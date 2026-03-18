México

Christina Aguilera comete error en concierto al confundir CDMX con “New Mexico”

El show de la cantante en el Palacio de los Deportes duró apenas una hora y tuvo canciones recortadas

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La cantante se presentó este
La cantante se presentó este martes en el Palacio de los Deportes. (Infobae-Itzallana)

Un error durante la interpretación de “Beautiful” marcó el concierto de Christina Aguilera en el Palacio de los Deportes, donde confundió a la Ciudad de México con Nuevo México ante miles de fans.

La noche del 17 de marzo, Christina Aguilera regresó al escenario mexicano con un concierto propio tras varios años de ausencia. El evento, celebrado en el Palacio de los Deportes atrajo a miles de seguidores que esperaban un espectáculo memorable, pero terminó viralizándose por su duración de una hora y un desliz de la cantante.

Mientras agradecía al público después de interpretar “Beautiful”, Aguilera lanzó al micrófono: “I love you so much, New Mexico” (“Te amo tanto, Nuevo México”, lo que provocó reacciones de indignación en redes sociales.

Además de los reclamos por un show de apenas una hora, Christina Aguilera generó polémica al confundir México con “New Mexico”, un momento que se volvió viral. (TikTok)

Un regreso esperado con mucha polémica

La expectativa por el regreso de Aguilera era alta, ya que no ofrecía un concierto individual en la CDMX desde 2019. En 2024, la artista se había presentado en la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes, y en el festival Tecate Emblema.

En esta ocasión, el público esperaba una experiencia distinta, pero la presentación duró cerca de una hora y el setlist fue similar al de sus últimas visitas.

El error geográfico se sumó a una lista de inconformidades. Usuarios en redes sociales destacaron que la confusión entre Ciudad de México y Nuevo México se dio en uno de los momentos más emotivos del concierto, justo al final de “Beautiful”.

Christina Aguilera fue criticada por
Christina Aguilera fue criticada por su show de una hora en CDMX. (Captura de pantalla)

La calidad del show de Christina Aguilera generó comparaciones con otras figuras internacionales que han visitado el país recientemente. Fans y asistentes recordaron la reciente cancelación de dos conciertos de Pink en México, así como las quejas surgidas tras la visita de Olivia Rodrigo en 2025, cuando algunos seguidores señalaron diferencias entre su espectáculo en México y los montajes realizados en Estados Unidos y Europa.

Los fans también reclamaron otros aspectos del espectáculo: varias canciones se interpretaron en versiones abreviadas, lo que acentuó la sensación de un show incompleto. También hubo críticas a la producción, considerada sencilla para el costo de los boletos, y comentarios sobre la escasa energía que la cantante mostró en el escenario, destacando que el protagonismo recayó en los bailarines y coristas.

(Captura de pantalla/Redes sociales)
(Captura de pantalla/Redes sociales)

Setlist de Christina Aguilera en el Palacio de los Deportes

El concierto en el Palacio de los Deportes incluyó temas emblemáticos de la carrera de Aguilera, como:

  • Intro
  • Dirrty
  • Can’t Hold Us Down
  • Fighter
  • Genie in a Bottle
  • What a Girl Wants
  • Bionic
  • Vanity (versión acortada)
  • Santo
  • Falsas esperanzas
  • Pero me acuerdo de ti (cover de Lourdes Robles)
  • Ain’t No Other Man
  • Show Me How You Burlesque
  • Express
  • Lady Marmalade (cover de The Eleventh Hour)
  • Beautiful
  • Feel This Moment (cover de Pitbull, versión acortada)
  • Let There Be Love (versión acortada)

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