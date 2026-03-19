CNTE mantiene bloqueos y exige reunión con Claudia Sheinbaum, rechaza negociar con la SEP

La CNTE insiste en mesas de primer nivel y mantiene bloqueos hasta ser recibida por Claudia Sheinbaum.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) rechazó la propuesta del Gobierno federal de sostener mesas de diálogo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Gobernación (Segob), y reiteró que su principal exigencia es ser recibidos directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Dirigentes del movimiento magisterial señalaron que las reuniones previas con autoridades federales no resolvieron sus demandas, por lo que consideran necesario abrir una mesa de negociación al más alto nivel.

El secretario general de la Sección 9 en la Ciudad de México, Pedro Hernández, sostuvo que el plantón y las movilizaciones buscan precisamente presionar para lograr ese encuentro.

“Vamos a estar aquí 72 horas mientras esperamos a que la presidenta nos reciba… ya no queremos hablar con sus secretarios, queremos mesas de primer nivel”, afirmó el dirigente.

La CNTE argumenta que durante los encuentros realizados en mayo y junio de 2025 entre la SEP y la Comisión Nacional Única de Negociación no hubo avances sustanciales en sus planteamientos laborales y educativos.

Megamarcha en la Ciudad de México y plantón en el Zócalo

La postura del magisterio se da en el contexto de la movilización realizada este miércoles en la capital del país, donde contingentes de docentes marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo e instalaron un plantón como parte de un paro nacional de 72 horas.

Miles de docentes marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo en una jornada de protesta de 72 horas. REUTERS/Henry Romero

Desde temprana hora, los manifestantes comenzaron a concentrarse en distintos puntos de la ciudad y posteriormente avanzaron por Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle 5 de Mayo hasta llegar a la plancha del Zócalo capitalino.

Durante el trayecto se registraron momentos de tensión cuando elementos de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intentaron impedir el ingreso de vehículos al circuito peatonal del Zócalo.

Tras algunos empujones y reclamos, los manifestantes lograron ingresar sus unidades y concluir la movilización del día.

Las estimaciones sobre la asistencia variaron. Dirigentes del movimiento señalaron que participaron alrededor de 20 mil maestros, mientras que autoridades de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México reportaron una cifra cercana a siete mil asistentes.

La movilización provocó cierres viales y afectaciones al tránsito en diversas zonas del centro de la capital.

La CNTE asegura que ya había advertido nuevas protestas

Las acciones de este miércoles forman parte de una serie de advertencias que la CNTE había realizado en semanas previas.

La CNTE había advertido con anticipación que, de no recibir respuesta a su pliego petitorio, iniciarían un paro de 72 horas. X/@SPRInforma

El movimiento había señalado que, ante la falta de respuesta a su pliego petitorio, iniciaría un paro de 72 horas acompañado de movilizaciones en la Ciudad de México y en varios estados del país.

El secretario general de la Sección 34 de Zacatecas, Filiberto Orozco, indicó que el gremio considera que la única vía para avanzar es instalar una mesa de diálogo con la presidenta.

“La demanda es clara: una mesa con la presidenta Claudia Sheinbaum”, afirmó el dirigente, al advertir que el movimiento podría continuar o escalar sus acciones si no hay respuesta tras el paro de 72 horas.

Por su parte, la secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca, Yenny Pérez, reiteró que el sindicato insiste en reinstalar un diálogo directo con el Ejecutivo federal, ya que —según señaló— los encuentros con dependencias no han derivado en soluciones concretas.

Gobierno federal mantiene diálogo institucional, pero descarta acuerdo inmediato

En medio de las movilizaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el Gobierno federal mantiene abiertos los canales institucionales de diálogo con el magisterio, principalmente a través de la SEP y la Secretaría de Gobernación.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno mantiene abiertos los canales de diálogo institucional, pero descartó un acuerdo inmediato con la CNTE. (Crédito: Presidencia)

Descartó que las demandas planteadas por la CNTE puedan resolverse en los términos solicitados, al señalar que existen limitaciones presupuestales.

“Hay demandas que se pueden cumplir y hay demandas que no alcanza el presupuesto para cumplirlas”, declaró la mandataria durante su conferencia matutina.

La presidenta también pidió que las manifestaciones se realicen de manera pacífica y subrayó que la administración federal busca mejorar las condiciones laborales del magisterio dentro de los recursos disponibles.

Las demandas centrales del movimiento magisterial

El paro nacional y las movilizaciones de la CNTE se sustentan en un pliego petitorio que el movimiento ha mantenido desde hace varios años y que, según sus dirigentes, no ha sido resuelto en su totalidad.

La CNTE mantiene un pliego petitorio histórico que incluye abrogación de la Ley del ISSSTE y mejoras salariales para los maestros. YouTube/@webcamsdemexico.

Entre las principales exigencias del magisterio se encuentran:

Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007

Eliminación de mecanismos derivados de reformas educativas que regulan admisión y promoción docente

Recuperación de un sistema de pensiones solidario sin Afores

Incremento salarial para los trabajadores de la educación

Basificación de docentes y mejora de condiciones laborales, especialmente en zonas rurales

Cancelación de descuentos aplicados a maestros que participaron en protestas

Cumplimiento de acuerdos sobre no represión al magisterio

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social

Además, dirigentes del movimiento advirtieron que, si no hay avances en la negociación, podrían intensificar sus acciones en los próximos meses, incluso en el contexto de eventos internacionales como la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Por ahora, la CNTE mantiene su plantón en el Zócalo capitalino mientras continúa el paro de 72 horas y se realizan asambleas internas para definir las siguientes movilizaciones.

El conflicto entre el Gobierno federal y el magisterio disidente se mantiene abierto, con posturas que, hasta el momento, no muestran señales de acuerdo inmediato.