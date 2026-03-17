México y Luxemburgo logran acuerdo sobre un buque detenido en Tampico el 2023

México y Luxemburgo cierran el litigio internacional del buque Zheng He tras lograr una solución amistosa. Créditos: SEMAR

México y Luxemburgo concretaron una solución amistosa en torno al caso del buque Zheng He, detenido en octubre de 2023 en Tampico, por lo que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) ordenó el cierre definitivo del litigio este 16 de marzo, según un comunicado conjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El litigio internacional se originó cuando Luxemburgo presentó el caso ante el TIDM el 4 de junio de 2024, al considerar que no se respetaron sus derechos como Estado de abanderamiento. México sostuvo durante el proceso que la resolución debía recaer en sus propias autoridades y tribunales, no en instancias internacionales, según el comunicado compartido este 16 de marzo.

La solución se logró tras extensas negociaciones dirigidas por las áreas jurídicas de las cancillerías de ambos países, lo que permitió regularizar la situación legal del buque conforme al marco jurídico nacional.

Como resultado de la intervención del SAT, se garantizó la aplicación de disposiciones fiscales y el pago de contribuciones correspondientes, con una recaudación cercana a los 400 millones de pesos.

Una vez completada la regularización, ambas partes solicitaron formalmente al TIDM dar por concluido el procedimiento, indicando el cierre total del caso tanto a nivel nacional como internacional, de acuerdo con la información aportada por la SRE.

Antecedente, un buque de Luxemburgo hizo una “visita domiciliaria” en México

European Dredging Company denunció el embargo del barco Zheng He por autoridades mexicanas en el puerto de Tampico. (Foto: API Tampico)

La empresa European Dredging Company, con sede en Luxemburgo, denunció en noviembre del 2023 que autoridades mexicanas embargaron el barco Zheng He con 36 tripulantes de siete nacionalidades en el puerto de Tampico desde el 27 de octubre.

La compañía afirmó que la inspección fue realizada por la Administración Desconcentrada en Auditoría de Comercio Exterior del Noreste (Adacen) en el Golfo de México, tras lo cual la nave, que se encontraba en tráfico de altura y sin carga destinada a México, fue retenida bajo el argumento de que su importación no estaba debidamente acreditada.

Según el comunicado de la empresa, esto provocó el embargo por supuesta ilegalidad en la estancia del buque, aunque European Dredging Company sostiene que la “embarcación ZH se encontraba en tráfico de altura y no tenía carga o mercancías a bordo que tuvieran como objetivo su importación a México”.

La compañía afirma que el buque no transportaba carga destinada a México y estaba en tráfico de altura al momento de la confiscación. REUTERS/James Rodriguez

La empresa aseguró que la visita de inspección fue realizada sin permitir asistencia consular ni acceso a traductores, lo que, señala, vulneraría la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y la Convención del Mar.

Destacó además que el barco no pudo ser considerado mercancía bajo derecho internacional y solo sería susceptible de jurisdicción por parte de Luxemburgo y del puerto de Tampico.

European Dredging Company remarcó que, antes del embargo, el barco esperaba insumos y servicios para concluir sus viajes, como la recolección de basura y el relevo parcial de la tripulación.

La compañía informó que el gobierno de Luxemburgo envió dos comunicaciones diplomáticas dirigidas a la SRE de México y exigió audiencia para tratar el caso, advirtiendo la opción de acudir al Tribunal de Justicia Internacional si no se llegaba a una solución.