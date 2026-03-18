Plan B llega a comisiones del Senado, se espera que se apruebe antes de Semana Santa

La iniciativa de Reforma Constitucional de Claudia Sheinbaum llegó al Senado de la República para iniciar su proceso legislativo formal. (Cuartoscuro)

La iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum llegó este 17 de marzo al Senado de la República, marcando el inicio del análisis legislativo del llamado “Plan B”.

Este proyecto, que busca una amplia transformación política , contempla medidas enfocadas en la reducción del gasto público, la equidad y la racionalización de presupuestos en congresos locales, federales y ayuntamientos, con el compromiso expreso de debatirse a fondo en las Comisiones Unidas del Senado antes de una posible aprobación que podría llegar antes de Semana Santa.

Presidenta del Senado confirma la llegada del <i>“Plan B”</i> en sus redes sociales y el estudio en comisiones

Laura Itzel Castillo mencionó que los senadores tienen el compromiso de realizar una discusión profunda sobre el "Plan B". Crédito: X/@LauraI_Castillo

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, en una declaración difundida este martes en redes sociales, indicó que la iniciativa fue turnada de forma inmediata a las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y de Puntos Constitucionales para su análisis minucioso.

Castillo destacó el objetivo de alcanzar consensos con las fuerzas políticas que integran el movimiento de transformación, como el Partido Verde y el Partido del Trabajo, subrayando la lucha de décadas por la equidad y la optimización del gasto público.

Entre los apartados más relevantes del proyecto, mencionó la reducción del gasto tanto en los congresos como en los municipios y ayuntamientos, así como el compromiso para brindar una discusión profunda sobre las propuestas remitidas por el Ejecutivo Federal.

Laura Itzel Castillo afirmó que “podemos lograr que haya consensos a favor de este proyecto por parte también de quienes integran el movimiento de transformación” y que la lucha para que el presupuesto beneficie al pueblo es larga: “Desde hace décadas se ha venido luchando porque exista equidad y porque haya ahorros importantes, porque el presupuesto tiene que ser para beneficio del pueblo.”

Ignacio Mier mencionó la posible aprobación del “Plan B” antes de semana Santa

Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política, aseguró que el proyecto no tendrá trámite fast track, sino un debate a fondo. Crédito: X/@NachoMierV

El presidente de la Junta de Coordinación Política de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, subrayó que la propuesta no recibirá trámite expedito, conocido como “fast track”, sino que seguirá el proceso ordinario previsto en el reglamento legislativo. Esta decisión responde a la necesidad de asegurar un debate sustantivo e incluyente.

Mier Velazco enfatizó que el proyecto se caracteriza por congruencia con los principios de austeridad republicana y respeto hacia el federalismo, el municipalismo y la autonomía interna de los estados. El legislador recordó antecedentes inmediatos, como las reformas emprendidas en los últimos años por Yucatán, Tabasco, Veracruz y el Estado de México, orientadas a ajustar la funcionalidad de sus gobiernos municipales.

El Plan B, de acuerdo con el senador morenista, podría avanzar hacia su aprobación antes de la llegada de Semana Santa, siempre que las comisiones dictaminadoras aprueben el texto y lo remitan al Pleno para su votación.

Esta proyección temporal fue explicitada por el propio Ignacio Mier al destacar: “se elaborará el proyecto de dictamen para que se circule conforme al tiempo que establece el Reglamento, para pueda ser discutido por las comisiones y, una vez que se apruebe en estas instancias, se remita al Pleno y, en todo caso, pueda ser aprobada antes de Semana Santa”.