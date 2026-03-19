El presidente de Alemania inicia visita oficial en México para reunirse con Claudia Sheinbaum y fortalecer relación bilateral

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, inició una visita oficial a México para fortalecer la relación política y económica entre ambos países.

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, inició una visita oficial a México con una agenda centrada en el fortalecimiento de la relación política y económica entre ambos países.

El mandatario arribó al Aeropuerto Internacional de Cancún, en Quintana Roo, donde fue recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el encuentro forma parte de una gira que incluye reuniones con autoridades mexicanas y representantes del sector empresarial alemán.

Para este jueves está programada una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, así como diversos encuentros bilaterales entre ambas delegaciones.

Reunión entre Sheinbaum y Steinmeier marcará la agenda bilateral

Las actividades oficiales continuarán con una recepción institucional en Cancún y reuniones de trabajo entre funcionarios de ambos gobiernos.

En estos encuentros se prevé revisar proyectos de cooperación y oportunidades para ampliar la inversión alemana en México.

El canciller mexicano también sostendrá un diálogo con la delegación empresarial que acompaña al presidente alemán, con el objetivo de impulsar vínculos comerciales y fortalecer la presencia de empresas europeas en el país.

Durante la recepción oficial también estuvieron presentes el director general para Europa de la Cancillería, Octavio Tripp, y el embajador de Alemania en México, Clemens von Goetze.

Comercio entre México y Alemania supera los 27 mil millones de dólares

La relación bilateral entre México y Alemania se mantiene como una de las más relevantes dentro del vínculo con la Unión Europea. Alemania es actualmente el principal socio comercial de México en ese bloque y uno de los inversionistas más importantes en el país.

En 2025, el comercio entre ambas naciones alcanzó alrededor de 27 mil 300 millones de dólares, lo que representó más del 30 % del intercambio total entre México y la Unión Europea. A su vez, México es considerado el socio comercial más importante de Alemania en América Latina.

Además, Alemania se ubica como el segundo mayor inversionista europeo en México y el quinto a nivel global, lo que refuerza la relevancia de esta relación económica.

Empresas alemanas y sectores estratégicos en México

La presencia empresarial alemana en México es amplia y se concentra principalmente en industrias clave para la economía nacional. Actualmente operan en el país más de mil empresas de origen alemán, vinculadas a sectores industriales y tecnológicos.

Entre las compañías con operaciones en territorio mexicano destacan Audi, BMW, Mercedes-Benz, Siemens, Bayer y Volkswagen, con inversiones en áreas como la industria automotriz, química, farmacéutica, autopartes y electrónica.

Cooperación bilateral y una relación diplomática de más de un siglo

Más allá del comercio, México y Alemania mantienen una colaboración constante en áreas como desarrollo sostenible, energías renovables, innovación tecnológica y educación técnica.

Uno de los proyectos que ambos países han impulsado es el modelo de educación dual alemán, orientado a fortalecer la formación profesional y la capacitación laboral.

La relación diplomática entre ambas naciones supera los 147 años y se ha consolidado con acuerdos comerciales y mecanismos de cooperación internacional.

En ese contexto, el vínculo bilateral se explica por varios factores que han marcado su desarrollo en los últimos años:

Alemania es el principal socio comercial de México dentro de la Unión Europea y uno de los mayores inversionistas en el país.

El intercambio económico bilateral ha mostrado crecimiento sostenido tras la recuperación posterior a la pandemia.

Empresas alemanas han consolidado inversiones en sectores estratégicos de la industria mexicana.

Ambos gobiernos colaboran en proyectos de tecnología, transición energética y desarrollo sostenible.

También se han impulsado iniciativas educativas, como la adopción del modelo de formación dual para la capacitación laboral.

La visita del presidente alemán se da en este contexto de cooperación económica y política, con el objetivo de mantener el diálogo bilateral y ampliar las oportunidades de inversión y colaboración entre ambas naciones.