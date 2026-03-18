México

Yordi Rosado reveló por qué Christina Aguilera fue la invitada más difícil en ‘Otro Rollo’

El conductor relató que la actitud y exigencias de la cantante estadounidense generaron una de las experiencias más difíciles en la historia del programa

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Según Rosado, la artista impuso
Según Rosado, la artista impuso condiciones inusuales y mostró resistencia a participar en las dinámicas del programa, lo que tensó el ambiente tanto frente a cámaras como entre el staff. (Archivo)

Durante una entrevista publicada en diciembre de 2025, Yordi Rosado sorprendió al revelar en su canal de YouTube que Christina Aguilera fue, según su experiencia, una de las invitadas más difíciles que pasaron por ‘Otro Rollo’. El conductor mexicano compartió detalles inéditos acerca de los desafíos que enfrentó el equipo cuando la cantante estadounidense visitó el popular programa, en un episodio que dejó marca en la memoria de sus integrantes.

El presentador relató que, pese a que el tema rara vez se había discutido en público, existieron figuras internacionales cuya actitud generó complicaciones tanto logísticas como de trato durante su paso por el set. Junto a Aguilera, también mencionó a Steven Seagal, aunque aclaró que la experiencia con la intérprete de pop fue la más compleja. “El peor invitado que tuvimos durante toda la historia del programa fue Christina Aguilera”, afirmó Rosado al recordar aquel episodio.

Yordi Rosado relató que la
Yordi Rosado relató que la actitud y exigencias de la cantante estadounidense generaron una de las experiencias más difíciles en la historia del programa, hasta el punto de considerar cancelar la entrevista.

En la conversación participaron otros excolaboradores de Otro Rollo, quienes aportaron testimonios que delinearon el ambiente tras bambalinas. Rosado explicó que la visita de Christina Aguilera coincidió con una etapa difícil para la artista, ya que acababa de llegar a México en plena gira y vivió un incidente incómodo en la aduana del país. “Le tocó ser elegida por la aduana y tuvieron que registrar todas sus cosas, lo que causó que apareciera en los medios y que, supuestamente, le causó un poco de enojo”, relató el conductor.

La producción del programa intentó capitalizar el episodio aduanal con una dinámica humorística. El equipo propuso que Aguilera abriera una maleta en vivo, la cual contenía objetos relacionados con su carrera. La cantante rechazó participar en esa sección, decisión que tensó el ambiente.

De igual manera, algo que no le gustó a la cantante fue el problema con el idioma en que se llevaría a cabo la entrevista. “Decidí hacerla sentir más cómoda, pero entonces apareció el tema de que Adal no dominaba el inglés al cien por ciento, por lo que necesitábamos un traductor”, explicó Rosado.

El conductor recordó que la
El conductor recordó que la llegada de Aguilera a México coincidió con un mal momento, lo que influyó en su comportamiento y en la interacción con el equipo de “Otro Rollo”. (REUTERS/Steve Marcus)

El primer conflicto en el estudio surgió cuando se le solicitó usar un audífono para la traducción simultánea. “¿Cómo, tu conductor no habla inglés?”, preguntó Aguilera. Yordi Rosado respondió que sí comprendía el idioma, aunque no con la rapidez que requería la entrevista. Más tarde, la artista exigió que el dispositivo fuera nuevo y que ningún miembro del staff la tocara: “No, que él no me toque”. Finalmente, el audífono fue colocado por su mánager.

La actitud de la cantante complicó la preparación y ejecución del segmento. “El equipo incluso consideró cancelar el segmento”, confesó Rosado. La experiencia dejó una huella en el equipo y consolidó la percepción de que la visita de Christina Aguilera representó uno de los mayores retos en la historia de Otro Rollo.

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