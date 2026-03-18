“México está de moda”: Enero alcanzó récord histórico en los indicadores principales de turismo en 2026

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora , presentó los indicadores del sector correspondientes a enero de 2026, mes que cerró con cifras sin precedente en los principales rubros del turismo nacional. La funcionaria destacó que México atraviesa un momento de auge en su posicionamiento como destino turístico global , con crecimientos sostenidos frente al mismo mes del año anterior en visitantes, turistas, cruceristas, vuelos nacionales e internacionales, y derrama económica.

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