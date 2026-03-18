La Mañanera de Sheinbaum hoy miércoles 18 de marzo de 2026: ¿No sabes qué hacer en Semana Santa? Gobierno de México comparte una agenda de actividades para disfrutar en los 32 estados

Indicadores de Turismo

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo compartió los indicadores turísticos, destacando que se “rompió un récord en la llegada de visitantes” durante el mes de enero del 2026 en comparación con el año pasado:

“México está de moda”: Enero alcanzó récord histórico en los indicadores principales de turismo en 2026 Visitantes, turistas internacionales y cruceristas alcanzaron sus cifras más altas en la historia para un mes de enero

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles 18 de marzo. / Foto: Secretaría de Turismo (Infobae-Itzallana)

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, presentó los indicadores del sector correspondientes a enero de 2026, mes que cerró con cifras sin precedente en los principales rubros del turismo nacional. La funcionaria destacó que México atraviesa un momento de auge en su posicionamiento como destino turístico global, con crecimientos sostenidos frente al mismo mes del año anterior en visitantes, turistas, cruceristas, vuelos nacionales e internacionales, y derrama económica.