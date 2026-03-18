México

Así se enfrentaron policías con integrantes de la CNTE en el Centro Histórico

El choque tuvo lugar sobre la calle 5 de Mayo, en el marco del paro nacional de 72 horas convocado por el magisterio

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La movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México este miércoles 18 de marzo derivó en momentos de tensión y enfrentamientos con policías en calles del Centro Histórico, donde contingentes intentaron avanzar hacia el Zócalo capitalino.

De acuerdo con reportes de medios nacionales, el choque ocurrió sobre la calle 5 de Mayo, en la alcaldía Cuauhtémoc, cuando elementos de seguridad intentaron contener el paso de los manifestantes.

Enfrentamiento entre CNTE y policías en el Centro Histórico

Imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo integrantes de la CNTE forcejearon con policías, quienes portaban escudos y formaban un cerco para impedir el avance hacia la Plaza de la Constitución.

En los registros se observa:

  • Empujones y jaloneos entre manifestantes y elementos de seguridad
  • Policías formando vallas humanas en calles del Centro Histórico
  • Momentos de tensión cuando los contingentes intentan romper el cerco

Asimismo, se reportó el despliegue de decenas de policías en la zona, así como el cierre de accesos al Zócalo para evitar el ingreso de los manifestantes.

Marcha de la CNTE y paro nacional

La movilización forma parte de un paro nacional de 72 horas convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que incluyó una marcha desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo.

Los docentes exigen, entre otras demandas:

  • La derogación de la Ley del ISSSTE de 2007
  • Cambios al sistema de pensiones
  • Rechazo a reformas educativas previas

Autoridades capitalinas implementaron un operativo de seguridad con vallas metálicas y presencia policial, anticipando posibles disturbios en el primer cuadro de la ciudad.

Centro Histórico bajo resguardo

Desde temprana hora, el Zócalo y calles aledañas permanecieron resguardadas por policías, mientras avanzaban los contingentes de la CNTE.

Aunque la marcha inició de forma pacífica, los enfrentamientos en el Centro Histórico evidenciaron el clima de tensión entre manifestantes y autoridades, en una jornada marcada por bloqueos, protestas y exigencias del magisterio disidente.

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