Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 18 de marzo: se esperan diversas concentraciones en la capital

Toma tus precacuciones, ya que las autoridades esperan diversas manifestaciones en la CDMX para esta mañana de miércoles:
Autoridades esperan manifestación a las 07:30 horas en Av. Insurgentes Norte y Av. Ricarte, col. Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero, inmediaciones del Metro Deportivo 18 de Marzo.
Continúa afectada la circulación por manifestantes en Avenida Marina Nacional hacia Circuito Interior a la altura de Bahía de San Hipólito, antes de llegar a la Torre de Pemex, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
Alternativa vial: Av. Ejército Nacional Mexicano y Calzada México-Tacuba.
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