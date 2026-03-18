México

“México está de moda”: Enero alcanzó récord histórico en los indicadores principales de turismo en 2026

Visitantes, turistas internacionales y cruceristas alcanzaron sus cifras más altas en la historia para un mes de enero

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Durante la conferencia de prensa
Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles 18 de marzo. / Foto: Secretaría de Turismo (Infobae-Itzallana)

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, presentó los indicadores del sector correspondientes a enero de 2026, mes que cerró con cifras sin precedente en los principales rubros del turismo nacional. La funcionaria destacó que México atraviesa un momento de auge en su posicionamiento como destino turístico global, con crecimientos sostenidos frente al mismo mes del año anterior en visitantes, turistas, cruceristas, vuelos nacionales e internacionales, y derrama económica.

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