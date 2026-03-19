México

CDMX despliega operativo para prevenir inundaciones por lluvias

Desde las lluvias registradas el pasado martes 17 de marzo hasta la mañana del miércoles 18, se reportaron 24.7 millones de metros cúbicos de agua

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La Secretaría de Gestión
La Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México implementó un operativo especial para atender la emergencia por lluvias. (Crédito: Cuartoscuro)

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) implementó un operativo especial para atender la emergencia por las lluvias en la Ciudad de México, según información oficial difundida a partir de las 06:00 horas del pasado 17 de marzo hasta las 06:00 horas del 18 del presente mes.

Durante las lluvias reportadas en este periodo, la capital del país registró un volumen total de 24.7 millones de metros cúbicos de agua, con una precipitación promedio diaria de 16 milímetros, de acuerdo con los datos reportados por SEGIAGUA.

Personal y maquinaria desplegados

Para enfrentar los efectos de las lluvias, SEGIAGUA desplegó 70 personas integradas por personal operativo, ingenieros, técnicos y cuadrillas especializadas en atención al drenaje.

El operativo contó además con 28 equipos de maquinaria que incluyeron vehículos de bombeo de emergencia, sistemas hidroneumáticos, unidades hércules, pipas de agua tratada, cajas secas, estacas y camionetas tipo pick up y sedán.

SEGIAGUA estableció puntos de guardia
SEGIAGUA estableció puntos de guardia en varias alcaldías de la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro.

La dependencia estableció puntos de guardia con personal técnico en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Niveles de precipitación y zonas afectadas

Las estaciones pluviométricas con mayores registros fueron:

  • La Grande36 milímetros en el Estado de México.
  • E. P Manantial Tulmiac (Jalalpa Final)36 milímetros en Milpa Alta.
  • E. P. Alta Tensión Ajusco33.25 milímetros.
  • E. P. San Miguel Topilejo31.25 milímetros.
  • Ajusco29 milímetros en la alcaldía Tlalpan.

Estos valores reflejan la intensidad de las precipitaciones en distintas zonas de la capital y el área conurbada.

Atención de encharcamientos y monitoreo de cuerpos de agua

Durante el operativo, SEGIAGUA atendió 17 encharcamientos que afectaron diversas alcaldías. De acuerdo con Infobae, los incidentes se distribuyeron de la siguiente manera: Álvaro Obregón (1), Cuajimalpa (2), Cuauhtémoc (2), Gustavo A. Madero (1), Iztapalapa (3), Magdalena Contreras (1), Milpa Alta (1), Tláhuac (1), Tlalpan (2) y Xochimilco (3).

Cientos de capitalinos fueron afectados este sábado por la tromba que azotó el oriente de la capital. (Twitter @israellorenzana)

Las cuadrillas de atención operaron en coordinación con los cuerpos de emergencia para restablecer la circulación y evitar mayores afectaciones a la población.

El monitoreo constante de presas, lagunas y cauces permitió a la autoridad capitalina informar que estos cuerpos de agua mantienen niveles bajos operativos sin novedad.

Protección Civil detalló que la vigilancia de estos puntos resulta esencial para reducir riesgos de desbordamiento y prevenir afectaciones adicionales en zonas vulnerables.

Coordinación y recomendaciones para la ciudadanía

El despliegue de recursos materiales y humanos por parte de SEGIAGUA se ajustó a las condiciones presentadas en cada alcaldía, priorizando la atención en los puntos más afectados por los acumulados de lluvia.

El despliegue de recursos materiales
El despliegue de recursos materiales y humanos por parte de SEGIAGUA se ajustó a las condiciones presentadas en cada alcaldía de la Ciudad de México. (Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar)

La dependencia mantiene canales de comunicación con otras instancias de gobierno para coordinar acciones ante posibles emergencias adicionales.

El reporte de SEGIAGUA subraya la magnitud del fenómeno pluvial registrado en la capital y la capacidad de respuesta institucional ante eventos meteorológicos intensos.

El organismo recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de protección civil.

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