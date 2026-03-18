México

Fiscalía CDMX implementa modelo de investigación especializado en robo de vehículos

Entre enero y febrero de 2026 se realizaron 31 cateos y 63 órdenes de aprehensión; también se instaló un centro de inteligencia con acceso a datos del C5

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El nuevo esquema dividirá indagatorias
El nuevo esquema dividirá indagatorias por tipo de delito y priorizará expedientes con elementos para imputación de objetivos prioritarios. (Imagen: FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México implementó un nuevo esquema de investigación para atender el robo de vehículos y autopartes, con cambios en la organización interna, el uso de tecnología y la coordinación con otras instancias de seguridad.

El modelo contempla la creación de agencias del Ministerio Público especializadas según el tipo de robo, lo que permite enfocar las investigaciones de acuerdo con las características de cada delito. A la par, se estableció un área de judicialización rápida que revisa expedientes con elementos suficientes para solicitar órdenes de aprehensión o formular imputaciones, con el objetivo de llevar los casos ante un juez en menor tiempo.

Como parte de este ajuste, la Fiscalía integró mecanismos de seguimiento para identificar a personas consideradas prioritarias dentro de estas investigaciones. Entre ellas se incluyen presuntos generadores de violencia, así como operadores vinculados con el traslado y comercialización de vehículos robados o autopartes, anunció la dependencia a través de un comunicado.

El esquema también contempla la coordinación con la Policía de Investigación y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con el propósito de intervenir en distintos niveles de operación de las redes delictivas.

Nuevo centro de inteligencia con conexión directa al C5

En el ámbito tecnológico, la dependencia puso en marcha un centro de inteligencia que opera con una conexión directa al sistema del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5). Esta herramienta permite acceder en tiempo real a información de cámaras de videovigilancia, arcos lectores de placas y reportes de emergencias.

El sistema, en funcionamiento desde diciembre de 2025, facilita el cruce de datos para el seguimiento de casos, la identificación de rutas de escape y la ubicación de posibles responsables. Con esta información, las autoridades han detectado células dedicadas al robo de vehículos, incluyendo grupos relacionados con robos en agencias automotrices y bandas enfocadas en motocicletas.

De acuerdo con la dependencia, entre enero y febrero de 2026 se realizaron 31 cateos, cifra superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior. En ese lapso también se ejecutaron 63 órdenes de aprehensión.

Entre enero y febrero de
Entre enero y febrero de 2026 se realizaron 31 cateos en diversas alcaldías, informó la dependencia. (Imagen ilustrativa Infobae)

Durante febrero, la Fiscalía presentó ante la autoridad judicial a 34 personas por su presunta participación en delitos relacionados con el robo de vehículos. Los casos corresponden a hechos ocurridos entre 2017 y 2026 en al menos 12 alcaldías, entre ellas Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Coyoacán, Iztacalco, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza.

De las detenciones reportadas ese mes, 29 se derivaron de órdenes de aprehensión. Del total, 21 corresponden a robo de vehículos, siete a encubrimiento por receptación y una a robo de autopartes. Además, se registraron tres reaprehensiones y dos detenciones en cateos.

La Fiscalía indicó que las investigaciones continúan para ubicar a más integrantes de estas redes y avanzar en la integración de casos relacionados con este tipo de delitos.

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