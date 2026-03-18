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Sheinbaum alerta sobre venta de mariposa monarca, tomarán medidas para proteger el insecto

La presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que mantiene reuniones con Canadá y EEUU para fortalecer el cuidado de la mariposa

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(Crédito: Presidencia)
(Crédito: Presidencia)

Claudia Sheinbaum, jefa del Ejecutivo, informó que existen mesas de reunión con Estados Unidos y Canadá dedicadas a la protección de la mariposa monarca.

De acuerdo con Sheinbaum, en México se ha detectado la venta de este insecto, razón por la cual se está evaluando la puesta en marcha de un mecanismo específico destinado a su protección.

Uso de glifosato pone en riesgo a la mariposa monarca

Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart), compartió algunas de las situaciones que ponen en riesgo a la mariposa monarca.

Uno de ellos, es el uso del glifosato, es el plaguicida más usado en Estados Unidos en los cultivos antes o después. Se usa principalmente para “destruir malas yerbas”, según GreenPeace. Sin embargo, se ha registrado su impacto negativo en el medio ambiente y en la salud humana.

De acuerdo con Bárcena, el vuelo de las mariposas se ve afectado por este herbicida durante su recorrido de 4 mil kilómetros por América del Norte (México, Estados Unidos y Canadá).

México, según la funcionaria, no tiene las facultades para prohibir el uso del glifosato en territorio estadounidense. La muerte de clepias, una planta de la que se alimentan estos polinizadores, es otro factor que pone en situación la existencia de este insecto.

Mariposa monarca, “símbolo de la migración” en América

Bárcena señaló que, en el marco de la renegociación del T-MEC, la protección a la mariposa monarca “debe ser un tema que tenemos que abordar con ellos —Canadá y Estados Unidos— porque debemos proteger a la mariposa monarca y sí, estamos realmente preocupados por estas tres situaciones, que es el turismo, que a veces no es el mejor turismo, la eliminación de los plaguicidas y el cambio climático".

Las declaraciones de la secretaria de Medio Ambiente, se dieron durante la presentación del Plan de Acción para la Conservación de la Monarca 2025-2030, el cual busca fortalecer la cooperación trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, ya que la mariposa monarca realiza una migración de más de 4,000 kilómetros a través de estos tres países.

México espera la pronta llegada
México espera la pronta llegada de una de las migraciones naturales más emblemáticas a nivel mundial. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La estrategia incluye acciones como el monitoreo de colonias en los santuarios de hibernación, la restauración de bosques, la reducción del uso de plaguicidas y la protección de las plantas esenciales para la monarca.

Además, contempla el apoyo a las comunidades locales y ejidos que participan en la conservación del hábitat, así como la colaboración con organizaciones civiles y autoridades ambientales.

Entre las herramientas para la implementación del plan, se mencionan el uso de imágenes satelitales y análisis geoespacial para verificar la salud de los bosques y el seguimiento de las colonias de mariposas.

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