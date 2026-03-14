México

Llega a Cuba el tercer cargamento de ayuda humanitaria enviado por México

Dos buques de la Armada de México arribaron al puerto de La Habana con alimentos y productos de primera necesidad enviados por el gobierno y la población mexicana

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Los buques de la Armada
Los buques de la Armada de México “Papaloapan” y “Huasteco” arribaron a La Habana con un nuevo cargamento de ayuda humanitaria. (Impresión de pantalla video)

Dos embarcaciones de la Armada de México arribaron a la bahía de La Habana, Cuba, con un tercer cargamento de ayuda humanitaria enviado por el gobierno y el pueblo mexicanos, como parte de las acciones de apoyo ante la crisis económica que enfrenta la isla.

Los buques de apoyo logístico Papaloapan y Huasteco transportaron el nuevo envío que incluye alimentos y productos de primera necesidad, los cuales serán distribuidos entre la población cubana.

La llegada de las embarcaciones fue confirmada por el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, así como por la viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, quien agradeció públicamente el apoyo mexicano.

En redes sociales, la funcionaria cubana escribió: “Arribando ahora al puerto de La Habana dos barcos con tercer envío de ayuda del gobierno y el pueblo mexicanos para el pueblo de Cuba”, acompañado de un mensaje de agradecimiento a México por su solidaridad.

Alimentos donados desde México

Parte de la ayuda enviada en este tercer cargamento proviene de donaciones realizadas por comerciantes de la Central de Abasto de Ecatepec, quienes aportaron alrededor de 28 toneladas de productos básicos.

Autoridades cubanas agradecieron la solidaridad
Autoridades cubanas agradecieron la solidaridad de México tras la llegada del cargamento a la isla. (X @JosefinaVidalF)

Entre los alimentos enviados se encuentran:

  • azúcar
  • frijol
  • arroz
  • lentejas

Estos productos forman parte de la asistencia alimentaria destinada a apoyar a la población cubana ante las dificultades económicas que enfrenta el país.

México ha enviado varios cargamentos en semanas recientes

El envío más reciente se suma a otros cargamentos de ayuda humanitaria enviados por México en las últimas semanas.

De acuerdo con reportes oficiales:

  • El 8 de febrero México envió más de 800 toneladas de alimentos y productos de higiene.
  • El 28 de febrero partió un segundo cargamento con alrededor de mil 200 toneladas de alimentos.

En conjunto, estos envíos forman parte de un esfuerzo para aliviar la escasez de alimentos y productos básicos en la isla, situación que se ha agravado por las tensiones económicas y energéticas que enfrenta Cuba en los últimos meses.

El gobierno mexicano ha reiterado que continuará brindando apoyo humanitario al país caribeño, en línea con su política exterior de cooperación y solidaridad con otras naciones.

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