La Mañanera de Sheinbaum hoy miércoles 18 de marzo de 2026: ¿No sabes qué hacer en Semana Santa? Gobierno de México comparte una agenda de actividades para disfrutar en los 32 estados

Rodríguez Zamora señaló que esta aplicación será creada con la Agencia de Transformación Digital, donde estarán las 270 rutas turísticas en toda la República Mexicana.
“Tiene las agencias que tienen Registro Nacional de Turismo que venden los paquetes turísticos para blindar al extranjero o al mexicano para poder llegar a estas rutas”, dijo la funcionaria.
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Josefina Rodríguez Zamora, titular de Turismo, invitó a la ciudadanía a “turistear por México” durante Semana Santa del 2026.
Para conocer los destinos turísticos más interesantes del país, se podrán consultar escaneando el siguiente Código QR:
El próximo 7 de abril iniciará el Festival Cultural Zacatecas, que de acuerdo con la Secretaría de Turismo es “uno de los eventos más importantes de México”. Compartieron la agenda de las actividades.
Actividades culturales
Rodríguez compartió con entusiasmo, que México será el país sede de la 4.ª edición del Congreso Mundial de Turismo Deportivo de la ONU Turismo.
El evento está programado para realizarse en el Estadio GNP, en Ciudad de México, ubicado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, durante los días 7, 8 y 9 de septiembre de 2026.
De acuerdo con la secretaria, este evento es una oportunidad de posicionar a México como una potencia en turismo internacional, además, se podrán fortalecer las acciones de diplomacia pública y deportiva.
La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez informó que en enero del 2026, los turistas que más viajaron a México vía área son seis, se trata de:
Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo compartió los indicadores turísticos, destacando que se “rompió un récord en la llegada de visitantes” durante el mes de enero del 2026 en comparación con el año pasado:
Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, presentó los indicadores del sector correspondientes a enero de 2026, mes que cerró con cifras sin precedente en los principales rubros del turismo nacional. La funcionaria destacó que México atraviesa un momento de auge en su posicionamiento como destino turístico global, con crecimientos sostenidos frente al mismo mes del año anterior en visitantes, turistas, cruceristas, vuelos nacionales e internacionales, y derrama económica.
A través de una transmisión remota, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y Octavio Romero, titular de Infonavit realizaron la entrega de hogares en el fraccionamiento Centenario en Chetumal.