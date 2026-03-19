Motociclistas abren fuego contra agentes de la SSPC en Mazatlán

Pistola usada por uno de los motociclistas para agredir a los agentes de la SSPC. Crédito: SSP

Este miércoles 18 de marzo agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron agredidos a balazos por un grupo de motociclistas en el municipio de Mazatlán tras un un intento de revisión que provocó una persecución.

El hecho, enmarcado en los patrullajes derivados de la coordinación interinstitucional por la seguridad en la entidad, fue informado por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP).

El ataque fue realizado por cuatro personas, sin embargo, únicamente fue posible la detención de una, la cual fue trasladada para recibir atención medica por heridas de bala.

Detonaciones tras intento de revisión

De acuerdo con las autoridades, el incidente se produjo cuando personal de la corporación realizaba recorridos de vigilancia. Al circular sobre un camino estatal, los agentes detectaron a cuatro civiles junto a dos motocicletas en el entronque al poblado Cerritos, hacia la autopista Culiacán-Mazatlán.

Las autoridades señalaron que el sujeto detenido fue herido en el intercambio de disparos. Crédito: SSP Sinaloa

Según el reporte oficial, al menos dos de los individuos portaban armas cortas fajadas a la cintura, por lo que las autoridades buscaron revisarlos.

Al percatarse de la presencia de las autoridades, los civiles intentaron escapar. Uno de ellos disparó contra los policías federales, lo que provocó la reacción armada de los agentes federales.

En este intercambio de disparos, un civil resultó herido y capturado en el lugar.

Aseguramiento de arma y motocicletas robadas

En la sitio los elementos de la SSPC lograron asegurar un arma corta calibre 9 milímetros abastecida con ocho cartuchos útiles, además de dos casquillos percutidos. Las imágenes compartidas por las agencias de seguridad revelaron que se trata de una pistola tipo escuadra de la marca Glock.

También recuperaron dos motocicletas con reporte de robo.

Motocicletas aseguradas por los agentes de la SSPC. Crédito: SSP Sinaloa

La SSP informó que fue desplegado un operativo de búsqueda para ubicar a los otros tres civiles involucrados, pero no se logró su localización durante esa jornada.

La persona detenida fue atendida por paramédicos y trasladada a un hospital bajo resguardo de las autoridades. Tanto el arma, las motocicletas y el civil asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, responsable de continuar con las investigaciones, detalló la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Sinaloa.

Coordinación interinstitucional y seguimiento

El comunicado de la SSP remarcaron que la importancia de la colaboración entre fuerzas estatales y federales para enfrentar situaciones de riesgo en la región.

La dependencia reiteró que las labores conjuntas de patrullaje continuarán en las inmediaciones de Mazatlán y zonas aledañas.

Las autoridades subrayaron que el operativo es parte de las acciones para fortalecer la seguridad y responder a hechos delictivos en el estado, mediante las acciones del grupo interinstitucional. Tal grupo es integrado por instituciones como la SSPC, además de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Marina), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP).