Capturan a “El Chuky” por el asesinato del periodista Gregorio Jiménez en el 2014

David "N" fue capturado por elementos federales tras un operativo coordinado en Veracruz. Crédito: FGR

Las autoridades federales mexicanas anunciaron este miércoles 18 de marzo la detención de David “N”, alias “El Chuky”, señalado como presunto responsable del secuestro y asesinato del periodista Gregorio Jiménez en el municipio de Las Choapas, Veracruz, en 2014.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la aprehensión se realizó gracias a un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en cumplimiento de una orden judicial vigente desde hace más de una década.

Fotografía de una persona sosteniendo una imagen de Gregorio, también conocido como Goyo. REUTERS/Raquel Cunha

La captura fue realizada a 12 años, 1 mes y 23 días de que el Gregorio, también conocido como Goyo, fuera privado de la libertad y posteriormente localizado sin vida en una fosa.

Las autoridades no detallaron cuál sería el presunto papel del detenido en torno al secuestro y asesinato del periodista veracruzano

El operativo y la detención

De acuerdo con el comunicado divulgado el 18 de marzo por la FGR, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal de la SSPC localizaron al sospechoso en la colonia Francisco Villa, en Coatzacoalcos, estado de Veracruz.

Las autoridades reportaron que en el momento de la captura se garantizó que David “N” recibiera la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención y se respetara el debido proceso legal.

Tras su aseguramiento, “El Chuky” fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 12 “CPS-Guanajuato”, donde permanece bajo custodia a la espera de que una autoridad judicial determine su situación jurídica.

Esto se sabe sobre el asesinato de Goyo

El caso de Gregorio Jiménez de la Cruz, conocido como “Goyo”, marcó un precedente en la violencia contra la prensa en México.

De acuerdo con reportes previos de Infobae México, el periodista, quien trabajaba en Notisur y El Liberal del Sur, fue privado de la libertad el 5 de febrero de 2014 en su domicilio de Coatzacoalcos por sujetos armados.

Su cuerpo fue hallado una semana después en una fosa clandestina junto a otras dos personas.

La entonces Fiscalía estatal y el ex gobernador Javier Duarte manejaron inicialmente la versión de un móvil personal, relacionado con una supuesta venganza pagada por una mujer identificada como Teresa de Jesús.

Sin embargo, reportes de este medio realizados en el 2023 señalan que colegas y la propia FGR han sostenido la hipótesis de que el crimen estaría vinculado a la labor periodística de Jiménez, especialmente por su cobertura de desapariciones.

En el 2025 la FGR señaló que los responsables del crimen actuaron como represalia por una nota publicada por Gregorio Jiménez. En ese texto, el periodista habría señalado presuntas actividades de la delincuencia organizada en el bar “El Palmar”, ubicado en Villa Allende, el cual pertenecía a Teresa de Jesús.

Otras personas vinculadas con el caso

De acuerdo con información publicada previamente por medios nacionales como La Jornada, además de “El Chuky”, otras personas han sido señaladas en el caso del asesinato de Gregorio Jiménez.

Entre ellas se encuentra Teresa de Jesús Hernández Cruz, antes mencionada, identificada como autora intelectual de la agresión contra el periodista.

También figuran los presuntos autores materiales y copartícipes José Luis Márquez Hernández, Santos González Santiago, Jesús Antonio Pérez Herrera, Juan Manuel Rodríguez Hernández y Gerardo Contreras Hernández.

(Foto: FGR / Archivo)

Además, hay otro sujeto vinculado con el caso, identificado como Josué “C”, alias “El Celaya”, acusado por su presunta responsabilidad en el secuestro y posterior homicidio del comunicador. El Celaya recibió auto de formal prisión en el año 2023. Asimismo, en noviembre de 2025 se dictó auto de formal prisión contra Santos González Santiago, identificado por las autoridades como Santos “N”.