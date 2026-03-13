México

Harfuch destaca decomiso de 3 toneladas de cocaína en altamar y 14 millones de dosis de fentanilo en Colima

El titular de la SSPC se presentó este viernes en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se llevó a cabo en Colima

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Omar García Harfuch dio a
Omar García Harfuch dio a conocer avances en materia de seguridad en Colima. (Presidencia)

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridadad y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer este viernes, durante la conferencia de prensa matutina, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desde Colima, algunas acciones destacadas que se han realizado en materia de seguridad en esa entidad federativa.

De acuerdo con lo señalado por Harfuch, durante el gobierno de la presidenta Sheinbaum, iniciado en octubre de 2024, se ha fortalecido la presencia operativa del Gabinete de Seguridad con un estado de fuerza de más de 4 mil 400 elementos de las instituciones del Gabinete de Seguridad: más de 2 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional; más de 2 mil elementos de la Secretaría de Marina y 200 de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Se informó que del primero de octubre de 2024 al 10 de marzo pasado, se han detenido, en Colima, a 2 mil 790 personas por delitos de alto impacto.

Además, se han asegurado más de 4 toneladas y media de droga, así como armas de fuego y cartuchos. Entre los detenidos hay responsables de delitos como extorsión, homicidio, tráfico de drogas y tráfico de armas.

Destacó el operativo que se llevó a cabo el pasado jueves en el municipio de Villa de Álvarez, en el que se detuvo al líder de una célula delictiva dedicada a la distribución de drogas, junto con otros cinco integrantes más de esta organización, que dio como resultado el aseguramiento de 271 kilogramos de fentanilo, que se traduce en 14 millones de dosis, así como el aseguramiento de las dos bodegas donde se almacenaba.

En uyn operativo, se aseguraron,
En uyn operativo, se aseguraron, el pasado jueves, 271 kilogramos de fentanilo en el municipio de Villa de Álvarez. (X @OHarfuch)

Yair Leobardo “N”, líder de la célula desarticulada, cuenta con antecedentes por tráfico de drogas en Estados Unidos, donde fue detenido en 2019, 2020 y recientemente por su participación en actividades relacionadas con la posesión y distribución de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.

En la actualidad, cuenta con una orden de aprehensión vigente en Chicago, Illinois.

En Manzanillo, en una operación encabezada por la Secretaría de Marina, señaló Harfuch, se localizó una embarcación con tres tripulantes de nacionalidad extranjera y se aseguraron más de tres toneladas de cocaína.

Como parte de las acciones de vigilancia marítima, también se detectó un buque pesquero que ingresó al oeste de Los Cabos, el cual fue interceptado por la Secretaría de Marina, a la altura de la Isla Clarión, en los límites de Colima, donde se aseguraron más de 4 mil 700 kilos de cocaína.

Harfuch dijo que, con estas acciones, en total, han sido aseguradas más de 60 toneladas de cocaína en altamar. En Colima y Tecomán, como parte de las operaciones para combatir el mercado ilícito de hidrocarburo, se ejecutaron cuatro órdenes de cateo donde se aseguraron más de 325 mil litros de hidrocarburos.

También destacó que se han asegurado más de 22 toneladas y 65 litros de sustancias y precursores para la elaboración de metanfetaminas.

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