México

La Mañanera de Sheinbaum hoy miércoles 18 de marzo de 2026: ¿No sabes qué hacer en Semana Santa? Gobierno de México comparte una agenda de actividades para disfrutar en los 32 estados

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

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En pocas líneas:

14:30 hsHoy
14:26 hsHoy

Gobierno de México tendrá una aplicación del Mundial “Conoce México”

Rodríguez Zamora señaló que esta aplicación será creada con la Agencia de Transformación Digital, donde estarán las 270 rutas turísticas en toda la República Mexicana.

“Tiene las agencias que tienen Registro Nacional de Turismo que venden los paquetes turísticos para blindar al extranjero o al mexicano para poder llegar a estas rutas”, dijo la funcionaria.

14:24 hsHoy

Sheinbaum afirma que es más conveniente pedirle a la ciudadanía no tirar basura que poner botes “está muy estudiado”

14:08 hsHoy

¿No sabes qué hacer en Semana Santa? Gobierno de México comparte una agenda de actividades para disfrutar en los 32 estados

Josefina Rodríguez Zamora, titular de Turismo, invitó a la ciudadanía a “turistear por México” durante Semana Santa del 2026.

Para conocer los destinos turísticos más interesantes del país, se podrán consultar escaneando el siguiente Código QR:

Crédito: Gobierno de México (captura
Crédito: Gobierno de México (captura de vídeo)
14:05 hsHoy

Más de 400 actividades para disfrutar en el Festival de Zacatecas

El próximo 7 de abril iniciará el Festival Cultural Zacatecas, que de acuerdo con la Secretaría de Turismo es “uno de los eventos más importantes de México”. Compartieron la agenda de las actividades.

14:00 hsHoy

Actividades culturales

13:56 hsHoy

México será anfitrión del 4° Congreso Mundial de Turismo Deportivo de la ONU Turismo

Rodríguez compartió con entusiasmo, que México será el país sede de la 4.ª edición del Congreso Mundial de Turismo Deportivo de la ONU Turismo.

El evento está programado para realizarse en el Estadio GNP, en Ciudad de México, ubicado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, durante los días 7, 8 y 9 de septiembre de 2026.

De acuerdo con la secretaria, este evento es una oportunidad de posicionar a México como una potencia en turismo internacional, además, se podrán fortalecer las acciones de diplomacia pública y deportiva.

13:54 hsHoy

Estos son los 6 países que más visitan México, según Gobierno de México

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez informó que en enero del 2026, los turistas que más viajaron a México vía área son seis, se trata de:

  1. China
  2. Colombia
  3. Reino Unido
  4. Canadá
  5. Argentina
  6. España
13:51 hsHoy

Indicadores de Turismo

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo compartió los indicadores turísticos, destacando que se “rompió un récord en la llegada de visitantes” durante el mes de enero del 2026 en comparación con el año pasado:

  • Llegada de visitantes internacionales a México:
    • Enero 2025: 8.04 millones
    • Enero 2026: 8.84 millones
    • Variación: aumento de 10.0 % respecto a enero de 2025
  • Llegada de turistas internacionales a México:
    • Enero 2025: 3.95 millones
    • Enero 2026: 4.29 millones
    • Variación: aumento de 8.6 % respecto a enero de 2025
  • Derrama económica de visitantes internacionales en México:
    • Enero 2025: 3,347 millones de dólares
    • Enero 2026: 3,477 millones de dólares
    • Variación: aumento de 3.9 % respecto a enero de 2025

“México está de moda”: Enero alcanzó récord histórico en los indicadores principales de turismo en 2026

Visitantes, turistas internacionales y cruceristas alcanzaron sus cifras más altas en la historia para un mes de enero

Durante la conferencia de prensa
Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles 18 de marzo. / Foto: Secretaría de Turismo (Infobae-Itzallana)

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, presentó los indicadores del sector correspondientes a enero de 2026, mes que cerró con cifras sin precedente en los principales rubros del turismo nacional. La funcionaria destacó que México atraviesa un momento de auge en su posicionamiento como destino turístico global, con crecimientos sostenidos frente al mismo mes del año anterior en visitantes, turistas, cruceristas, vuelos nacionales e internacionales, y derrama económica.

Leer la nota completa
13:45 hsHoy

Entregan viviendas del Bienestar en Quintana Roo

A través de una transmisión remota, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y Octavio Romero, titular de Infonavit realizaron la entrega de hogares en el fraccionamiento Centenario en Chetumal.

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