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Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 18 de marzo: se esperan diversas concentraciones en la capital

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13:52 hsHoy

Toma tus precacuciones, ya que las autoridades esperan diversas manifestaciones en la CDMX para esta mañana de miércoles:

  1. Paseo de la Reforma y Burdeos, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc a las 08:30 horas.
  2. Av. Insurgentes Centro no. 98, col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc a las 09:00 horas.
  3. A las 09:00 horas, por posible arribo de manifestantes en Digna Ochoa y Plácido no. 56, col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
13:26 hsHoy

Autoridades esperan manifestación a las 07:30 horas en Av. Insurgentes Norte y Av. Ricarte, col. Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero, inmediaciones del Metro Deportivo 18 de Marzo.

13:09 hsHoy

Continúa afectada la circulación por manifestantes en Avenida Marina Nacional hacia Circuito Interior a la altura de Bahía de San Hipólito, antes de llegar a la Torre de Pemex, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Alternativa vial: Av. Ejército Nacional Mexicano y Calzada México-Tacuba.

Cierre vial por manifestación en
Cierre vial por manifestación en Marina Nacional (Mariana Campos/Infobae México)
12:59 hsHoy

Infórmate sobre lo que acontece en las principales calles y avenidas del Estado de México y la Ciudad de México.

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