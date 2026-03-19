México

Empanada de pulpo: opción tradicional para la Cuaresma

Descubrir cómo fusionar sabores del mar con un toque picante y fresco puede sorprender a quienes buscan innovar en casa

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La empanada de pulpo estilo
La empanada de pulpo estilo mexicano combina sabores marinos con toques cítricos y un sutil picante, ideal para la cocina fusión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una empanada de pulpo con toques mexicanos despierta la curiosidad de cualquiera. El aroma a mar se combina con un picante sutil y un toque cítrico que invita a seguir probando.

Aunque es un plato poco habitual, suele aparecer en encuentros especiales o como entrada gourmet en restaurantes de cocina fusión. También suele verse en hogares de quienes disfrutan innovar.

Esta receta de empanada de
Esta receta de empanada de pulpo lleva un relleno de pulpo cocido, cebolla morada, morrón rojo, tomate, chile fresco y cilantro, realzado con jugo y ralladura de lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de empanada de pulpo estilo mexicano

La empanada de pulpo estilo mexicano es una preparación donde el pulpo cocido y trozado se integra con cebolla morada, morrón rojo, ajo, chile fresco, tomate y cilantro, todo salteado y condimentado con jugo de lima y una pizca de comino.

Tiempo de preparación

Total: 1 hora

  • Preparación del relleno: 35 minutos
  • Armado y cocción: 25 minutos

Ingredientes

  1. 12 tapas para empanadas (para horno)
  2. 400 g de pulpo cocido
  3. 1 cebolla morada grande
  4. 1 morrón rojo
  5. 2 dientes de ajo
  6. 2 tomates medianos
  7. 1 chile fresco (puede ser jalapeño o locoto)
  8. 1 lima (su jugo y ralladura)
  9. 1 puñado de cilantro fresco
  10. 1 cucharadita de comino molido
  11. 2 cucharadas de aceite neutro
  12. Sal y pimienta a gusto
  13. 1 huevo para pintar

Cómo hacer empanada de pulpo estilo mexicano, paso a paso

  1. Cortar el pulpo en trozos chicos (de 1 cm aprox.) y reservar.
  2. Picar fina la cebolla morada, el morrón y los dientes de ajo.
  3. Calentar el aceite en una sartén y saltear la cebolla y el morrón durante 5 minutos. Agregar el ajo y cocinar 1 minuto más.
  4. Sumar el tomate pelado y picado y el chile fresco (sin semillas, picado fino). Cocinar hasta que el tomate suelte líquido.
  5. Agregar el pulpo, el jugo y la ralladura de lima, el comino, sal y pimienta. Cocinar 3 minutos, solo para que se integren los sabores. Apagar el fuego.
  6. Añadir el cilantro picado cuando el relleno esté tibio.
  7. Dejar enfriar completamente el relleno en la heladera para evitar que humedezca la masa.
  8. Rellenar cada tapa de empanada con una cucharada generosa de la mezcla. Humedecer los bordes, cerrar y hacer el repulgue.
  9. Disponer las empanadas en una placa aceitada, pincelar con huevo batido.
  10. Hornear a 200 °C durante 20-25 minutos, hasta que estén doradas y crocantes.

Consejos técnicos:

  • Usar el pulpo ya cocido y tierno evita que el relleno se vuelva gomoso.
  • Es fundamental enfriar bien el relleno antes de armar las empanadas.
  • No sobrecargar de líquido: el relleno debe quedar jugoso pero no aguado.
El uso de pulpo ya
El uso de pulpo ya cocido y tierno es clave para lograr una textura jugosa en las empanadas y evitar que el relleno quede gomoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 12 empanadas (4 porciones como entrada, 2-3 por persona como principal).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 180 kcal
  • Grasas: 7 g
  • Carbohidratos: 18 g
  • Proteínas: 12 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se pueden congelar (ya cocidas) hasta 2 meses. Calentar en horno para recuperar textura.

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