Quién es Edwin Gabriel Rangel Luna, la tercera víctima del accidente donde murieron los hijos del CEO de BBVA y socio de AT&T

El siniestro, que dejó un saldo de tres personas muertas, ocurrió en la autopista Toluca–Valle de Bravo, a la altura del municipio de Villa de Allende. (Resonancia Informativa / Facebook)

El pasado lunes se realizó la misa de exequias en memoria de Diego Osuna Miranda y Rafael Espeleta Cuéllar, hijos de dos destacados empresarios del sector bancario y de telecomunicaciones en México. Los jóvenes, alumnos de Northridge School México, fallecieron en un accidente automovilístico en la carretera Toluca-Valle de Bravo, el pasado 13 de marzo.

Sus lazos familiares con Eduardo Osuna, CEO de BBVA México, y Rafael Espeleta Tejada, CEO de Prime Communications México —principal socio comercial de la AT&T México— centraron la atención pública en ellos. Una tercera víctima, identificada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) como Edwin Gabriel Rangel Luna ha quedado al margen de la conversación.

Mientras la investigación sigue su curso, han surgido reportes extraoficiales que identifican a Rangel Luna como guardaespaldas de los Espeleta Cuéllar y Osuna Miranda.

Fiscalía confirma identidad de Edwin Gabriel Rangel

Voceros de la FGJEM consultados por Infobae México confirmaron que una de las víctimas fue identificada como un chofer. Sin embargo, debido al impacto de la colisión, aún no es posible identificar si Edwin Gabriel Rangel Luna era la persona que manejaba la camioneta Chevrolet Suburban donde viajaban las tres víctimas mortales del accidente.

La información se alinea con un comunicado difundido en las cuentas oficiales de Northridge School México, donde la institución educativa acredita como alumnos a Diego Osuna Miranda y Rafael Espeleta Cuéllar.

A través de sus cuentas oficiales, Northridge School México lamentó la pérdida de dos distinguidos alumnos, Rafael y Diego. (Northridge School México / Instagram)

Chofer de unidad federal permanece bajo investigación

Alex ‘N’, hombre de 19 años de edad presuntamente del municipio de Villa Allende, permanece bajo observación médica en un centro especializado. La Fiscalía espera que su condición mejore para que pueda rendir declaración sobre los hechos.

Rafael Espeleta Cuellar fue una de las víctimas mortales del siniestro, donde también falleció Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna, CVEO de BBVA México (Infobae México / Jovani Pérez)

Quién fue Diego Osuna, hijo del director general de BBVA México que murió en aparatoso accidente (RS)

¿Quiénes eran Diego Osuna Miranda y Rafael Espeleta Cuéllar?

El fatal accidente ocurrido el 13 de marzo en la autopista Toluca-Valle de Bravo conmocionó al sector empresarial de México. Diego Osuna Miranda, de 17 años, era hijo de Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México.

El joven, recordado por su entorno como parte de una familia de alta relevancia en el sistema financiero, viajaba hacia Valle de Bravo para pasar el fin de semana cuando la camioneta blindada en la que se trasladaba colisionó contra un camión de carga.

Por su parte, Rafael Espeleta Cuéllar era hijo de Rafael Espeleta Tejada, CEO de Prime Communications y socio estratégico de AT&T México. Rafael no solo destacaba en el ámbito académico, sino que era una joven promesa del golf. Participaba activamente en la gira infantil-juvenil de la Asociación de Golf del Valle de México (AGVM), donde era reconocido por su talento deportivo y calidad humana.

Ambos jóvenes representaban a una generación conectada con el liderazgo empresarial del país, dejando un vacío profundo en sus comunidades deportivas y sociales.