Dan auto de formal prisión a asesino del periodista veracruzano Gregorio Jiménez, atacado durante el gobierno de Javier Duarte

A person holds the picture of the late journalist Gregorio Jimenez de la Cruz, during a protest to demand justice for 59-year-old Mexican journalist Luis Martin Sanchez Iniguez, whose body was found on the outskirts of the city of Tepic, outside the Interior Ministry building in Mexico City, Mexico July 10, 2023. REUTERS/Raquel Cunha

El proceso judicial por el secuestro y homicidio del periodista Gregorio Jiménez, en Veracruz ha dado un paso relevante, luego de que un juez dictara auto de formal prisión contra Santos “V”, señalado como presunto responsable del asesinato del comunicador.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), presentó los elementos de prueba que permitieron avanzar en la causa penal, según se informó en un comunicado de prensa publicado en la red social X.

Según la información difundida por la fiscalía, el periodista fue sacado por la fuerza de su domicilio en Coatzacoalcos y, días después, su cuerpo apareció en una fosa clandestina junto a otras dos personas. La familia de la víctima presenció el momento en que fue privado de la libertad, lo que agravó el impacto del crimen en la opinión pública. La investigación oficial sostiene que el móvil del secuestro y posterior asesinato estuvo vinculado a la labor informativa de Jiménez.

De acuerdo con el comunicado de la fiscalía, los responsables actuaron en represalia por una nota periodística en la que se les relacionaba con una agresión cometida con un arma punzocortante. El reportero había publicado información sobre una supuesta operación de la delincuencia organizada en el bar “El Palmar”, situado en la comunidad de Villa Allende, donde residía.

La detención de Santos “V” constituye la tercera captura relacionada con este caso, pues en 2023, las autoridades ya habían aprehendido a José Luis “C” y Josué “C” por su presunta implicación en los mismos hechos. La fiscalía subrayó que la investigación se mantiene abierta y que la obtención del auto de formal prisión contra “El Cucho” representa un paso relevante en el esclarecimiento del crimen.

(Foto: FGR / Archivo)

De acuerdo con reportes de medios locales, el hallazgo del cuerpo de Gregorio Jiménez en la fosa clandestina se produjo días después del secuestro, lo que permitió a las autoridades confirmar la identidad de la víctima y avanzar en la reconstrucción de los hechos. La cobertura periodística del caso ha puesto de relieve la vulnerabilidad de los comunicadores en regiones afectadas por la violencia y la presencia de grupos delictivos.

La averiguación previa fue consignada ante la autoridad judicial, que tras valorar las pruebas presentadas por los agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), determinó dictar el auto de formal prisión por el delito de secuestro agravado por homicidio.

Finalmente, la FGR destacó que la resolución judicial representa un avance en la búsqueda de justicia para los crímenes cometidos contra periodistas en la región. “#FGR obtuvo auto de formal prisión contra Santos ‘V’, probable responsable del delito de secuestro, agravado por el homicidio de la víctima, cometido en perjuicio de un periodista en Veracruz”, comunicó la institución.