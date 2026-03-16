Más de mil 300 mexicanos han sido evacuados en Medio Oriente, reporta SRE

La evacuación incluyó ciudadanos mexicanos en Emiratos Árabes, Israel, Líbano, Jordania, Qatar, Irán y Bahréin. (Foto: SRE)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó este 16 de marzo que, ante la actual situación en el Medio Oriente, se ha logrado la evacuación de 1 mil 337 residentes y turistas mexicanos desde Emiratos Árabes Unidos, Israel, Líbano, Jordania, Qatar, Irán y Bahréin.

SRE aseguró que no se han registrado daños a la integridad física de ciudadanos mexicanos en la región hasta el momento.

En su mensaje en redes sociales, la SRE advirtió que el espacio aéreo permanece operando de forma intermitente en la mayoría de los países de la zona, por lo que recomendó a quienes tengan reserva de viaje que contacten a su aerolínea o agencia, y reiteró la recomendación de evitar desplazamientos a Medio Oriente mientras persista el conflicto.

La SRE recomienda evitar viajes a Medio Oriente mientras persista el conflicto y consultar con aerolíneas sobre vuelos. EFE/EPA/OLGA FEDOROVA

Las embajadas de México continúan atentas a solicitudes de asistencia y protección consular para los nacionales que lo requieran, según comunicó la entidad.

Para atención de emergencias, la SRE difundió los números telefónicos de contacto de sus embajadas y oficinas en la región, incluyendo la de Irán (operando temporalmente en Azerbaiyán: +98 912 122 4463 y 00 994 50 647 4304), la de Israel (054-316-6717), la de Jordania (0778 00 0494), la de Qatar (3363 4450), la de Arabia Saudita (+966557539374), la de Kuwait (+965 9401 6333), la de Emiratos Árabes Unidos (504 54 0273), la de Líbano (03 044 598) y la Oficina de Representación en Palestina (+972 54 447 0095).

México pide cese al fuego en el Medio Oriente

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un comunicado conjunto de paz para Medio Oriente firmado por México, Brasil y Colombia. Crédito: Presidencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó el pasado 13 de marzo la publicación un comunicado conjunto de paz para Medio Oriente, firmado por México, Brasil y Colombia.

El documento exige un alto al fuego inmediato en la región, tras una iniciativa impulsada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro y respaldada por los tres países latinoamericanos.

En el texto oficial, las tres naciones llaman a que los Estados involucrados resuelvan sus diferencias por vías diplomáticas, de acuerdo a los principios de la solución pacífica de las controversias. El comunicado insta específicamente a detener el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos, y plantea la apertura a la negociación como salida al actual escenario.

Sheinbaum explicó, durante su participación en la conferencia de prensa matutina, que la escalada bélica ha provocado un aumento en el precio del petróleo, que el 12 de marzo alcanzó los 100 dólares el barril. Según la mandataria, esta situación repercute en la economía global, especialmente en los países que no producen petróleo, dado que enfrentan aumentos considerables en el costo de la gasolina

El posicionamiento, detalló la presidenta mexicana, se ajusta a los principios de política exterior de México y se alinea con la conmemoración reciente de los Tratados de Tlatelolco, los cuales declaran a América Latina como una región libre de armas nucleares.

“El comunicado es muy importante en este marco latinoamericano de paz”, expresó Sheinbaum, remarcando que México, Brasil y Colombia manifiestan su disposición para impulsar los procesos de diálogo y contribuir en la construcción de una solución política en Medio Oriente.