonia #Juárez, de la alcaldía @AlcCuauhtemocMx, la cual perdió la vida; por lo anterior la zona fue acordonada y se dio parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes”, se lee en el comunicado.

La víctima fue identificada como Paula Emilia Lafón, portaba un gafete de trabajadora del lugar al momento de caer del balcón. Tendría alrededor de 35 años de edad; hasta el momento se desconoce qué provocó que la mujer se arrojara desde el balcón o si se trató de algún tipo de accidente.

Rescatan a empleado suspendido a 31 pisos de altura en hotel de Reforma

Un grupo de 10 bomberos del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México realizó una maniobra vertical para rescatar, en solo 20 minutos, a un trabajador atrapado en una góndola a 31 pisos de altura en el Hotel St. Regis de Reforma, informó el Jefe de Bomberos Vulcano Cova.

El edificio, identificado como Torre Libertad, cuenta con 32 pisos y alcanza los 150 metros de altura, según datos oficiales. Para resistir sismos de alta magnitud, la estructura se apoya en 200 pilotes de concreto y acero instalados hasta 60 metros de profundidad.

Autoridades detallaron que Protección Civil y servicios médicos participaron en el operativo, tras detectarse una probable falla en un andamio que impidió al empleado regresar a un área segura. El incidente, según lo observado por testigos y empleados, mantuvo la atención de quienes transitaban por Paseo de la Reforma, debido al riesgo de caída.