FGR reprueba fiesta en Centro de Capacitación “La Muralla” y se deslinda de los involucrados

“La Muralla” es un centro de formación de la Agencia de Investigación Criminal, opera desde 2014 con aulas, laboratorios y áreas de práctica forense. (Capturas de pantalla)

La Fiscalía General de la República (FGR) condenó los hechos ocurridos en el Centro de Capacitación Complejo “La Muralla”, en Querétaro, donde supuestas personas ajenas a la institución realizaron una fiesta y mostraron conductas inapropiadas tras asistir a una actividad externa.

Durante la noche del 17 de marzo, la FGR emitió un comunicado a raíz de la difusión de videos en redes sociales que exhibieron a varios cursantes de un programa de capacitación en aparente estado de ebriedad dentro de las instalaciones.

Las imágenes, difundidas por el periodista Carlos Jiménez, muestran a los participantes en situaciones que contravienen las reglas internas del complejo.

¿Qué dijo la FGR sobre el caso?

La FGR condenó la fiesta y las conductas inapropiadas de cursantes externos en el Centro de Capacitación “La Muralla” de Querétaro, tras difundirse videos en redes sociales que mostraban a los participantes en aparente estado de ebriedad. (X/C4jimenez)

Según la versión de la FGR, el incidente se registró en el área de dormitorios y los involucrados son cursantes que participaron en la capacitación, aunque no forman parte de la institución.

La dependencia explicó que estas personas acudieron a una actividad en un centro de hospedaje cercano y, tras su regreso al complejo ubicado en San Juan del Río, Querétaro, presentaron comportamientos que violaron la disciplina interna.

El Servicio de Protección Federal, responsable de la seguridad en el inmueble, intervino tras percibir violaciones al reglamento. Dos cursantes fueron identificados en momentos distintos y se les instruyó regresar a sus habitaciones.

“La FGR reprueba cualquier conducta ajena al Código de Ética que rige a la institución y señala que aplica las medidas disciplinarias correspondientes, de acuerdo a lo que señala el reglamento de esas instalaciones”, afirmó la institución en su comunicación.

Comunicado de la FGR

La FGR reiteró que orienta su accionar bajo los principios de disciplina, honradez, respeto a los derechos humanos, lealtad y perspectiva de género. Además, insistió en que cualquier violación normativa será sancionada conforme a los procedimientos internos.

Las versiones en redes

Según información difundida por Carlos Jiménez, entre los asistentes al curso se encontraban personas vinculadas a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, así como participantes de Estados Unidos. Hasta el momento, la FGR no ha confirmado oficialmente la pertenencia institucional ni los nombres de los involucrados.

En los videos se observan escenas donde los participantes caminan inestables y se reporta que, además de la ingesta de alcohol, algunos habrían ingresado a dormitorios de mujeres.

El personal de seguridad intervino para contener la situación y garantizar la disciplina, sin que supuestamente se registraran incidentes mayores.

Qué es el centro de capacitación “La Muralla”

Instalaciones de "La Muralla". (Google maps/Capturas de pantalla)

El centro de capacitación “La Muralla” se localiza en el municipio de San Juan del Río, Querétaro. Su historia inicia como un rancho de 14 hectáreas que perteneció al narcotraficante colombiano Harold Poveda Ortega, alias “El Conejo”, quien utilizaba la propiedad como fachada para actividades ilícitas y mantenía en ella más de tres mil animales exóticos, además de ganado y caballos portugueses.

La propiedad fue asegurada por autoridades federales en diciembre de 2008 y permaneció bajo resguardo hasta su transformación en un complejo educativo.

En septiembre de 2014, el inmueble se convirtió en el Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial de la entonces Procuraduría General de la República, hoy FGR.

El proyecto requirió una inversión inicial superior a los 325 millones de pesos, con el objetivo de crear un espacio de formación de élite para fuerzas federales y ministeriales mexicanas.

Instalaciones de "La Muralla". (Google maps/Capturas de pantalla)

Actualmente, “La Muralla” se especializa en la capacitación de integrantes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Ministerios Públicos, Peritos y Agentes de la Policía Federal Ministerial.

El centro cuenta con una infraestructura avanzada, que contempla una ciudad simulada de siete mil metros cuadrados para ejercicios de intervención y manejo de crisis, aulas equipadas, laboratorios especializados, stand de tiro, alberca semiolímpica, helipuerto, auditorio, gimnasio, canchas deportivas y áreas verdes.

El complejo ofrece dormitorios, comedor, lavandería, tienda, capilla y una clínica con quirófano. En sus salones se imparten hasta 21 especialidades forenses y se realizan simulaciones de juicios orales basadas en el modelo académico del FBI de Quantico, Estados Unidos, adaptado a las necesidades del sistema de justicia penal mexicano.

Cada año, más de 500 estudiantes seleccionados de todo el país permanecen en “La Muralla” durante periodos de hasta seis meses, donde reciben entrenamiento intensivo en investigación criminal, procuración de justicia y tareas periciales.