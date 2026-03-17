México

El Plan B de Sheinbaum llega al Senado de la República

El proyecto fue recibido por la presidenta de la Cámara Alta

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Crédito: X @MorenaSenadores
Crédito: X @MorenaSenadores

La tarde de este 17 de marzo el Plan B, es decir, el proyecto alterno a la reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, llegó al Senado de la República.

Claudia Sheinbaum envió el proyecto al Senado a través de la Secretaría de Gobernación.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, recibió el “Plan B”. La legisladora mencionó que: “Estamos recibiendo, como ustedes acaban de ver, esta propuesta, que es una propuesta trascendental para el país, entregada por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la Secretaría de Gobernación.”

Continuó Laura Itzel Castillo diciendo que es consciente de que los senadores "tenemos un compromiso muy fuerte con el pueblo, un compromiso dentro de la Cuarta Transformación y que este proyecto es un proyecto que efectivamente, como se ha dicho, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Por tanto, consideramos que va a contar con el apoyo y que en eso estaremos trabajando contundentemente a nuestros... a partir de estos momentos. Muchas gracias a todos por su atención."

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