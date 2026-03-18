Se desata incendio en fábrica de colchones en Santa Martha Acatitla, Iztapalapa en CDMX

En la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México se registró una explosión la tarde de este miércoles 18 de marzo. Foto: X/@PrensaCDMX.

Una explosión se registró en una fábrica de colchones en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, lo que ocasionó un incendio.

El siniestro ocurrió durante la tarde de este miércoles 18 de marzo en la zona de Santa Martha Acatitla, al oriente de la capital del país.

Servicios de emergencia, así como seguridad locales, se trasladaron al sitio para sofocar el incendio derivado de la explosión y realizar las demás labores correspondientes.

Hasta el momento se desconoce la razón por la cual se originó la explosión, que derivó de un incendio en la fábrica de colchones en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

En el lugar fueron evacuadas más de 200 personas, informaron autoridades de la CDMX. Video: X/(@PrensaCDMX.

Evacúan a personas tras incendio en fábrica de colchones en Iztapalapa, CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México indicó que 250 personas fueron evacuadas de predios aledaños a la fábrica de colchones en la alcaldía Iztapalapa de la zona de Santa Martha Acatitla, donde se reportó una explosión que derivó de un incendio.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México llevaron a cabo los trabajos para sofocar el incendio en el inmueble.

“Al momento, se realizan trabajos de enfriamiento y remoción de escombros“, indicó Protección Civil de la Ciudad de México.

Puntualizaron que la fábrica se encontraba en la alcaldía Iztapalapa, en la calle Cayetano Andrade, de la colonia Zona Urbana Ejidal Santa Martha Acatitla Sur.

Una persona resultó afectada por inhalación de humo de incendio de fábrica de colchones en la alcaldía Iztapalapa de la CDMX. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Una persona afectada por inhalación de humo tras incendio en fábrica de colchones en Iztapalapa, CDMX

De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, una persona resultó afectada por inhalación de humo tras el incendio en la fábrica de colchones en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

Protección Civil local precisó sobre esta información derivada del siniestro ocurrido la tarde de este miércoles 18 de marzo.

Elementos de emergencia y seguridad local apoyaron en las labores tras el incendio registrado en la alcaldía Iztapalapa, CDMX. Foto: X/@OVIALCDMX.

De igual manera, no se reportaron personas fallecidas o heridas por el siniestro ocurrido al oriente de la Ciudad de México.

La dependencia capitalina hizo un llamado a la población a alejarse de la zona y permitir el paso de vehículos de emergencia y lugar para apoyar en la zona.

Cierres en la circulación y afectaciones en Iztapalapa por incendio en fábrica de colchones en Santa Martha Acatitla en la CDMX

La circulación en la calle Cayetano Andrade permanece cerrada entre José Peón del Valle y Santiago de la Vega derivado del incendio en la fábrica de colchones en Santa Martha Acatitla, Iztapalapa de la Ciudad de México.

El cierre responde a labores de servicios de emergencia que trabajan para sofocar un siniestro registrado a la altura de Elpidio Canales.

Como alternativa vial, se recomienda utilizar Avenida de las Torres y Calzada Ignacio Zaragoza para quienes transitan por la zona.

Las autoridades de la Ciudad de México piden a la ciudadanía tomar precauciones y atender las indicaciones viales.