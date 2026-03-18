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CCH Oriente de la UNAM: por qué no habrá clases presenciales el 18 de marzo

El plantel de bachillerato había sido tomado por estudiantes

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Crédito: Cuartoscuro
Crédito: Cuartoscuro

Aunque la comunidad estudiantil del CCH Oriente de la UNAM ya tiene clases, aún no se reanudan las actividades presenciales tras la conclusión de un paro de más de 25 días.

El Colegio de Ciencias y Humanidades CCH Oriente tendrá clases en línea el miércoles 18 de marzo debido a labores de mantenimiento y limpieza del plantel.

Comunicado del CCH de la UNAM

Como resultado de las reuniones que se llevaron a cabo el 13 de marzo con profesoras y profesores de todas las áreas, se les solicita a los alumnos que atiendan todas sus clases de manera virtual los días martes 17 y miércoles 18 de marzo.

Esto mientras se continúan con los trabajos de limpieza y mantenimiento al interior del plantel, a fin de volver de forma presencial a las actividades académico-administrativas.

Agradecemos su comprensión y les pedimos estar informados a través de nuestras cuentas oficiales.

Qué pasó en el CCH Oriente

(FB/CCHOrienteOficial)
(FB/CCHOrienteOficial)

La toma del CCH Oriente por parte del estudiantado generó una serie de demandas tras la agresión sufrida por una alumna el 12 de febrero.

La dirección del plantel comunicó oficialmente que, tras el incidente ocurrido fuera del campus, no hubo personas afectadas y las actividades continuarían normalmente.

Sin embargo, reportes como los de Voces de Vallejo señalaron que la víctima, de 19 años, habría sido agredida con un arma blanca y sufrió violencia sexual cerca de la Puerta 3 del plantel. En ese contexto, la joven llegó hasta la Puerta 2 para pedir ayuda y fue atendida en la enfermería antes de ser trasladada en ambulancia para recibir atención médica y presentar la denuncia correspondiente. La información oficial no precisó la gravedad del ataque ni el tipo de lesiones.

El 16 de febrero, tras una asamblea, las y los estudiantes del CCH Oriente fueron desalojados del plantel mientras decidían si realizarían un paro. Finalmente, el 17 de febrero, el plantel fue tomado como protesta.

Exigencias del estudiantado tras la toma

El pliego de demandas presentado por el alumnado incluye:

  • Compromiso escrito de que ningún estudiante será sancionado académica o administrativamente por ejercer su derecho a la protesta.
  • Modificaciones en los programas académicos y mecanismos de apoyo para el egreso, con el fin de evitar afectaciones por el paro.
  • Notificación formal al personal académico para suspender actividades evaluables y registros de asistencia durante el paro.
  • Revisión, actualización y socialización de protocolos de seguridad, con la participación de estudiantes y personal.
  • Informe público sobre los avances en la instalación de torniquetes, acompañado de un cronograma y presupuesto asignado.
  • Compromisos calendarizados de seguridad en el perímetro del plantel, en coordinación con autoridades locales.
  • Instalación de comisiones estudiantiles institucionalmente reconocidas para dar seguimiento a los acuerdos de seguridad y vigilancia.
  • Rendición de cuentas detallada y documentada sobre el cumplimiento de acuerdos derivados de los paros anteriores, en febrero y septiembre de 2025.
  • Evaluación inmediata de los casos reportados sobre la falta de mobiliario y material de limpieza, estableciendo soluciones y responsables.
  • Presentación clara y desglosada del presupuesto anual del plantel, especificando montos, rubros y criterios de distribución.
  • Realización de mesas formales de trabajo en fechas específicas (17, 20, 23, 25 y 27 de febrero), con representantes de Rectoría y DGCCH presentes en las fechas obligatorias.
  • Exigencia de que la Rectoría no considere la candidatura de la Mtra. María Patricia García Pavón a la DGCCH hasta que se cumplan las demandas estudiantiles.
  • Fundamentación jurídica en la Ley Orgánica, el Estatuto General y el Reglamento General de Inscripciones de la UNAM para respaldar la legalidad de sus peticiones.

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