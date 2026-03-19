México

Fiscalía CDMX lanzó video condenando la discriminación de Lady Pepitas y señaló posibles sanciones administrativas

Además, durante el anuncio se reveló que la servidora y sus familiares pudieron haber sido víctimas de un delito

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Este no es el primer
Este no es el primer mensaje que lanza la fiscalía capitalina en relación con el acto de discriminación. Crédito: FGJCDMX y redes sociales

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) difundió este 18 de marzo un video institucional para condenar los actos de discriminación que involucran a una servidora pública de la dependencia, identificada en redes sociales como “Lady Pepitas”.

El pasado 14 de marzo la funcionaria fue expuesta en redes sociales tras ofender a una mujer policía, elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la cual se encontraba realizando su trabajo durante la evacuación del partido de futbol disputado entre Pumas y Cruz Azul, en el Estadio Olímpico Universitario.

En el material, grabado por la policía discriminada, la servidora de la fiscalía le dice que ella sí fue a la escuela, mientras afirma que a la policía la sacaron de vender pepitas, frase que le valió su apodo en redes sociales.

La condena, presentada por la coordinadora de asuntos internos de la Fiscalía capitalina, Adriana Greaves, destacada la gravedad de los hechos y señaló la apertura de investigaciones administrativas y disciplinarias debido a que “Lady Pepitas” se encontraba en horario laboral al momento de los hechos, entre otras razones.

Asimismo, Graves señaló que existen indicios de que “Lady Pepitas” y su familia -señalados de haber tenido un conflicto en el estadio- pudieron haber sido víctimas de un delito.

Postura institucional ante la discriminación

En el mensaje grabado, Adriana Greaves lamentó profundamente “los actos de discriminación realizados por una servidora pública de esta institución”, refiriéndose a “Lady Pepitas”.

La coordinadora de asuntos internos precisó que la información difundida hasta el momento sugiere la posibilidad de que tanto “Lady Pepitas” como sus familiares hayan sido víctimas de un delito durante el altercado, y señaló que, como cualquier persona, tienen derecho a presentar una denuncia y a que se investiguen los hechos.

En el mensaje las autoridades señalaron que Lady Pepitas pudo haber sido víctima de un delito. Crédito: FGJCDMX

No obstante, fue enfática al señalar que tal circunstancia no exime a la funcionaria de responsabilidades administrativas o disciplinarias “por sus comentarios discriminatorios, el uso indebido del uniforme institucional y por haber abandonado su lugar de trabajo durante el horario laboral”.

Asimismo, insistió en que la FGJCDMX no tolerará actos de prepotencia, abuso, agresión o discriminación por parte de su personal y recordó que todos los servidores públicos deben actuar con respeto, legalidad y profesionalismo.

Qué se sabe del altercado de Lady Pepitas

Lady pepitas portaba una chamarra
Lady pepitas portaba una chamarra con logos de la fiscalía capitalina al momento de la agresión verbal. Crédito: Redes Sociales.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detalló que el incidente ocurrió en el Estadio Olímpico Universitario, durante el operativo Estadio Seguro.

En el sitio, personal de seguridad de la UNAM solicitó el apoyo de policías auxiliares para retirar a dos asistentes en aparente estado de ebriedad que agredían a otros, incluidas personas con discapacidad auditiva, los cuales son identificados como familiares de “Lady Pepitas”.

Durante la intervención, “Lady Pepitas” se comportó de forma agresiva y lanzó expresiones discriminatorias contra una oficial de la SSC.

En el video del altercado, la servidora pública se dirigió a la policía agredida con frases como: “No me hables de tú porque no somos iguales. Yo sí fui a la escuela, a usted la quitaron de vender pepitas.

La policía agredida respondió en varias ocasiones que ambas eran servidoras públicas, lo que la mujer negó de forma reiterada, manteniendo una actitud despectiva y discriminatoria.

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