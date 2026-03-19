Gratis: Festival Cultural de Zacatecas tendrá a Los Fabulosos Cadillacs y Auténticos Decadentes

El Festival Cultural Zacatecas conmemora sus 40 años de trayectoria este 2026 mediante un despliegue inédito de más de 400 actividades artísticas, la mayor parte de acceso gratuito.

Más de 2 mil creadores provenientes de 20 países integrarán este festival, que terminará consolidándose como la edición más ambiciosa en su historia, posicionando a Zacatecas como epicentro del turismo cultural nacional.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo (Sectur), el festival duplicó su número de actividades respecto de años anteriores, con lo que amplía notablemente su impacto y alcance.

El despliegue cultural más grande en la historia reciente de Zacatecas

Este año, cerca del 70% de los artistas participantes pertenecen a Zacatecas, aportando a la consolidación de la identidad local en un evento que, durante quince días, transforma a la ciudad en un escenario abierto y multisede capaz de recibir a miles de visitantes.

Durante dos semanas consecutivas, el programa ofrece conciertos gratuitos en plazas públicas y espacios patrimoniales, con figuras nacionales e internacionales de renombre como Los Fabulosos Cadillacs, Los Auténticos Decadentes, Pablo Alborán, Fonseca, Rhapsody of Fire, Marc Martel, Salif Keïta, Billy Idol, Revisiting Creedence, Vivaldianno y la directora Alondra de la Parra —según detalló la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, quien encabezó la presentación oficial del festival.

Secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamorasecretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora

La edición 2026 representa un salto cualitativo y cuantitativo para el festival. La existencia de una infraestructura hotelera y de servicios consolidada, así como una conectividad aérea que facilita la llegada de turismo internacional —con particular énfasis en Estados Unidos—, amplían la escala del evento en el contexto vacacional de Semana Santa, subrayó la directora del Instituto Zacatecano de Cultura, María de Jesús Reyes.

A lo largo de las cuatro décadas de la historia del Festival Cultural Zacatecas, la capital homónima ha sido punto de encuentro para expresiones artísticas que incluyen música clásica, coral, orquestal, sacra, teatro, danza y exposiciones. Las actividades para 2026 se realizarán en plazas públicas, recintos culturales, templos y espacios emblemáticos del Centro Histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad.

El secretario de Turismo del estado, Le Roy Barragán Ocampo, enfatizó que la ciudad “ha sido un punto de encuentro y un lugar donde convergen caminos, personas y culturas. Hoy su esencia sigue siendo más viva que nunca”.

Festival Cultural Zacatecas conmemora sus 40 años

Acceso universal y seguridad garantizada

La organización prevé que la mayoría de los eventos serán gratuitos, favoreciendo un acercamiento libre a la cultura. Además, se mantendrá el ambiente familiar, que ha sido característico del festival y ha permitido la sana convivencia.

La programación de este año refuerza, de acuerdo con María de Jesús Reyes, “la columna vertebral del festival”: el protagonismo del talento zacatecano, motor constante de la cita cultural. Además, la edición coincide con una de las temporadas de mayor afluencia de visitantes, lo que convierte al estado en destino ideal tanto para público nacional como internacional.

Zacatecas, con su reconocida riqueza patrimonial y artística, vuelve a convertir cada rincón en escenario y cada encuentro en una oportunidad para el diálogo y la celebración colectiva de sus cuarenta años de tradición cultural.