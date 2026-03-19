México

“Por supuesto que regresaría a México”: Jaime Camil revela que sí volvería a vivir en el país

El actor habló la importancia del trabajo y cómo evalúa las oportunidades en Latinoamérica y Estados Unidos

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El actor destaca que sus
El actor destaca que sus decisiones laborales priorizan la estabilidad familiar y la calidad de los proyectos sobre la nostalgia. (Instagram/@gouphotografy)

Jaime Camil, reconocido actor y figura icónica del entretenimiento latino, dejó claro que no hay distancia que se interponga entre él y los proyectos que valen la pena. En entrevista para el programa Todo para la Mujer con Maxine Woodside, Camil respondió de manera contundente a quienes cuestionan su regreso a México: “Por supuesto que regresaría a México”.

Con su característico sentido del humor y cercanía, el actor explicó que su retorno no depende de nostalgia, sino de la oportunidad profesional. “Primero hay que estar a donde te den la bendición de ofrecerte trabajo”, subrayó, recordando que su familia también depende de sus decisiones laborales y que la oferta correcta puede abrir cualquier puerta.

Lejos de generar polémica, su declaración muestra transparencia sobre los criterios que guían sus elecciones. Jaime Camil también reflexionó sobre la percepción de que algunos artistas que triunfan en Estados Unidos no regresarían a su país, dejando en claro que la distancia no implica desconexión si hay proyectos valiosos.

Evaluando oportunidades y condiciones

Se reveló la caracterización de
Se reveló la caracterización de Jaime Camil como Tronchatoro en Matilda el Musical. Crédito: (Instagram/@jaimecamil)

El actor explicó que regresar a México no es solo cuestión de deseo, sino de condiciones concretas. “Tiene que ver con el proyecto, con el arreglo financiero, con las ofertas que te dan”, detalló, asegurando que los números y las tarifas se evalúan cuidadosamente.

Camil mencionó la diferencia entre el mercado estadounidense y latinoamericano, y cómo los factores económicos influyen en la decisión de regresar. “Sí, efectivamente tenemos los que trabajamos en Estados Unidos nuestros fees o nuestros costos, y dentro de Latinoamérica también hay números que son aceptables y números que son de… mmm, vamos a no insultarnos, ¿no?”, afirmó con humor.

Este enfoque pragmático revela la profesionalidad del actor y su compromiso por mantener un equilibrio entre carrera y vida personal, sin dejar de lado la calidad de los proyectos que acepta.

Camil se suma a Matilda, el musical, como Tronchatoro

Jaime Camil será el encargado
Jaime Camil será el encargado de dar vida al icónico personaje de Tronchatoro en Matilda el Musical. (Instagram/ @matildamusical_mx)

Jaime Camil actualmente tiene una participación en la versión mexicana de Matilda, el musical, interpretando a Tronchatoro, uno de los personajes más icónicos y temidos de la historia.

Lejos de considerar su regreso como un paso obligado, Camil lo ve como una oportunidad de conectar con su público mexicano y aportar su experiencia internacional. “Por supuesto que sí, claro”, reiteró, dejando en claro que siempre ha estado abierto a regresar mientras existan propuestas que le entusiasmen.

La claridad con la que habla sobre su carrera refleja la madurez profesional que ha adquirido a lo largo de los años. Jaime Camil combina experiencia, popularidad y sentido común para elegir proyectos que tengan impacto tanto en su trayectoria como en la audiencia.

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