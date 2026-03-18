México

Plan B llega a comisiones del Senado, se espera que se apruebe antes de Semana Santa

La discusión busca transformar el gasto público y fomentar acuerdos entre partidos

Guardar
La iniciativa de Reforma Constitucional
La iniciativa de Reforma Constitucional de Claudia Sheinbaum llegó al Senado de la República para iniciar su proceso legislativo formal. (Cuartoscuro)

La iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum llegó este 17 de marzo al Senado de la República, marcando el inicio del análisis legislativo del llamado Plan B.

Este proyecto, que busca una amplia transformación política , contempla medidas enfocadas en la reducción del gasto público, la equidad y la racionalización de presupuestos en congresos locales, federales y ayuntamientos, con el compromiso expreso de debatirse a fondo en las Comisiones Unidas del Senado antes de una posible aprobación que podría llegar antes de Semana Santa.

Presidenta del Senado confirma la llegada del <i>“Plan B”</i> en sus redes sociales y el estudio en comisiones

Laura Itzel Castillo mencionó que los senadores tienen el compromiso de realizar una discusión profunda sobre el "Plan B". Crédito: X/@LauraI_Castillo

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, en una declaración difundida este martes en redes sociales, indicó que la iniciativa fue turnada de forma inmediata a las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y de Puntos Constitucionales para su análisis minucioso.

Castillo destacó el objetivo de alcanzar consensos con las fuerzas políticas que integran el movimiento de transformación, como el Partido Verde y el Partido del Trabajo, subrayando la lucha de décadas por la equidad y la optimización del gasto público.

Entre los apartados más relevantes del proyecto, mencionó la reducción del gasto tanto en los congresos como en los municipios y ayuntamientos, así como el compromiso para brindar una discusión profunda sobre las propuestas remitidas por el Ejecutivo Federal.

Laura Itzel Castillo afirmó que “podemos lograr que haya consensos a favor de este proyecto por parte también de quienes integran el movimiento de transformación y que la lucha para que el presupuesto beneficie al pueblo es larga: “Desde hace décadas se ha venido luchando porque exista equidad y porque haya ahorros importantes, porque el presupuesto tiene que ser para beneficio del pueblo.”

Ignacio Mier mencionó la posible aprobación del “Plan B” antes de semana Santa

Ignacio Mier Velazco, presidente de
Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política, aseguró que el proyecto no tendrá trámite fast track, sino un debate a fondo. Crédito: X/@NachoMierV

El presidente de la Junta de Coordinación Política de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, subrayó que la propuesta no recibirá trámite expedito, conocido como fast track, sino que seguirá el proceso ordinario previsto en el reglamento legislativo. Esta decisión responde a la necesidad de asegurar un debate sustantivo e incluyente.

Mier Velazco enfatizó que el proyecto se caracteriza por congruencia con los principios de austeridad republicana y respeto hacia el federalismo, el municipalismo y la autonomía interna de los estados. El legislador recordó antecedentes inmediatos, como las reformas emprendidas en los últimos años por Yucatán, Tabasco, Veracruz y el Estado de México, orientadas a ajustar la funcionalidad de sus gobiernos municipales.

El Plan B, de acuerdo con el senador morenista, podría avanzar hacia su aprobación antes de la llegada de Semana Santa, siempre que las comisiones dictaminadoras aprueben el texto y lo remitan al Pleno para su votación.

Esta proyección temporal fue explicitada por el propio Ignacio Mier al destacar: “se elaborará el proyecto de dictamen para que se circule conforme al tiempo que establece el Reglamento, para pueda ser discutido por las comisiones y, una vez que se apruebe en estas instancias, se remita al Pleno y, en todo caso, pueda ser aprobada antes de Semana Santa.

Temas Relacionados

Plan BReforma ElectoralSenadoClaudia ShienbaumMorenaPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

CDMX: estos son los vuelos cancelados y demorados de este 17 de marzo

Si tomarás un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información es de tu interés

CDMX: estos son los vuelos

Caso Axe Ceremonia: acusan al menos 15 amparos que frenan el proceso y que aún no hay sanciones

Durante una conferencia de prensa fue compartida una propuesta legislativa denominada “Ley Miguel”

Caso Axe Ceremonia: acusan al

SEP anuncia próximo megapuente vacacional para todos los estudiantes antes de Semana Santa

El periodo de descanso más reciente ocurrió del viernes 13 al lunes 16 de marzo para todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria del país

SEP anuncia próximo megapuente vacacional

Procesan a implicado en el asesinato del hijo de la alcaldesa de Bacanora en Sonora

Víctor Manuel “N” es acusado de los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y asociación delictuosa

Procesan a implicado en el

El desborde de aguas aceitosas provocó incendio fuera de la refinería Olmeca en Dos Bocas, según Pemex

Historial de incidentes en el omplejo petrolero, incluidos incendios y pérdidas de contención, subraya la importancia de reforzar protocolos de seguridad y control de riesgos

El desborde de aguas aceitosas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a implicado en el

Procesan a implicado en el asesinato del hijo de la alcaldesa de Bacanora en Sonora

Cámaras de seguridad captaron persecución donde fueron detenidos 4 robacoches en Pachuca, Hidalgo

Aseguran armas, documentos de cobro de cuotas a pipas de agua y a tres sujetos tras cateos en Michoacán

Cártel de Sinaloa y CJNG, los principales proveedores de fentanilo en la frontera con EEUU, alerta especialista en seguridad

La Tuta, ex líder La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, se declara no culpable en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Orquesta en vivo y un

Orquesta en vivo y un confesionario: así serán los conciertos de Rosalía en el Palacio de los Deportes

Paloma Morphy y Los Retros: estos son los artistas mexicanos que estarán en el Lollapalooza 2026

Fernanda Redondo, ex del vocalista de Los Recoditos, pide que se haga justicia tras denunciar violencia doméstica

Denuncian a Mauricio Ochmann por despojo y daños contra adulta mayor en lujoso fraccionamiento: “Mandó escoltas armados”

“Dune: Parte 3″ existe gracias a los mexicanos, confesó Denis Villeneuve tras la derrota de Timothée Chalamet en los Oscar

DEPORTES

El ciclista mexicano Isaac del

El ciclista mexicano Isaac del Toro estará en la Milano-San Remo 2026: cuándo y dónde ver su siguiente carrera

“Pudo sufrir un infarto”: Julio César Chávez arremete contra Alfredo Adame por su pelea en el Ring Royale 2026

Auto con el que debutó Checo Pérez en F1 será exhibido en CDMX: fechas, lugar y todo lo que debes saber

¿Cuándo fue la última vez que Canelo derrotó a un peleador de la élite?

Inter Miami vs Nashville: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México el partido de vuelta de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026