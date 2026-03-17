Ignacio Mier descarta “fast track” para aprobar Plan B de Sheinbaum, pero asegura que estará para antes de Semana Santa

Ignacio Mier habla sobre la aprobación del Plan B de Sheinbaum.

El Plan B ideado por la presidenta Claudia Sheinbaum llegó al Senado de la República. El proyecto, presentado como alternativa a la propuesta original, fue remitido por medio de la Secretaría de Gobernación durante la tarde de este 17 de marzo.

El Plan B representa el esfuerzo del Ejecutivo por avanzar en una transformación legal en materia electoral, luego de que la iniciativa principal enfrentara obstáculos en el proceso legislativo.

Recordemos que la reforma electoral de la presidenta de México no alcanzó la mayoría calificada que necesitaba: la mayoría de las bancadas de la Cámara de Diputados votaron en contra, incluidas las alianzas de Morena: el PT y el PVEM.

Ignacio Mier revela cuándo se aprobará el Plan B de Sheinbaum

Plan B de Sheinbaum ya llegó al Senado.

Por otra parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, garantizó que la discusión y votación del Plan B seguirá el proceso legislativo ordinario.

El legislador descartó la posibilidad de un “fast track” y confirmó que el dictamen se procesará en comisiones, una vez que reciban la iniciativa, y que será sometido a discusión 24 horas después, conforme al procedimiento legal.

Mier estimó que la aprobación podría concretarse antes de Semana Santa.

“Respetamos las reglas, porque una mayoría no puede aplastar un sistema estructurado por muchas décadas”, expresó.

Y añadió: “La presidenta es sensible, lo platicamos durante el fin de semana y no es la voluntad de una mayoría, es la voluntad de preservar las reglas que le dan estabilidad al sistema político mexicano”.

¿En qué consiste el Plan B?

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó cuál fue la clave para que los partidos cambiaran de opinión (Gobierno de México)

La propuesta se articula en torno a tres ejes principales que buscan modificar tanto la estructura de los organismos electorales como la organización de los gobiernos municipales y los mecanismos de participación ciudadana.

Cambios en los salarios y beneficios de funcionarios electorales

El primer eje establece que ningún consejero del INE, magistrado electoral ni alto funcionario de los órganos electorales locales podrá percibir un salario superior al de la presidenta de la República.

Además, la iniciativa contempla la eliminación de bonos, seguros de gastos médicos mayores y cualquier otro ingreso adicional.

Reducción de regidurías en municipios

En el ámbito municipal, el documento propone que el número de regidurías se ajuste a un rango de siete a quince, según el tamaño de la población de cada municipio.

Actualmente, existen municipios que cuentan con hasta veinticinco regidores, sin considerar la cantidad de habitantes. El gobierno federal argumenta que los recursos ahorrados a través de esta medida se dirigirían a obras de infraestructura local.

Revocación de mandato: ampliación de plazos

El tercer eje de la propuesta se enfoca en la revocación de mandato. La reforma plantea ampliar la ventana para que la ciudadanía pueda solicitar este mecanismo, permitiéndolo tanto en el tercer como en el cuarto año de gestión.

Esto abriría la posibilidad de que la consulta de revocación se realice en 2027 o 2028. La presidenta Sheinbaum ya adelantó que, en caso de aprobarse, el ejercicio se llevaría a cabo en 2027, coincidiendo con la jornada electoral establecida para ese año.