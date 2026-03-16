México

“Lady Pepitas” sí es funcionaría pública: Fiscalía CDMX podría podría aplicarle medidas disciplinarias

El incidente ocurrió mientras policías auxiliares retiraban a aficionados presuntamente ebrios, y la mujer confrontó verbalmente a los uniformados durante el operativo

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que la mujer captada en un video viral —apodada por usuarios como “Lady Pepitas”— sí forma parte de su personal.

Tras la difusión del material, la institución informó que la Unidad de Asuntos Internos inició una investigación administrativa para esclarecer los hechos ocurridos en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario.

En un comunicado, la dependencia señaló que, con base en la información recabada, la persona involucrada es una servidora pública adscrita a la Fiscalía, por lo que se abrió un expediente para analizar su conducta.

“La Fiscalía CDMX no tolera conductas de sus integrantes que vulneren o agredan a ninguna persona, sea ciudadana o servidora pública, y actuará conforme a la normatividad aplicable”, indicó la institución.

De confirmarse las acciones observadas en el video, la funcionaria podría enfrentar sanciones disciplinarias conforme a la normativa interna.

Video viral desata polémica en redes sociales

El caso se volvió viral tras la circulación de una grabación donde aparece una mujer con chamarra con insignias de la Fiscalía discutiendo con una oficial de la Policía Auxiliar.

Autoridades capitalinas señalaron que brindan acompañamiento a la policía auxiliar mientras se realizan las investigaciones del caso.

La mujer lanzó expresiones consideradas discriminatorias por usuarios en redes sociales. En el video se escucha: “¡No me hables de tú porque no somos iguales! Yo sí fui a la escuela… a ustedes los quitaron de vender pepitas”.

Las imágenes provocaron una ola de críticas y comentarios en plataformas digitales, donde internautas comenzaron a referirse a la presunta agresora como “Lady Pepitas”, apodo que rápidamente se volvió tendencia.

Operativo Estadio Seguro: así ocurrió el incidente

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el altercado ocurrió durante el Operativo Estadio Seguro en el Estadio Olímpico Universitario durante el partido entre Pumas y Cruz Azul.

El reporte oficial señala que seguridad privada solicitó apoyo a policías auxiliares para retirar a aficionados presuntamente en estado de ebriedad y que agredían a otros asistentes.

Durante el Operativo Estadio Seguro,
Durante el Operativo Estadio Seguro, policías auxiliares intervinieron para retirar a aficionados presuntamente en estado de ebriedad y prevenir altercados, lo que derivó en el enfrentamiento verbal. REUTERS/Eloisa Sanchez

Entre los afectados se encontraban dos aficionados con discapacidad auditiva, quienes habrían sido hostigados por los involucrados.

Cuando los uniformados escoltaban a los presuntos agresores hacia la salida, una mujer, aparentemente familiar de ellos, reaccionó de forma agresiva, lo que derivó en el enfrentamiento verbal con una oficial.

Policía auxiliar presentará denuncia ante COPRED

La SSC informó que la Dirección de Inspección Policial de la Policía Auxiliar y la Dirección General de Asuntos Internos tomaron conocimiento del caso.

Las autoridades brindan acompañamiento a la oficial involucrada, quien presentará una denuncia formal ante autoridades ministeriales y ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED).

El objetivo es determinar si las expresiones constituyen un acto de discriminación.

Fiscalía CDMX investiga posible responsabilidad administrativa

La Fiscalía capitalina indicó que la investigación administrativa busca determinar si la conducta de la servidora pública vulneró los principios que rigen el servicio público.

La Fiscalía CDMX confirmó que
La Fiscalía CDMX confirmó que la mujer involucrada es servidora pública y abrió una investigación administrativa para esclarecer los hechos.

En caso de comprobarse los hechos, la funcionaria podría enfrentar sanciones que van desde medidas disciplinarias internas hasta procedimientos administrativos.

Mientras tanto, el caso continúa generando debate en redes sociales sobre el comportamiento de servidores públicos y el trato entre autoridades durante operativos de seguridad.

Lo que se sabe del caso “Lady Pepitas”

Hasta ahora, la información confirmada por autoridades incluye:

  • El incidente ocurrió en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario, alcaldía Coyoacán.
  • Policías auxiliares participaban en el Operativo Estadio Seguro para retirar a aficionados presuntamente ebrios.
  • Una mujer con chamarra de la Fiscalía confrontó verbalmente a una oficial.
  • En el video se escuchan comentarios discriminatorios.
  • La Fiscalía CDMX confirmó que la mujer es servidora pública.
  • La Unidad de Asuntos Internos abrió una investigación administrativa.
  • La policía auxiliar afectada presentará denuncias ante autoridades ministeriales y COPRED.

Las autoridades señalaron que el proceso continuará hasta esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades administrativas o legales.

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