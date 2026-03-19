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Aumenta movilidad en transporte urbano en México durante enero de 2026: reporta Inegi

Tan solo el Valle de México movilizó a más de 170 millones de pasajeros durante el primer mes del año

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CDMX lidera número de pasajeros,
CDMX lidera número de pasajeros, mientras otras ciudades registran caídas. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

Durante enero de 2026, los sistemas de transporte urbano en México movilizaron a 237 millones de personas, lo que representó un ligero incremento de 0.2 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior, de acuerdo con la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP). Este crecimiento moderado refleja una tendencia de recuperación y estabilización en la movilidad urbana en las principales zonas metropolitanas del país.

La Zona Metropolitana del Valle de México concentró la mayor cantidad de usuarios, con 173.9 millones de pasajeras y pasajeros transportados durante el primer mes del año, lo que significó un aumento de 2.3 por ciento respecto a enero de 2025.

Este sistema, que abarca las 16 alcaldías de la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, también registró un incremento en la distancia recorrida, alcanzando 32.9 millones de kilómetros, es decir, 6.4 por ciento más que el año anterior.

Movilidad urbana registra ligero crecimiento
Movilidad urbana registra ligero crecimiento en inicio de 2026. (Jorge Contreras/Infobae México)

En contraste, el sistema de transporte urbano de Guadalajara reportó una disminución de 9.5 por ciento en el número de usuarios, con un total de 24.4 millones de pasajeros. Sin embargo, la distancia recorrida por sus unidades aumentó 6.6 por ciento, lo que podría indicar ajustes operativos o ampliaciones en rutas.

Una situación similar se observó en León, donde el número de pasajeros alcanzó los 14.5 millones, lo que implicó una caída anual de 9.0 por ciento. Además, el sistema recorrió 4.4 millones de kilómetros, cifra que representó una disminución de 8.0 por ciento respecto a enero del año pasado.

Por otro lado, Monterrey mostró un comportamiento positivo, al registrar 11.9 millones de pasajeros transportados, lo que significó un incremento anual de 5.4 por ciento. La distancia recorrida también creció 5.3 por ciento, lo que refleja una mayor demanda y uso del sistema en esta ciudad del norte del país.

En otras urbes, los resultados fueron mixtos. En Querétaro y Puebla, el número de pasajeros aumentó 9.1 y 4.1 por ciento, respectivamente, lo que apunta a un fortalecimiento del transporte público en estas ciudades. En cambio, en Pachuca, Chihuahua y Acapulco de Juárez se registraron caídas de 10.5, 6.6 y 6.0 por ciento, respectivamente.

Ligero aumento en usuarios, pero
Ligero aumento en usuarios, pero con caídas en varias ciudades del país. (Cortesía Gobierno de Jalisco).

La ETUP permite analizar no solo el número de usuarios, sino también la operación de los sistemas de transporte mediante indicadores como los kilómetros recorridos, lo que ofrece una visión más amplia sobre la dinámica de movilidad en las ciudades.

En conjunto, estas cifras evidencian que, aunque el volumen total de pasajeros mantiene una ligera tendencia al alza, existen diferencias importantes entre regiones, influenciadas por factores como la infraestructura, la eficiencia del servicio y los cambios en los hábitos de movilidad.

En este contexto, los datos de enero de 2026 reflejan un panorama heterogéneo para el transporte urbano en México, con avances en algunas ciudades y retrocesos en otras, lo que plantea retos para mejorar la cobertura, calidad y accesibilidad del servicio en beneficio de millones de usuarios.

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