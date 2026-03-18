México

Rosario Robles vuelve a la política, Alejandro Moreno la nombra ‘coordinadora de la defensa ciudadana’ en el PRI

La exfuncionaria asistió a una conferencia de prensa del PRI, donde se anunció su nuevo cargo

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Rosario Robles habló sobre el
Rosario Robles habló sobre el proceso que enfrentó durante tres años, ligada al caso de la Estafa Maestra. (CUARTOSCURO)

Rosario Robles, exsecretaria de la entonces Secretaría de Desarrollo Social durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, regresó a la política luego de que esta mañana Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) le otorgó un cargo.

La exfuncionaria reapareció en una conferencia del PRI, a cuatro años de que salió en libertad provisional tras pasar tres años en prisión, acusada por desvío de recursos.

“Rosario Robles quien ahora será coordinadora la defensa ciudadana para México, muchas gracias Rosario por estar aquí, por defender a México”, dijo Alito Moreno.

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