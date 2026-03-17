México

Suprema Corte valida reforma de AMLO que permitió la extinción de fideicomisos

El máximo tribunal del país validó los cambios normativos tras analizar la acción de inconstitucionalidad promovida

Guardar
La Suprema Corte de Justicia
La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la reforma que elimina varios fideicomisos y fondos públicos en México. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este 17 de marzo la reforma que redefinió los mecanismos de apoyo federal tras resolver la Acción de Inconstitucionalidad 303/2020, en relación con la eliminación de varios fideicomisos y fondos públicos, según confirmó el máximo tribunal mexicano en un comunicado oficial.

De acuerdo con la SCJN, la reorganización de recursos implementada desde el decreto publicado el 6 de noviembre de 2020 (bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador) en el Diario Oficial de la Federación, está vinculada con los objetivos de mayor transparencia y un uso más eficiente del gasto público, al tiempo que ordenó que las medidas de austeridad, como la desaparición de fideicomisos, respeten los derechos humanos y el principio de progresividad.

El Pleno detalló que, aunque algunos de estos instrumentos estaban relacionados con la protección de derechos, el Estado mexicano mantiene la obligación de garantizar tales a través de mecanismos presupuestarios ordinarios.

Los fideicomisos son instrumentos del Poder Ejecutivo, su extinción no vulnera derechos

El fallo establece que la
El fallo establece que la extinción de fideicomisos no afecta derechos fundamentales, sino que cambia la administración de recursos federales. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La sentencia establece que los fondos y fideicomisos funcionan como instrumentos auxiliares del Poder Ejecutivo Federal y que su extinción no constituye por sí misma una lesión a derechos fundamentales, sino una modificación en la administración y ejercicio de los recursos públicos.

El tribunal concluyó que no se identificaron irregularidades invalidantes en el proceso legislativo ni se afectó la razonabilidad de las decisiones relativas al gasto público.

El fallo de la SCJN puntualiza, además, que ya quedaron sin efectos las impugnaciones relativas a la Ley Aduanera y la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, debido a su reforma posterior, así como las relacionadas con la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y la Ley de Ciencia y Tecnología, que fueron abrogadas.

Afirma Sheinbaum que colecta de AMLO será fiscalizada

Claudia Sheinbaum garantiza que la
Claudia Sheinbaum garantiza que la colecta fiscalizada para Cuba cumple todas las normas financieras mexicanas y es supervisada como cualquier cuenta bancaria en el país. CRÉDITO: Presidencia

La respuesta de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, a la convocatoria de López Obrador para reunir recursos en apoyo al pueblo cubano incluyó la garantía de que la colecta fiscalizada cumplirá todas las normas vigentes y que la supervisión de la cuenta bancaria utilizada será equivalente a la de cualquier cuenta en el país.

Esta campaña, propuesta por el expresidente, pone en primer plano el compromiso público de las autoridades mexicanas de sujetar todos los fondos recolectados a las regulaciones financieras existentes, según declaraciones de Sheinbaum.

Sheinbaum fue clara al precisar: “Todas las cuentas de banco tienen que tener una reglamentación igual. No es algo que vaya a ser excluido de la regla de todos los depósitos; todo siempre es fiscalizado porque decían quién sabe cuánta cosa. Este es un llamado solidario al pueblo de Cuba.

Ante la consulta sobre los fundamentos administrativos de la asociación responsable de recolectar las donaciones, Sheinbaum explicó que la petición de ser donataria fue tramitada y aprobada por la Secretaría de Hacienda. No obstante, la presidenta aclaró no contar con información sobre la fecha de constitución de Humanidad con América Latina.

Temas Relacionados

SCJNAMLOFideicomisoPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

El Plan B de Sheinbaum llega al Senado de la República

El proyecto fue recibido por la presidenta de la Cámara Alta

El Plan B de Sheinbaum

Pemex confirma cinco muertes tras el incendio en Refinería Olmeca de Dos Bocas

El incendio se originó tras el desborde de aguas aceitosas por las lluvias, que provocó la ignición de líquidos fuera de la refinería

Pemex confirma cinco muertes tras

FGR aseguró 20 mil litros de gas LP y más de 80 cilindros tras cateo en despachadora ilegal de Cosamaloapan, Veracruz

El operativo fue realizado en coordinación con autoridades estatales y federales

FGR aseguró 20 mil litros

Temblor en Oaxaca: se registra sismo de 4.0 en S Pedro Pochutla

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Oaxaca: se registra

Hoy No Circula del 18 de marzo: qué autos descansan en CDMX y Edomex

Recuerda que erste programa de restricción vehicular se extendió más allá de la Ciudad de México y su zona conurbada, ahora también aplica en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula del 18
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cártel de Sinaloa y CJNG,

Cártel de Sinaloa y CJNG, los principales proveedores de fentanilo en la frontera con EEUU, alerta especialista en seguridad

La Tuta, ex líder La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, se declara no culpable en EEUU

Quién es Óscar Merino Ruiz, periodista atacado a balazos en Pinotepa Nacional, Oaxaca

Caen dos sicarios de “Comandante R24″, brazo armado del Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa

Colectivo que descubrió el “panteón clandestino” con varios restos humanos en Sonora busca a joven que desapareció en 2019

ENTRETENIMIENTO

“Tengo un año sin verlo”:

“Tengo un año sin verlo”: Maribel Guardia rompe el silencio y Marco Chacón advierte sobre mentiras y difamación de un periodista

Cristián de la Fuente sufrió el robo de su motocicleta en CDMX y acusa que policía no lo ayudó

Sergio Mayer no se presentó a comparecer ante la CNHJ de Morena: que pasará con su cargo como diputado

Aleks Syntek enfrenta nueva polémica por presunta relación con asistente y embarazo, revela Javier Ceriani

Montserrat Oliver responde a las críticas por su conducción en el Ring Royale: “No me decían qué seguía”

DEPORTES

¿Cuándo fue la última vez

¿Cuándo fue la última vez que Canelo derrotó a un peleador de la élite?

Inter Miami vs Nashville: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México el partido de vuelta de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026

Leyenda de Pumas explota por homenaje al Kun Agüero en CU: “A los que dimos títulos no nos hicieron nada”

Chicharito Hernández revela el impacto personal del penal que falló contra Cruz Azul: “Es el momento más doloroso”

Tottenham vs Atlético de Madrid EN VIVO: dónde y cuándo ver en México la vuelta de los octavos de final de la Champions League