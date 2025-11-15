México

Dan auto de formal prisión a asesino del periodista veracruzano Gregorio Jiménez, atacado durante el gobierno de Javier Duarte

Por el mismo caso ya habían sido detenidos otros dos sujetos en 2014 y 2023

Guardar
A person holds the picture
A person holds the picture of the late journalist Gregorio Jimenez de la Cruz, during a protest to demand justice for 59-year-old Mexican journalist Luis Martin Sanchez Iniguez, whose body was found on the outskirts of the city of Tepic, outside the Interior Ministry building in Mexico City, Mexico July 10, 2023. REUTERS/Raquel Cunha

El proceso judicial por el secuestro y homicidio del periodista Gregorio Jiménez, en Veracruz ha dado un paso relevante, luego de que un juez dictara auto de formal prisión contra Santos “V”, señalado como presunto responsable del asesinato del comunicador.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), presentó los elementos de prueba que permitieron avanzar en la causa penal, según se informó en un comunicado de prensa publicado en la red social X.

Según la información difundida por la fiscalía, el periodista fue sacado por la fuerza de su domicilio en Coatzacoalcos y, días después, su cuerpo apareció en una fosa clandestina junto a otras dos personas. La familia de la víctima presenció el momento en que fue privado de la libertad, lo que agravó el impacto del crimen en la opinión pública. La investigación oficial sostiene que el móvil del secuestro y posterior asesinato estuvo vinculado a la labor informativa de Jiménez.

De acuerdo con el comunicado de la fiscalía, los responsables actuaron en represalia por una nota periodística en la que se les relacionaba con una agresión cometida con un arma punzocortante. El reportero había publicado información sobre una supuesta operación de la delincuencia organizada en el bar “El Palmar”, situado en la comunidad de Villa Allende, donde residía.

La detención de Santos “V” constituye la tercera captura relacionada con este caso, pues en 2023, las autoridades ya habían aprehendido a José Luis “C” y Josué “C” por su presunta implicación en los mismos hechos. La fiscalía subrayó que la investigación se mantiene abierta y que la obtención del auto de formal prisión contra “El Cucho” representa un paso relevante en el esclarecimiento del crimen.

(Foto: FGR / Archivo)
(Foto: FGR / Archivo)

De acuerdo con reportes de medios locales, el hallazgo del cuerpo de Gregorio Jiménez en la fosa clandestina se produjo días después del secuestro, lo que permitió a las autoridades confirmar la identidad de la víctima y avanzar en la reconstrucción de los hechos. La cobertura periodística del caso ha puesto de relieve la vulnerabilidad de los comunicadores en regiones afectadas por la violencia y la presencia de grupos delictivos.

La averiguación previa fue consignada ante la autoridad judicial, que tras valorar las pruebas presentadas por los agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), determinó dictar el auto de formal prisión por el delito de secuestro agravado por homicidio.

Finalmente, la FGR destacó que la resolución judicial representa un avance en la búsqueda de justicia para los crímenes cometidos contra periodistas en la región. “#FGR obtuvo auto de formal prisión contra Santos ‘V’, probable responsable del delito de secuestro, agravado por el homicidio de la víctima, cometido en perjuicio de un periodista en Veracruz”, comunicó la institución.

Temas Relacionados

Gregorio JiménezVeracruzJavier DuarteAsesinatos contra periodistasNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Sheinbaum condena agresiones en la marcha de la Gen Z: “Había pocos jóvenes, nunca hay que usar la violencia para cambiar”

La Presidenta de México reaccionó a la movilización del 15 de noviembre

Sheinbaum condena agresiones en la

Vicente Sánchez es optimista y lanza su pronóstico para México en el Mundial 2026: “El famoso quinto partido”

El ex técnico de Cruz Azul se mantiene sin equipo, pero no ocultó su deseo de regresar al país a dirigir

Vicente Sánchez es optimista y

Miss Universo 2025: cuándo y dónde ver la final del certamen de belleza en México

Solo una de las participantes recibirá la corona de las manos Victoria Kjær, actual reina

Miss Universo 2025: cuándo y

Señora en la marcha de la Gen Z “bendice” a un encapuchado del Bloque Negro, grupo que agredió policías en Palacio Nacional

La manifestación convocada como pacífica, se tornó violenta ante la llegada de personas agresivas

Señora en la marcha de

Durante entrega de Tarjetas Mujeres Bienestar por parte de Sheinbaum en Palizada, Campeche, pobladores piden medicina

La presidenta realiza una gira por Campeche y Tabasco para dar a conocer avances de los compromisos cumplidos

Durante entrega de Tarjetas Mujeres
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen cinco presuntos secuestradores de

Caen cinco presuntos secuestradores de una mujer en Morelos y por asesinato de funcionario del gobierno de Cuernavaca

Chamarra “ensangrentada” como la que usó El Chapo Guzmán es puesta en venta y desata indignación en redes

Madre de Kimberly Moya retiraría los cargos por conocer el paradero de la joven desaparecida

FGR extradita a EEUU a narcotraficante que trasladaba cargamentos de droga importantes de Texas a Georgia

Cae “El Kiko”, presunto líder del Cártel Nuevo Imperio y señalado en caso de feminicidio en Iztapalapa

ENTRETENIMIENTO

Disney+ México: Estas son las

Disney+ México: Estas son las mejores producciones para ver hoy

La Granja VIP EN VIVO: César Doroteo asegura que su nominación se pudo evitar la tarde de hoy 15 de noviembre

Aseguran que Sergio Mayer emprenderá acciones legales contra Ferka por comentarios en La Granja VIP

Los 10 podcasts más populares de Spotify México este día

Aseguran que divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón podría alargarse hasta 6 meses por estas razones

DEPORTES

Vicente Sánchez es optimista y

Vicente Sánchez es optimista y lanza su pronóstico para México en el Mundial 2026: “El famoso quinto partido”

México vs. Uruguay EN VIVO: minuto a minuto del partido amistoso internacional HOY en el TSM Corona

Julián Quiñones descarta volver a la Liga MX: su futuro sigue en Arabia

Los Hermanos Chávez conquistan títulos de NJPW Strong en histórica noche dedicada a Linkin Park en el CMLL

Javier Aguirre rompe el silencio tras la polémica por comerciales grabados por Memo Ochoa: “No tiene asegurado su boleto al Mundial 2026″