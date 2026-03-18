Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 18 de marzo: se esperan diversas concentraciones en la capital

Infórmate sobre lo que acontece en las principales calles y avenidas del Estado de México y la Ciudad de México.

Continúa afectada la circulación por manifestantes en Avenida Marina Nacional hacia Circuito Interior a la altura de Bahía de San Hipólito , antes de llegar a la Torre de Pemex , en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Autoridades esperan manifestación a las 07:30 horas en Av. Insurgentes Norte y Av. Ricarte , col. Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero , inmediaciones del Metro Deportivo 18 de Marzo.

A las 09:00 horas, por posible arribo de manifestantes en Digna Ochoa y Plácido no. 56, col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Paseo de la Reforma y Burdeos, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc a las 08:30 horas.

Toma tus precacuciones, ya que las autoridades esperan diversas manifestaciones en la CDMX para esta mañana de miércoles:

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