México

Motociclistas abren fuego contra agentes de la SSPC en Mazatlán

Tras el atentado, las autoridades informaron la detención de una persona

Guardar
Pistola usada por uno de
Pistola usada por uno de los motociclistas para agredir a los agentes de la SSPC. Crédito: SSP

Este miércoles 18 de marzo agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron agredidos a balazos por un grupo de motociclistas en el municipio de Mazatlán tras un un intento de revisión que provocó una persecución.

El hecho, enmarcado en los patrullajes derivados de la coordinación interinstitucional por la seguridad en la entidad, fue informado por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP).

El ataque fue realizado por cuatro personas, sin embargo, únicamente fue posible la detención de una, la cual fue trasladada para recibir atención medica por heridas de bala.

Detonaciones tras intento de revisión

De acuerdo con las autoridades, el incidente se produjo cuando personal de la corporación realizaba recorridos de vigilancia. Al circular sobre un camino estatal, los agentes detectaron a cuatro civiles junto a dos motocicletas en el entronque al poblado Cerritos, hacia la autopista Culiacán-Mazatlán.

Las autoridades señalaron que el
Las autoridades señalaron que el sujeto detenido fue herido en el intercambio de disparos. Crédito: SSP Sinaloa

Según el reporte oficial, al menos dos de los individuos portaban armas cortas fajadas a la cintura, por lo que las autoridades buscaron revisarlos.

Al percatarse de la presencia de las autoridades, los civiles intentaron escapar. Uno de ellos disparó contra los policías federales, lo que provocó la reacción armada de los agentes federales.

En este intercambio de disparos, un civil resultó herido y capturado en el lugar.

Aseguramiento de arma y motocicletas robadas

En la sitio los elementos de la SSPC lograron asegurar un arma corta calibre 9 milímetros abastecida con ocho cartuchos útiles, además de dos casquillos percutidos. Las imágenes compartidas por las agencias de seguridad revelaron que se trata de una pistola tipo escuadra de la marca Glock.

También recuperaron dos motocicletas con reporte de robo.

Motocicletas aseguradas por los agentes
Motocicletas aseguradas por los agentes de la SSPC. Crédito: SSP Sinaloa

La SSP informó que fue desplegado un operativo de búsqueda para ubicar a los otros tres civiles involucrados, pero no se logró su localización durante esa jornada.

La persona detenida fue atendida por paramédicos y trasladada a un hospital bajo resguardo de las autoridades. Tanto el arma, las motocicletas y el civil asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, responsable de continuar con las investigaciones, detalló la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Sinaloa.

Coordinación interinstitucional y seguimiento

El comunicado de la SSP remarcaron que la importancia de la colaboración entre fuerzas estatales y federales para enfrentar situaciones de riesgo en la región.

La dependencia reiteró que las labores conjuntas de patrullaje continuarán en las inmediaciones de Mazatlán y zonas aledañas.

Las autoridades subrayaron que el operativo es parte de las acciones para fortalecer la seguridad y responder a hechos delictivos en el estado, mediante las acciones del grupo interinstitucional. Tal grupo es integrado por instituciones como la SSPC, además de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Marina), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP).

Temas Relacionados

AgresiónSSPCSeguridadSSP SinaloaDetenidoMotociclistasMazatlánSinaloaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 18 de marzo: retrasos en la Línea 3 del MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Desde brindar seguridad hasta coordinar el trasiego de cocaína: así es como Los Lobos consolidan su alianza con el CJNG

Víctor Sánchez Valdés, especialista en seguridad pública, detalló a Infobae México las operaciones que ambas organizaciones criminales mantienen desde Ecuador hacia México

Desde brindar seguridad hasta coordinar

Impulsan ley que restringe la difusión de datos personales con fines publicitarios

La propuesta fue presentada en la Cámara de Diputados por el diputado Ricardo Monreal

Impulsan ley que restringe la

Temblor hoy 18 de marzo en México: se registró sismo de magnitud 4.1 en Pijijiapan, Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 18 de marzo

La famosa creatina: ¿por qué este suplemento para el gimnasio está de moda y en qué ayuda?

Deportistas y aficionados destacan sus ventajas para el desarrollo físico y la recuperación

La famosa creatina: ¿por qué
MÁS NOTICIAS

NARCO

Harfuch se reúne con el

Harfuch se reúne con el director del FBI en Washington: destacó captura de objetivos buscados por EEUU

Capturan a “El Chuky” por el asesinato del periodista Gregorio Jiménez en el 2014

Estadounidense ligado al Cártel de Sinaloa se declara culpable de trasiego de fentanilo y cocaína en EEUU

Con túneles en la frontera: así traficaba drogas hacia EEUU “El G”, sujeto detenido en Baja California

Exalcalde de Tequila, Jalisco, ligado al CJNG obtiene suspensión definitiva contra vinculación a proceso

ENTRETENIMIENTO

Yuri confiesa que pensó en

Yuri confiesa que pensó en quitarse la vida cuando murió su mamá: “Viví cosas muy feas”

Los Fabulosos Cadillacs lanzan disco en vivo desde el Zócalo, la noche que batieron récord en CDMX

Marcela Mistral agradece a Karely Ruiz por su pelea en Ring Royale y pide que paren los ataques en su contra

Los mejores memes del concierto de Christina Aguilera en CDMX: duró sólo una hora y no tuvo producción

Muere Aneudi Rendón Moreno, el ‘Dr Culichi’: reconocido cirujano plástico de famosas y amigo de Eduin Caz

DEPORTES

América Femenil suma una lesión

América Femenil suma una lesión más y confirma la baja de Montserrat Saldívar por el resto de la temporada

América, con dificultades en los últimos minutos, consigue el pase a los cuartos de final con una victoria global de 2-1

México FIFA & One Piece con la participación de Jorge Campos: cuándo y dónde verla

¿Qué pasará con Luis García y Martinoli? Su contrato en TV Azteca está por terminar

Esta sería la lesión por la que Henry Martín será baja del Club América